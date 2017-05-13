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  • Черчесов: «Спартак» оптимально воспользовался вылетами из Лиги Европы и Кубка России и заслуженно стал чемпионом»

Черчесов: «Спартак» оптимально воспользовался вылетами из Лиги Европы и Кубка России и заслуженно стал чемпионом»

13 мая 2017, 14:34
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что «Спартак» заслуженно стал чемпионом России нынешнего сезона. По словам специалиста, красно-белые грамотно воспользовались ранними вылетами из Лиги Европы и Кубка России.

Отметим, что московский клуб за три тура до окончания сезона РФПЛ обеспечил себе золотые медали, став чемпионом России впервые с 2001 года.

«Спартак» заслуженно победил в чемпионате, так как играл стабильно на протяжении всего сезона. Вылет из Лиги Европы стал неприятным моментом, но, учитывая еще и ранний вылет из Кубка России, команда смогла сконцентрироваться исключительно на чемпионате. С одной стороны, неучастие в еврокубках – минус, с другой – плюс, и этим моментом они оптимально воспользовались», – сказал Черчесов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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за ЦСКА с 1980г
1494675437
всё правильно сказал..
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Mahone
1494677187
Возможно и прав,но лучше и в еврокубках и кубке России играл Спартак
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vladimir-7
1494678589
Разве это оптимально, когда команду сразу выгнали из ЛЕ, хотя Спартак очень хотел там играть.
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Decorhome
1494679550
Теперь все клубы знают. как стать чемпионами)
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Decorhome
1494679660
Что за странные интервью. "Всех порвем", "Нет проблем в сборной" и т.д. С Черчесовым все в порядке?
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zenit2012
1494681588
вот он рецепт чемпионства!!!)))
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APchelov
1494682500
Правильно. При экономных расходах можно позволить себе приобрести что-то по-солиднее )
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Gerero2198
1494682708
Я об этом уже 1000 раз писал, а спартачи меня за это усиленно минусовали.
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