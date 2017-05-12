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    Впервые с 2013 года еврокубок выиграет команда не из Испании

    «Манчестер Юнайтед» и «Аякс» вышли в финал Лиги Европы. Таким образом, победителем турнира станет команда из Англии или Голландии.

    Это означает, что впервые с 2013 года один из еврокубков выиграет клуб, не представляющий Испанию.

    Напомним, что три последних года Лигу чемпионов выигрывали «Реал» и «Барселона», а в Лиге Европы трижды подряд успех праздновала «Севилья».

    Последней командой не из Испании, выигравшей европейский клубный трофей, была «Бавария», которая завоевала Суперкубок Европы в 2013 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2017 01:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 мая 2017, 11:42

      Молодежь должна сделать аристократов с палочками !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2017, 11:02

      Аякс победит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      N1ce88 12 мая 2017, 08:25

      Аякс по Любому))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 12 мая 2017, 08:04

      Голландия!!!

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 12 мая 2017, 07:48

      Будем болеть за молодёжь)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 12 мая 2017, 07:36

      Что-то подобное было в 1989-91 годах у Италии: Кубок УЕФА брали Наполи, Ювентус и Интер, а Кубок Чемпионов в 1989 и 90 был у Милана. Правда, в 1991 большие уши выиграла Црвена Звезда ...

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 12 мая 2017, 06:10

      Вперед АЯКС!!!

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