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Бутенко: «Не могу сказать, понизят ли Карасева в ранге»

12 мая 2017, 12:53
3

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал информацию о том, что арбитр Сергей Карасев может быть понижен в ранге. Ранее сообщалось, что судью могут отправить обслуживать матчи ФНЛ.

«Не могу сказать, насколько велика вероятность того, что Сергея Карасева понизят в ранге. Об этом должен говорить или департамент судейства, или КДК. Департамент, согласно определенным документам, принимает решение, кого куда перевести или оставить. Пока официальной информации не было, а значит все эти разговоры – на уровне слухов.

Я не имею права давать оценку судейству Карасева в РФПЛ, хотя в программе «Свисток» дал свой комментарий по его работе. В еврокубках он отработал шикарно – достойно, уверенно. Все решения принимались правильно и безошибочно», — сказал Бутенко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (3)
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zagrizlik
1494584482
ахахахаха лучший судья рфпл и единственный судья работающий на международных матчах идёт на понижение... Таких дебилов, в рук-ве судейского корпуса, страна ещё не знала...

P.S. заказы выполнять отказывается...видимо.
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bset
1494585418
За что его понижать собрались? Договорные матчи Карасев судить отказывается?
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DEFENDER114
1494600619
..."Об этом должен говорить или департамент судейства, или КДК".. или папа римский или Микки Маус.. нонсенс!
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