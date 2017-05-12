Каррера имеет предложения из Италии и Франции

Пока у Кареры прёт, нужно хватать быка за рога, сделает или не сделает Спартак золотой дубль зависит не только от него, скорее от конкурентов, если они достойно усилятся и наладят игру, то всё будет вилами на воде писано, да и что он ждёт от Федуна? Что тот вложит солидный бюджет ради ЛЧ? Да это вряд ли, раньше он не вкладывался для этого и сейчас не будет, а с нынешним набором игроков, Карера не дурак понимает, в ЛЧ мало что можно выиграть, максимум помахать руками, как ЦСКА в этом году.
В ближайшее время должны начаться переговоры главного тренера «Спартака» Массимо Карреры с руководством клуба о продлении контракта. Сейчас зарплата итальянца составляет около миллиона евро за сезон.
Сообщается, что Каррера имеет предложения от клуба Серии А из нижней части таблицы и вариант с командой топ-7 из чемпионата Франции. Сам итальянец готов продолжить работу в столичном клубе, если его устроят планы по развитию на следующий сезон.
Также ожидается, что летом в штабе Карреры может появиться еще один тренер из Италии.