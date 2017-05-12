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    Болельщики «Спартака» встретили команду в Перми с зажженными файерами

    «Спартак» прибыл в Пермь на матч 28-го тура чемпионата России против местного «Амкара».

    Группа болельщиков московского прошлась по городу с зажженными файерами, скандируя «мы чемпионы». Болельщики поприветствовали команду Массимо Карреры во время выхода из клубного автобуса. Напомним, на прошлой неделе столичный клуб досрочно выиграл чемпионат России.

    Встреча на стадионе «Звезда» состоится 13-го мая и начнется в 14:30 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    12.05.2017 19:13
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 13 мая 2017, 09:33

      Уроды!

      5
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      Рейтинг: +175

      Freux 13 мая 2017, 06:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      красавцы

      -7
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 мая 2017, 04:30

      Хоть бы всё сожгли,
      На стадион не пронесли.

      1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 13 мая 2017, 00:47

      глушакова не видно, глупо смотрится, но мы просто отвыкли от побед, поэтому такая радость в такой мелочи, понять можно

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 12 мая 2017, 22:22

      Бля взрослые мужики вроде стоят хуйней занимаются

      -2
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      ...
      Рейтинг: +54

      Alexs1997 > Liverpool#krasnodar 12 мая 2017, 22:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Может это смысл их жизни? Не тебе судить, занимайся ты своим делом.

      -4
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 12 мая 2017, 21:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я только дегенератов на видео вижу.

      -6
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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 > Михаил_Боярский 12 мая 2017, 22:31

      Миша может в дурку, или в дом престарелых???? ммммм????

      2
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      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Михаил_Боярский 13 мая 2017, 04:28

      Ты далеко не броди,
      В зеркало погляди.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > subbotaspartak 13 мая 2017, 16:07

      Ничего более примитивного не ожидал от спартача.)))

      0
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      Рейтинг: +46

      FerzLoko 12 мая 2017, 21:11

      повторюсь - вы долбаёбы..

      -3
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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 > FerzLoko 12 мая 2017, 22:30

      Сейчас бы ЛОХовозу-девке рот открывать, ахахах

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 12 мая 2017, 20:01

      Вроде основной состав)) хорошей игры и Вперед Спартак))

      1
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      Рейтинг: +156

      roma33rus 12 мая 2017, 19:51

      Мы ЧЕМПИОНЫ!!!

      6
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 12 мая 2017, 19:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Заслужили!!!!!!!! Молодцы

      -4
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