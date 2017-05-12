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    Бутенко: «Не могу сказать, понизят ли Карасева в ранге»

    Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал информацию о том, что арбитр Сергей Карасев может быть понижен в ранге. Ранее сообщалось, что судью могут отправить обслуживать матчи ФНЛ.

    «Не могу сказать, насколько велика вероятность того, что Сергея Карасева понизят в ранге. Об этом должен говорить или департамент судейства, или КДК. Департамент, согласно определенным документам, принимает решение, кого куда перевести или оставить. Пока официальной информации не было, а значит все эти разговоры – на уровне слухов.

    Я не имею права давать оценку судейству Карасева в РФПЛ, хотя в программе «Свисток» дал свой комментарий по его работе. В еврокубках он отработал шикарно – достойно, уверенно. Все решения принимались правильно и безошибочно», — сказал Бутенко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.05.2017 12:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 12 мая 2017, 17:50

      ..."Об этом должен говорить или департамент судейства, или КДК".. или папа римский или Микки Маус.. нонсенс!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 мая 2017, 13:36

      За что его понижать собрались? Договорные матчи Карасев судить отказывается?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 12 мая 2017, 13:21

      ахахахаха лучший судья рфпл и единственный судья работающий на международных матчах идёт на понижение... Таких дебилов, в рук-ве судейского корпуса, страна ещё не знала...


      P.S. заказы выполнять отказывается...видимо.

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