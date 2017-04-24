Канте – игрок года в Англии по версии PFA, Алли второй раз подряд признан лучшим молодым футболистом

Ассоциация профессиональных футболистов Англии объявила имена победителей личных наград за 2017 год.

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте стал победителем в номинации «лучший игрок года». В нынешнем сезоне на его счету два гола и одна голевая передача в 36-ти матчах всех турниров. 26-летний француз выиграл английскую Премьер-лигу сезона-2015/16 в составе «Лестер Сити».

Титул «лучший молодой игрок года» досталась 21-летнему хавбеку «Тоттенхэма» Деле Алли. На счету англичанина 20 мячей и 11 результативных пасов в 44-х играх всех соревнования текущего сезона. Игрок получил награду второй раз подряд.

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