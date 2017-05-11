Источник: представители Бэйла начали переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл во время летнего трансферного окна может перейти в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, представители 27-летнего валлийца уже начали переговоры с английским клубом о переходе.

Ранее сообщалось, что футболист имеет устную договоренность с «красными дьяволами» о трансфере. Стоимость полузащитника, по данным Transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бэйл провел за «Реал» в Примере 19 матчей, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи.