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    «Ювентус» выкупил у «Баварии» права на Бенатиа за 17 миллионов

    Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа подписал полноценный контракт до 2020 года, сообщает пресс-служба туринского клуба. В июле 2016 года 30-летний марокканец был арендован у «Баварии» за 3 миллиона евро с правом выкупа в размере дополнительных 17 миллионов.

    В нынешнем сезоне Бенатиа забил один гол в 18-ти матчах за клуб. Команда Массимилиано Аллегри лидирует в чемпионской гонке Серии А, а 9-го мая оформила выход в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Реалом». Решающий матч турнира состоится 3-го июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что Бенатиа подвергся оскорблениям на почве расизма в прямом эфире итальянского телеканала.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    12.05.2017 19:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 мая 2017, 10:22

      Сменяли на Комана. Сомнительно.

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