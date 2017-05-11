Бубнов: «Спартак» – одноразовый чемпион? Судя по стратегии, которую нужно поставить в заслугу Федуну, нет»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Спартак» с имеющейся стратегией развития еще не раз сможет стать чемпионом России в ближайшие годы.

Напомним, московский клуб за три тура до окончания нынешнего сезона досрочно завоевал золотые медали РФПЛ, став чемпионом страны впервые с 2001 года.

– «Спартак» – одноразовый чемпион?

– Судя по стратегии, которую нужно поставить в заслугу Федуну, нет. «Спартак» и раньше ставил задачи быть чемпионом и регулярно играть в еврокубках, но предпосылок тогда не было. Сейчас же у «Спартака» есть все для того, чтобы не стать одноразовым чемпионом.