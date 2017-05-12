Болельщики «Спартака» встретили команду в Перми с зажженными файерами

«Спартак» прибыл в Пермь на матч 28-го тура чемпионата России против местного «Амкара».

Группа болельщиков московского прошлась по городу с зажженными файерами, скандируя «мы чемпионы». Болельщики поприветствовали команду Массимо Карреры во время выхода из клубного автобуса. Напомним, на прошлой неделе столичный клуб досрочно выиграл чемпионат России.

Встреча на стадионе «Звезда» состоится 13-го мая и начнется в 14:30 по московскому времени.