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    Каррера имеет предложения из Италии и Франции

    В ближайшее время должны начаться переговоры главного тренера «Спартака» Массимо Карреры с руководством клуба о продлении контракта. Сейчас зарплата итальянца составляет около миллиона евро за сезон.

    Сообщается, что Каррера имеет предложения от клуба Серии А из нижней части таблицы и вариант с командой топ-7 из чемпионата Франции. Сам итальянец готов продолжить работу в столичном клубе, если его устроят планы по развитию на следующий сезон.

    Также ожидается, что летом в штабе Карреры может появиться еще один тренер из Италии.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.05.2017 11:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4454

      Snek 12 мая 2017, 15:18

      Пока у Кареры прёт, нужно хватать быка за рога, сделает или не сделает Спартак золотой дубль зависит не только от него, скорее от конкурентов, если они достойно усилятся и наладят игру, то всё будет вилами на воде писано, да и что он ждёт от Федуна? Что тот вложит солидный бюджет ради ЛЧ? Да это вряд ли, раньше он не вкладывался для этого и сейчас не будет, а с нынешним набором игроков, Карера не дурак понимает, в ЛЧ мало что можно выиграть, максимум помахать руками, как ЦСКА в этом году.

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 12 мая 2017, 14:48

      Пока рановато уходить,выиграй еще что либо с командой,а там может и уходить в более сильную команду!!!!!!!!

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 мая 2017, 14:21

      хах)) из нижней части серии А и топ-7 франции))))

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 12 мая 2017, 14:13

      Если хочет расти надо уходить. Момент удачный. Пока репутация не подмочена выступлением со Спартаком в ЛЧ надо принимать предоложения из Европы, пусть даже пока не от грандов..

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      Рейтинг: +100671

      zigbert 12 мая 2017, 13:13

      Каррера останется ,верю в него.

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      Рейтинг: +6

      KWN37 12 мая 2017, 12:27

      Поменять чемпионский Спартак (ЛЧ на следующий сезон с группы) на пусть и итальянский, но подвал (условный Эмполи или Сассуоло)? Да вы что ?! Зарплату Федун, не сомневаюсь, раза в два поднимет...Уверен, Каррера останется в Спартаке.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 мая 2017, 12:04

      Да пускай предлагают . Сейчас ему со Спартаком комфортно , да и дополнительных вистов может еще заработать . Тогда и предложения из первой пятерки чемпионатов пойдут . Но Спартаку нужно усиливаться . Состав не совсем для ЛЧ .

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 мая 2017, 11:59

      усиливаться нужно хорошо перед лч

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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 12 мая 2017, 11:53

      на трансферы сколько обещают ему?

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      Рейтинг: +33429

      oyabun > klifS 12 мая 2017, 12:22

      Да, сумма может и нормальная для усиления во внутреннем первенстве, но никак не для выступлений в ЛЧ. Будем надеяться что в связи с Чемпионством, Федун пересмотрит сумму в сторону увеличения

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 мая 2017, 11:51

      Массимо с нами пока его не пригласит Юве, по крайней мере хотелось бы на это надеяться

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