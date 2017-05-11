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  • Бубнов: «Спартак» – одноразовый чемпион? Судя по стратегии, которую нужно поставить в заслугу Федуну, нет»

Бубнов: «Спартак» – одноразовый чемпион? Судя по стратегии, которую нужно поставить в заслугу Федуну, нет»

11 мая 2017, 19:34
28

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Спартак» с имеющейся стратегией развития еще не раз сможет стать чемпионом России в ближайшие годы.

Напомним, московский клуб за три тура до окончания нынешнего сезона досрочно завоевал золотые медали РФПЛ, став чемпионом страны впервые с 2001 года.

– «Спартак» – одноразовый чемпион?

– Судя по стратегии, которую нужно поставить в заслугу Федуну, нет. «Спартак» и раньше ставил задачи быть чемпионом и регулярно играть в еврокубках, но предпосылок тогда не было. Сейчас же у «Спартака» есть все для того, чтобы не стать одноразовым чемпионом.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Бубнов Александр
Комментарии (28)
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mihail200606
1494521892
одноразовый, не одноразовый.... от этого человека ничего не зависит, он ни на что не влияет. бубен просто ыксперд балабол..

никто сейчас не знает, даже в спартаке наверное, чего ждать от команды на следующий сезон.. это ювентус может быть уверен что будет в следующем году чемпионом италии, а у спартака все достаточно туманно..
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shinnik
1494521937
Главное чтобы с усиками..и запахом...)
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Mahone
1494523266
Время покажет!!!!! Но Спартак -Чемпион!!!!!!!1
Ответить
Serjoga
1494523359
Если судьи будут судить всех одинаково, то Спартак чемпионом в следующем году не будет!
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bset
1494525049
Забавно это слышать. Еще вчера Федун был никакой менеджер, который погубит Спартак, а сегодня его все на руках носят. Самим не стыдно так резко мнение менять?
Ответить
Par Mezan
1494525883
Конечно, не одноразовый! Следующий раз - через 15 лет.
Ответить
Psih86
1494533223
Спорток-это одноразовый презерватив,а чемпионами они ещё будут лет через 10
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Дядя Серёжа
1494554888
Все начнут с осени с листа, кричать о победе и плеваться грязью, как тут некоторые, одинаково глупо.
Ответить
виктоша
1494557873
Сейчас все елей будут лить ( кроме Червиченко). У победы много родственников.
Ответить
OfaZavr
1494574070
Спартак пришёл всерьёз и надолго!
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