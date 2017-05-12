«Реал» планирует завершить сделку по Жуниору в пятницу

В пятницу, 12 мая, «Реал» планирует оформить сделку по приобретению нападающего «Фламенго» Винисиуса Жуниора, сообщает Globo. 16-летний футболист обойдется испанцам в 45 миллионов евро. Согласно контракту, форвард останется в Бразилии, где проведет как минимум один сезон в аренде в составе своей нынешней команды.

Контракт Жуниора с «Фламенго» рассчитан до 2019 года. Отмечается, что футболист не провел ни одного матча за основную команду, но успел поиграть в молодежной сборной Бразилии (U-17). Он стал в этом году лучшим бомбардиром на чемпионате Южной Америки для 17-летних, забив семь мячей.