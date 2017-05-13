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    Эриксен – лучший игрок «Тоттенхэма» в сезоне-2016/17

    Пресс-служба «Тоттенхэма» опубликовала результаты голосования за лучшего игрока команды в текущем сезоне.

    Обладателем награды стал полузащитник Кристиан Эриксен. В нынешнем сезоне датчанин забил 12 голов и отдал 20 результативных передач в 46-ти встречах всех турниров. С 12-ю ассистентскими баллами 25-летний футболист занимает вторую строчку в списке лучших распасовщиков английской Премьер-лиги, уступая на три пункта игроку «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.

    При лучшему молодому игроку достался хавбеку Деле Алли. 20-летний англичанин принял участие в 47-ми играх всех соревнований, забив 21 мяч и отдав 11 голевых передач. В апреле полузащитник второй раз подряд был признан лучшим молодым игроком Англии.

    Источник: ФК «Тоттенхэм»

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    13.05.2017 19:24
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