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  • Источник: представители Бэйла начали переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере

Источник: представители Бэйла начали переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере

11 мая 2017, 18:38
16

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл во время летнего трансферного окна может перейти в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, представители 27-летнего валлийца уже начали переговоры с английским клубом о переходе.

Ранее сообщалось, что футболист имеет устную договоренность с «красными дьяволами» о трансфере. Стоимость полузащитника, по данным Transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бэйл провел за «Реал» в Примере 19 матчей, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Манчестер Юнайтед Бэйл Гарет
Комментарии (16)
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oyabun
1494517372
А почему уходит из Реала, подскажите болельщики испанского клуба?
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Mahone
1494517856
Большая потеря для Реала!!!!!!!1
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dok66
1494518230
Что-то в Реале у Бейла не срастается . Травмы замучили или что ?
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Павел Буре
1494518526
Ну и на хрена он нужен, особенно за такое бабло???? Он больше поломанный сидит чем играет!!!
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n1hat
1494518637
Ну только не в этот скучный МЮ...
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САНЁК17
1494518639
Его травма губят.Другого варианта не вижу.А Реалу больной леопард не нужен.
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Болельщик Реал Мадрида
1494521012
Я не думаю, что Гарет, перейдет в МЮ. Манчестер, сейчас не топ-клуб и в ближайшее время, вряд ли им станет. МЮ, легендарный, великий, но в прошлом, сейчас клуб, скорее середняк АПЛ, чем ее топ. Тем более, в Англии, футбол на много тяжелее и более жесткий чем в Испании и если Гарет "ломается" в Ла Лиге, то в Англии, его вообще в газон закатают. Хороший пример, для этого Ди Мария, человек феерил в Мадриде, а в МЮ "потух". Я не думаю, что слишком много шансов на этот трансфер. Шансы примерно, 50%-50%. Как говориться поживем, посмотрим.
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sergkrasnodar23
1494523782
перейдет. или в Интер перетянут.
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