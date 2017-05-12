Впервые с 2013 года еврокубок выиграет команда не из Испании

«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» вышли в финал Лиги Европы. Таким образом, победителем турнира станет команда из Англии или Голландии.

Это означает, что впервые с 2013 года один из еврокубков выиграет клуб, не представляющий Испанию.

Напомним, что три последних года Лигу чемпионов выигрывали «Реал» и «Барселона», а в Лиге Европы трижды подряд успех праздновала «Севилья».

Последней командой не из Испании, выигравшей европейский клубный трофей, была «Бавария», которая завоевала Суперкубок Европы в 2013 году.