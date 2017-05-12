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Каррера имеет предложения из Италии и Франции

12 мая 2017, 11:30
14

В ближайшее время должны начаться переговоры главного тренера «Спартака» Массимо Карреры с руководством клуба о продлении контракта. Сейчас зарплата итальянца составляет около миллиона евро за сезон.

Сообщается, что Каррера имеет предложения от клуба Серии А из нижней части таблицы и вариант с командой топ-7 из чемпионата Франции. Сам итальянец готов продолжить работу в столичном клубе, если его устроят планы по развитию на следующий сезон.

Также ожидается, что летом в штабе Карреры может появиться еще один тренер из Италии.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Каррера Массимо
Комментарии (14)
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Чеба
1494578734
Лям в год! Маловато для такого специалиста!
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filosof sparty
1494579067
Массимо с нами пока его не пригласит Юве, по крайней мере хотелось бы на это надеяться
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айор балдёжник
1494579194
на трансферы сколько обещают ему?
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Asbjorn
1494579543
усиливаться нужно хорошо перед лч
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dok66
1494579861
Да пускай предлагают . Сейчас ему со Спартаком комфортно , да и дополнительных вистов может еще заработать . Тогда и предложения из первой пятерки чемпионатов пойдут . Но Спартаку нужно усиливаться . Состав не совсем для ЛЧ .
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KWN37
1494581274
Поменять чемпионский Спартак (ЛЧ на следующий сезон с группы) на пусть и итальянский, но подвал (условный Эмполи или Сассуоло)? Да вы что ?! Зарплату Федун, не сомневаюсь, раза в два поднимет...Уверен, Каррера останется в Спартаке.
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VVM1964
1494581559
Я ДУМАЮ ВСЕ РЕШИТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ДЛЯ СПАРТАКА .
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zigbert
1494583995
Каррера останется ,верю в него.
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mihail200606
1494587581
Если хочет расти надо уходить. Момент удачный. Пока репутация не подмочена выступлением со Спартаком в ЛЧ надо принимать предоложения из Европы, пусть даже пока не от грандов..
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Snek
1494591496
Пока у Кареры прёт, нужно хватать быка за рога, сделает или не сделает Спартак золотой дубль зависит не только от него, скорее от конкурентов, если они достойно усилятся и наладят игру, то всё будет вилами на воде писано, да и что он ждёт от Федуна? Что тот вложит солидный бюджет ради ЛЧ? Да это вряд ли, раньше он не вкладывался для этого и сейчас не будет, а с нынешним набором игроков, Карера не дурак понимает, в ЛЧ мало что можно выиграть, максимум помахать руками, как ЦСКА в этом году.
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