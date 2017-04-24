Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Канте – игрок года в Англии по версии PFA, Алли второй раз подряд признан лучшим молодым футболистом

    Ассоциация профессиональных футболистов Англии объявила имена победителей личных наград за 2017 год.

    Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте стал победителем в номинации «лучший игрок года». В нынешнем сезоне на его счету два гола и одна голевая передача в 36-ти матчах всех турниров. 26-летний француз выиграл английскую Премьер-лигу сезона-2015/16 в составе «Лестер Сити».

    Титул «лучший молодой игрок года» досталась 21-летнему хавбеку «Тоттенхэма» Деле Алли. На счету англичанина 20 мячей и 11 результативных пасов в 44-х играх всех соревнования текущего сезона. Игрок получил награду второй раз подряд.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2017 01:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11