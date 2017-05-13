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    Черчесов: «Спартак» оптимально воспользовался вылетами из Лиги Европы и Кубка России и заслуженно стал чемпионом»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что «Спартак» заслуженно стал чемпионом России нынешнего сезона. По словам специалиста, красно-белые грамотно воспользовались ранними вылетами из Лиги Европы и Кубка России.

    Отметим, что московский клуб за три тура до окончания сезона РФПЛ обеспечил себе золотые медали, став чемпионом России впервые с 2001 года.

    «Спартак» заслуженно победил в чемпионате, так как играл стабильно на протяжении всего сезона. Вылет из Лиги Европы стал неприятным моментом, но, учитывая еще и ранний вылет из Кубка России, команда смогла сконцентрироваться исключительно на чемпионате. С одной стороны, неучастие в еврокубках – минус, с другой – плюс, и этим моментом они оптимально воспользовались», – сказал Черчесов.

    Источник: ТАСС

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    13.05.2017 14:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 13 мая 2017, 16:38

      Я об этом уже 1000 раз писал, а спартачи меня за это усиленно минусовали.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 мая 2017, 16:35

      Правильно. При экономных расходах можно позволить себе приобрести что-то по-солиднее )

      0
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 13 мая 2017, 16:19

      вот он рецепт чемпионства!!!)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 13 мая 2017, 15:47

      Что за странные интервью. "Всех порвем", "Нет проблем в сборной" и т.д. С Черчесовым все в порядке?

      2
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 13 мая 2017, 15:45

      Теперь все клубы знают. как стать чемпионами)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 мая 2017, 15:29

      Разве это оптимально, когда команду сразу выгнали из ЛЕ, хотя Спартак очень
      хотел там играть.

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 13 мая 2017, 15:06

      Возможно и прав,но лучше и в еврокубках и кубке России играл Спартак

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 13 мая 2017, 14:37

      всё правильно сказал..

      2
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