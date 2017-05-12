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    Розанов: «Будь у Луческу три-четыре сезона он сделал бы клуб. Но это не «Шахтер», где шло на вырост»

    Комментатор «Матч ТВ» Юрий Розанов поделился мыслями о перспективах главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.

    «Решение продавать Халка и Витселя принимал не Луческу. Думаю, руководство «Зенита» шло с открытыми глазами. За Халка были получены большие деньги, как и за Витселя. С позиции клуба это понятно. Но были потеряны харизматичные игроки, а за один сезон такие не появляются. Думаю, будь у Луческу три-четыре сезона он сделал бы клуб. Но это не «Шахтер», где шло на вырост. Время больше сезона сейчас не дают», – считает журналист.

    Луческу возглавил «Зенит» в июне 2016 года. Под руководством 71-летнего специалиста петербургский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России после 27-ми туров. В 2004 по 2016 год румын тренировал донецкий «Шахтер».

    Источник: Спорт FM

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    12.05.2017 20:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2017, 10:46

      За 3-4 сезона вообще всю команду развалит. Пока не поздно надо убирать его.

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      Рейтинг: +429

      sold93 13 мая 2017, 08:36

      Будь у Луческу 3-4 года, он бы очстил клуб от балласта. по средством ПФЛ.

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 13 мая 2017, 01:18

      С кокориными ничего никогда не сделаешь.

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 12 мая 2017, 22:22

      В 71 год уже трудно следить за новыми идеями в футболе, да еще в таком сложном коллективе каковым является зенит Не нашел румын контакта с большинством игроков, да и не мог найти- слишком разные игроки, и по возрасту, и по амбициям , да и по титулам тоже.Одним словом - потерянный год получился у команды, а приглашение Луческу- огромнейшая ошибка менеджмента зенита! Печально!

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > ZENIT-59 12 мая 2017, 23:14

      ну не знаю... цыган может и нытик, но как тренер хорош и в шахтере поставил хорошую, атакующую игру.... и всегда был готов к продажам(там некоторые игроки по 2-3 года в арендах мариновались, чтобы быть готовыми к основному составу, но зато ушедших - заменяли сразу)

      а тут - вместо 2х лидеров атаки команды - один пенсионер иванович, не знакомая система селекции, не до конца знакомый коллектив... врядли бы и более молодой тренер показал какой-то феерический успех

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > k4kuzma 13 мая 2017, 11:22

      Если тренер ставит в состав "подающего надежды" Кокорина, а резудьтата в нападении нет, как оценить тренера.!?А ведь в запасе сидят более сильные нападающие Конечно будет конфликт в команде.И еще:Ошибкой было то, что все так и думали- Луческу вывел Шахтер, с Зенитом тоже получиться Но менталитет у команд разный и философия игры у Зенита совершенно другая.А румын работал по тем же лекалам,что и в Шахтере.Результат Вы видете в таблице.
      Иванович как раз может сыграть хорошо, но не с Нету в паре.Португалец привез добрую часть голов в наши ворота, что Луческу этого не видел?

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > vvv246 13 мая 2017, 18:54

      вы игру кротов при фонсеке видели? вроде бы теже бразилы, а тянет то ли спать, то ли ужин вернуть от увиденного

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > ZENIT-59 13 мая 2017, 19:00

      а думаете много тренеров приходят и разрабатывают прям индивидуальную схему для команды? :)

      у моуриньо вон куда не придет - везде автобусы получаются... или у "самого титулованного" пепа - тики-така везде

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > k4kuzma 13 мая 2017, 19:20

      Сегодня не играли большую часть матча Кокорин и Нету и совершенно другой футбол показывал Зенит.Достаточно было отступить от шаблона-результат уже лучше.Но слишком поздно!Неужели раньше нельзя было сделать такую перестановку.Не проиграли бы предыдущий матч и настроение у болельщиков было бы гораздо лучше.Ну а так....

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      Рейтинг: +235

      Копытин 12 мая 2017, 21:51

      Ну а что такого спартак вон 16 лет состав подбирал.

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