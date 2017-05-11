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    Бубнов: «Спартак» – одноразовый чемпион? Судя по стратегии, которую нужно поставить в заслугу Федуну, нет»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Спартак» с имеющейся стратегией развития еще не раз сможет стать чемпионом России в ближайшие годы.

    Напомним, московский клуб за три тура до окончания нынешнего сезона досрочно завоевал золотые медали РФПЛ, став чемпионом страны впервые с 2001 года.

    – «Спартак» – одноразовый чемпион?

    – Судя по стратегии, которую нужно поставить в заслугу Федуну, нет. «Спартак» и раньше ставил задачи быть чемпионом и регулярно играть в еврокубках, но предпосылок тогда не было. Сейчас же у «Спартака» есть все для того, чтобы не стать одноразовым чемпионом.

    Источник: Sportbox.ru

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    11.05.2017 19:34
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2017, 10:27

      Спартак пришёл всерьёз и надолго!

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 12 мая 2017, 05:57

      Сейчас все елей будут лить ( кроме Червиченко). У победы много родственников.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 12 мая 2017, 05:08

      Все начнут с осени с листа, кричать о победе и плеваться грязью, как тут некоторые, одинаково глупо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 11 мая 2017, 23:07

      Спорток-это одноразовый презерватив,а чемпионами они ещё будут лет через 10

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +8837

      GoLenaStop 11 мая 2017, 21:18

      Я вам золото принёс... - положите на комод! Игры в ЛЧ опять покажут, какой это товарищ Сухов...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 11 мая 2017, 21:04

      Конечно, не одноразовый! Следующий раз - через 15 лет.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 11 мая 2017, 20:50

      Забавно это слышать. Еще вчера Федун был никакой менеджер, который погубит Спартак, а сегодня его все на руках носят. Самим не стыдно так резко мнение менять?

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset > Klaido 11 мая 2017, 22:54

      Я говорю от лица тех, кто говорил плохо про Федуна, а теперь готов ноги ему облизывать. Лично я ничего плохого о нем никогда не говорил. Так что предлагаю тебе забрать твои слова назад

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 мая 2017, 20:22

      Если судьи будут судить всех одинаково, то Спартак чемпионом в следующем году не будет!

      -1
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      Рейтинг: +295

      ильиных > Serjoga 11 мая 2017, 20:39

      Если судьи будут судить всех одинаково, то Зенит будет бороться за 5.
      А Спартак все сам сделал и заслуженно стал чемпионом.

      5
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      Рейтинг: +295

      ильиных > klifS 11 мая 2017, 20:57

      Да,да, если Спартак все свои пендали пробил бы, то я думаю мы бы уже в Марте бухали.

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > silver29 11 мая 2017, 21:06

      Сколько матчей "спохабили" в этом сезоне судьи? Зенит-Ростов, Спартак-Ростов, Спартак-Оренбург, Зенит-Урал, Спартак-ЦСКА, если "покопаться в памяти еще с 10-к найдется! И каждый матч (результат матча влияет на состояние игроков и настрой на следующий матч! Вот тебе и цепочка. В этом сезоне как никогда судьи вершили СВОИ дела, а на выходе испорчен чемпионат! Чемпион получился не настоящий!

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > ильиных 11 мая 2017, 21:08

      Вот честно скажи, если бы Спартак не забил Оренбургу на 96 минуте игра продолжалась бы? Ни в одном матче больше времени не добавлялось, даже в матче Зенит-Урал, где было 3 КК и игроки вдоволь "навалялись" на газоне!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > klifS 11 мая 2017, 21:12

      Ребята, радуйтесь, вы ждали этого чемпионства 15 лет! Хвалите Спартак! Восхищайтесь! Но у каждого свое мнение и доказывать его нужно аргументировано! Без оскорблений и не фанатично закрыв глаза! Я вас поздравляю!

      2
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      Рейтинг: +358

      Финт > silver29 11 мая 2017, 21:13

      )))))пуля

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных > Serjoga 11 мая 2017, 21:16

      Я тебе скажу, добавили 6 минут, Спартак забил на 6 минуте какие вопросы? А могли и пропустить за эти 6 минут.А насчет матча ЗенитУрал почему только три минуты? Я думаю просто надо было меньше валяться.А что тебе непонравилось с конями?

      1
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > Serjoga 11 мая 2017, 21:22

      Скажи любезный, а сколько минут было добавлено в матче ЦСКА - Спартак? ЦСКА это сильно помогло?

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > ильиных 11 мая 2017, 21:22

      Спартак-ЦСКА я перепутал с сезоном 15-16! А за что тогда добавлено 6 минут было, если так же валялись, как в Питере? И вопрос стоит, что было бы, если на 96 минуте не было бы гола? Былабы 97,98-гол назревал! А по остальным,значит, согласен? Будь объективен!

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > klifS 11 мая 2017, 21:25

      Ну я что, против? Зениту пенальти давались за АРТИСТИЗМ! С Ростовом Какоша "номер" выкинул, Жирков с Томью, Дзюба это вообще артист заслуженный! Я и говорю о судействе, а не о Спартаке!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > alex1004 11 мая 2017, 21:27

      Я уже ответил, что Спартак-ЦСКА спутал с другим сезоном, где Паршивлюк "родил" пенальти!

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      Рейтинг: +752

      alex1004 > Serjoga 11 мая 2017, 21:29

      Да нет, я не про это. Я про шесть минут, которые были добавлены в матче с Оренбургом. В матче ЦСКА - Спартак финальный свисток прозвучал в 96:58, т.е. было добавлено СЕМЬ минут. И ЧТО?

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      Рейтинг: +295

      ильиных > Serjoga 11 мая 2017, 21:32

      Я думаю все матчи с участием зенита можно сюда приписать,а насчет 97и 98 минуты,я не знаю я тебе о фактах дали 6 забили на 6-ой.

      Говоришь про помощь судей,а сам про один матч,ты таблицу посмотри какой отрыв,думаю у тебя больше нет вопросов.

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      Рейтинг: +752

      alex1004 > ильиных 11 мая 2017, 21:34

      Оренбургу забили на пятой. Не секундомере было примерно 94:50.

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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > Serjoga 11 мая 2017, 22:43

      Глушаков забил на 95 минуте !

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      Рейтинг: +170

      Gotvig 11 мая 2017, 20:21

      Бубнов сказал, что Нет. А одноразовый чемпион, это был вопрос какого-то петуха

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 11 мая 2017, 20:21

      Время покажет!!!!! Но Спартак -Чемпион!!!!!!!1

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