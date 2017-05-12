«Ювентус» выкупил у «Баварии» права на Бенатиа за 17 миллионов

Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа подписал полноценный контракт до 2020 года, сообщает пресс-служба туринского клуба. В июле 2016 года 30-летний марокканец был арендован у «Баварии» за 3 миллиона евро с правом выкупа в размере дополнительных 17 миллионов.

В нынешнем сезоне Бенатиа забил один гол в 18-ти матчах за клуб. Команда Массимилиано Аллегри лидирует в чемпионской гонке Серии А, а 9-го мая оформила выход в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Реалом». Решающий матч турнира состоится 3-го июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Бенатиа подвергся оскорблениям на почве расизма в прямом эфире итальянского телеканала.