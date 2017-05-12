Погба презентовал выездную форму «МЮ» на следующий сезон

Производитель спортивной экипировки Adidas опубликовал рекламный ролик, в котором полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба презентует выездную форму команды на сезон-2017/18. Комплект выполнен в черном цветовом решении с ретро-узором и белыми полосками спонсора по бокам. В видео также снялся рэп-исполнитель Desiigner, чья композиция «Outlet» играет на фоне.

В нынешнем сезоне 24-летний Погба забил семь голов и отдал пять результативных передач в 45-ти матчах всех турниров. Трансфер француза из«Ювентуса» в июле 2016 года за 105 миллионов евро стал самым дорогим в истории футбола.

Команда Жозе Моуринью занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Вчера «красные дьяволы» оформили выход в финал Лиги Европы, обыграв «Сельту» по сумме двух встреч со счетом 2:1. В решающем матче английский клуб сыграет против «Аякса». Игра состоится 24-го мая на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме.