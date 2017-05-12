Розанов: «Будь у Луческу три-четыре сезона он сделал бы клуб. Но это не «Шахтер», где шло на вырост»

Комментатор «Матч ТВ» Юрий Розанов поделился мыслями о перспективах главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.

«Решение продавать Халка и Витселя принимал не Луческу. Думаю, руководство «Зенита» шло с открытыми глазами. За Халка были получены большие деньги, как и за Витселя. С позиции клуба это понятно. Но были потеряны харизматичные игроки, а за один сезон такие не появляются. Думаю, будь у Луческу три-четыре сезона он сделал бы клуб. Но это не «Шахтер», где шло на вырост. Время больше сезона сейчас не дают», – считает журналист.

Луческу возглавил «Зенит» в июне 2016 года. Под руководством 71-летнего специалиста петербургский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России после 27-ми туров. В 2004 по 2016 год румын тренировал донецкий «Шахтер».