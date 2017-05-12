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  • Болельщики «Спартака» встретили команду в Перми с зажженными файерами

Болельщики «Спартака» встретили команду в Перми с зажженными файерами

12 мая 2017, 19:13
26

«Спартак» прибыл в Пермь на матч 28-го тура чемпионата России против местного «Амкара».

Группа болельщиков московского прошлась по городу с зажженными файерами, скандируя «мы чемпионы». Болельщики поприветствовали команду Массимо Карреры во время выхода из клубного автобуса. Напомним, на прошлой неделе столичный клуб досрочно выиграл чемпионат России.

Встреча на стадионе «Звезда» состоится 13-го мая и начнется в 14:30 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (26)
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Mahone
1494607290
Заслужили!!!!!!!! Молодцы
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roma33rus
1494607908
Мы ЧЕМПИОНЫ!!!
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Д Альбертини
1494608506
Вроде основной состав)) хорошей игры и Вперед Спартак))
Ответить
FerzLoko
1494612685
повторюсь - вы долбаёбы..
Ответить
Михаил_Боярский
1494613938
Я только дегенератов на видео вижу.
Ответить
Liverpool#krasnodar
1494616925
Бля взрослые мужики вроде стоят хуйней занимаются
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NEON-SM
1494625622
глушакова не видно, глупо смотрится, но мы просто отвыкли от побед, поэтому такая радость в такой мелочи, понять можно
Ответить
subbotaspartak
1494639005
Хоть бы всё сожгли, На стадион не пронесли.
Ответить
Freux
1494647041
красавцы
Ответить
Тяп-Ляп.
1494657200
Уроды!
Ответить
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