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  • Розанов: «Будь у Луческу три-четыре сезона он сделал бы клуб. Но это не «Шахтер», где шло на вырост»

Розанов: «Будь у Луческу три-четыре сезона он сделал бы клуб. Но это не «Шахтер», где шло на вырост»

12 мая 2017, 20:00
10

Комментатор «Матч ТВ» Юрий Розанов поделился мыслями о перспективах главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.

«Решение продавать Халка и Витселя принимал не Луческу. Думаю, руководство «Зенита» шло с открытыми глазами. За Халка были получены большие деньги, как и за Витселя. С позиции клуба это понятно. Но были потеряны харизматичные игроки, а за один сезон такие не появляются. Думаю, будь у Луческу три-четыре сезона он сделал бы клуб. Но это не «Шахтер», где шло на вырост. Время больше сезона сейчас не дают», – считает журналист.

Луческу возглавил «Зенит» в июне 2016 года. Под руководством 71-летнего специалиста петербургский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России после 27-ми туров. В 2004 по 2016 год румын тренировал донецкий «Шахтер».

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (10)
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1494615101
Ну а что такого спартак вон 16 лет состав подбирал.
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ZENIT-59
1494616932
В 71 год уже трудно следить за новыми идеями в футболе, да еще в таком сложном коллективе каковым является зенит Не нашел румын контакта с большинством игроков, да и не мог найти- слишком разные игроки, и по возрасту, и по амбициям , да и по титулам тоже.Одним словом - потерянный год получился у команды, а приглашение Луческу- огромнейшая ошибка менеджмента зенита! Печально!
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Павел Амурский
1494627519
С кокориными ничего никогда не сделаешь.
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sold93
1494653772
Будь у Луческу 3-4 года, он бы очстил клуб от балласта. по средством ПФЛ.
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OfaZavr
1494661590
За 3-4 сезона вообще всю команду развалит. Пока не поздно надо убирать его.
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