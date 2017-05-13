Черчесов: «Спартак» оптимально воспользовался вылетами из Лиги Европы и Кубка России и заслуженно стал чемпионом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что «Спартак» заслуженно стал чемпионом России нынешнего сезона. По словам специалиста, красно-белые грамотно воспользовались ранними вылетами из Лиги Европы и Кубка России.

Отметим, что московский клуб за три тура до окончания сезона РФПЛ обеспечил себе золотые медали, став чемпионом России впервые с 2001 года.

«Спартак» заслуженно победил в чемпионате, так как играл стабильно на протяжении всего сезона. Вылет из Лиги Европы стал неприятным моментом, но, учитывая еще и ранний вылет из Кубка России, команда смогла сконцентрироваться исключительно на чемпионате. С одной стороны, неучастие в еврокубках – минус, с другой – плюс, и этим моментом они оптимально воспользовались», – сказал Черчесов.