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    «Реал» планирует завершить сделку по Жуниору в пятницу

    В пятницу, 12 мая, «Реал» планирует оформить сделку по приобретению нападающего «Фламенго» Винисиуса Жуниора, сообщает Globo. 16-летний футболист обойдется испанцам в 45 миллионов евро. Согласно контракту, форвард останется в Бразилии, где проведет как минимум один сезон в аренде в составе своей нынешней команды.

    Контракт Жуниора с «Фламенго» рассчитан до 2019 года. Отмечается, что футболист не провел ни одного матча за основную команду, но успел поиграть в молодежной сборной Бразилии (U-17). Он стал в этом году лучшим бомбардиром на чемпионате Южной Америки для 17-летних, забив семь мячей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2017 07:31
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