Эриксен – лучший игрок «Тоттенхэма» в сезоне-2016/17

Пресс-служба «Тоттенхэма» опубликовала результаты голосования за лучшего игрока команды в текущем сезоне.

Обладателем награды стал полузащитник Кристиан Эриксен. В нынешнем сезоне датчанин забил 12 голов и отдал 20 результативных передач в 46-ти встречах всех турниров. С 12-ю ассистентскими баллами 25-летний футболист занимает вторую строчку в списке лучших распасовщиков английской Премьер-лиги, уступая на три пункта игроку «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.

При лучшему молодому игроку достался хавбеку Деле Алли. 20-летний англичанин принял участие в 47-ми играх всех соревнований, забив 21 мяч и отдав 11 голевых передач. В апреле полузащитник второй раз подряд был признан лучшим молодым игроком Англии.