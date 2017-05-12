Бутенко: «Не могу сказать, понизят ли Карасева в ранге»

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал информацию о том, что арбитр Сергей Карасев может быть понижен в ранге. Ранее сообщалось, что судью могут отправить обслуживать матчи ФНЛ.

«Не могу сказать, насколько велика вероятность того, что Сергея Карасева понизят в ранге. Об этом должен говорить или департамент судейства, или КДК. Департамент, согласно определенным документам, принимает решение, кого куда перевести или оставить. Пока официальной информации не было, а значит все эти разговоры – на уровне слухов.

Я не имею права давать оценку судейству Карасева в РФПЛ, хотя в программе «Свисток» дал свой комментарий по его работе. В еврокубках он отработал шикарно – достойно, уверенно. Все решения принимались правильно и безошибочно», — сказал Бутенко.