Каррера имеет предложения из Италии и Франции

В ближайшее время должны начаться переговоры главного тренера «Спартака» Массимо Карреры с руководством клуба о продлении контракта. Сейчас зарплата итальянца составляет около миллиона евро за сезон.

Сообщается, что Каррера имеет предложения от клуба Серии А из нижней части таблицы и вариант с командой топ-7 из чемпионата Франции. Сам итальянец готов продолжить работу в столичном клубе, если его устроят планы по развитию на следующий сезон.

Также ожидается, что летом в штабе Карреры может появиться еще один тренер из Италии.