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    Источник: представители Бэйла начали переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл во время летнего трансферного окна может перейти в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, представители 27-летнего валлийца уже начали переговоры с английским клубом о переходе.

    Ранее сообщалось, что футболист имеет устную договоренность с «красными дьяволами» о трансфере. Стоимость полузащитника, по данным Transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Бэйл провел за «Реал» в Примере 19 матчей, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    11.05.2017 18:38
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 11 мая 2017, 20:29

      перейдет. или в Интер перетянут.

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 11 мая 2017, 19:43

      Я не думаю, что Гарет, перейдет в МЮ. Манчестер, сейчас не топ-клуб и в ближайшее время, вряд ли им станет. МЮ, легендарный, великий, но в прошлом, сейчас клуб, скорее середняк АПЛ, чем ее топ. Тем более, в Англии, футбол на много тяжелее и более жесткий чем в Испании и если Гарет "ломается" в Ла Лиге, то в Англии, его вообще в газон закатают. Хороший пример, для этого Ди Мария, человек феерил в Мадриде, а в МЮ "потух". Я не думаю, что слишком много шансов на этот трансфер. Шансы примерно, 50%-50%. Как говориться поживем, посмотрим.

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > Болельщик Реал Мадрида 11 мая 2017, 20:14

      у Гарета неудачный сезон - у всех бывает. просто в такой команде как реал , тем более с кристиной , трудно стабильно быть на первых ролях..
      а в МЮ он будет гарантированно в старте. тем более играл там сильно несколько лет..МЮ сейчас такой топ игрок и нужен заместо ибры..и еще если прикупить одного - двух топ игроков (вроде Гризманна) и в топ 4 они точно вернутся..

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      Рейтинг: +8

      CatMat > Болельщик Реал Мадрида 11 мая 2017, 20:41

      Ахахах,
      МЮ сейчас не топ-клуб?)facepalm.
      МЮ входит в тройку богатейших клубов мира.Наряду с Реалом и Барсой "МЮ" является и одним из самых популярных клубов мираИ напомню,что за прошлый год МЮ обошел реал по доходу)
      Ты путаешь понятия "клуб" и "команда".Это разные вещи.
      МЮ был,есть и будет топ-клубом.
      Да,кстати,самое забавное что уже 4 сезона после ухода САФа "МЮ" не взяв чемпионства в АПЛ бьет по трансферным и финансовым рекордам твой "Реал",который по наградам за эти 4 сезона вполне успешно шел)

      -1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > CatMat 12 мая 2017, 08:15

      А какая целесообразность в этих трансферах? Купить Погба за 105 лямов который сам на себя в МЮ не похож. Ми Марию за 75, Бейли за 40 и список можно продолжать. И с такими тратами они даже не в Лиге Чемпионов.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Dgad 12 мая 2017, 12:26

      МЮ нужно практически весь состав обновлять, Погба, Ибра, Байи, Микки - это только часть перестройки, нужны ещё усиления. сейчас же в старте всегда играют 4-5 человек среднего уровня

      0
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      Рейтинг: +8

      CatMat > Dgad 12 мая 2017, 17:27

      Если ты не заметил,у меня после САФа уже третий тренер по счету.
      Был период Мойеса,потом 2 сезона ЛВГ.
      И Ди Мария это трансфер ЛВГ если на то пошло.
      А что не так с Байи?Отличный защитник,который отлично отыграл сезон.Учитывая первый год адаптации трансфер этот очень хороший.Насчет Погба...ну а с Погба то все хорошо.Он неоднократно становился игроком туров АПЛ и в ЛЕ тоже выделялся.А на ценник в 105 лямов смотреть не нужно."Реал" например 16 летнего пацана за 60 этим летом берет.60 лямов!!!Так что 105 за Погба это ерунда.

      -1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > CatMat 13 мая 2017, 20:44

      МЮ бьёт трансферные рекорды, а Мадрид просто берет кубки. Все логично, все как у топ-клуба!

      0
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      Рейтинг: +1301

      САНЁК17 11 мая 2017, 19:03

      Его травма губят.Другого варианта не вижу.А Реалу больной леопард не нужен.

      -2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > САНЁК17 11 мая 2017, 19:44

      в Англии у него травм не было!кому то подходит больше АПЛ вот и всё!

      0
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      Рейтинг: +260

      n1hat 11 мая 2017, 19:03

      Ну только не в этот скучный МЮ...

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 11 мая 2017, 19:02

      Ну и на хрена он нужен, особенно за такое бабло???? Он больше поломанный сидит чем играет!!!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 мая 2017, 18:57

      Что-то в Реале у Бейла не срастается . Травмы замучили или что ?

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 11 мая 2017, 18:50

      Большая потеря для Реала!!!!!!!1

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      Рейтинг: +33428

      oyabun 11 мая 2017, 18:42

      А почему уходит из Реала, подскажите болельщики испанского клуба?

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > oyabun 11 мая 2017, 19:45

      в АПЛ гораздо меньше травм у него)

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