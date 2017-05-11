Асхабадзе: «Спартак» стал чемпионом благодаря собственному усилению команды и недоукомплектованности соперников»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе выразил мнение, что московский клуб заслуженно стал чемпионом России. По словам функционера, состав красно-белых в нынешнем сезоне заметно превосходит силу подбора игроков главных конкурентов.

«В нынешнем сезоне «Спартак» стал чемпионом совершенно справедливо. Честно говоря, успех команды никак не отмечал, после победы в чемпионате написал сообщение владельцу клуба Леониду Федуну, в котором поздравил его с долгожданным завоеванием золотых медалей. Ни в коем случае у меня нет никакой обиды от того, что команде не удалось выиграть чемпионат, в тот момент, когда я работал в клубе.

В первую очередь, я рад за болельщиков, которые долго этого ждали, рад за Леонида Арнольдовича, рад за игроков, которым говорил в момент ухода, чтобы ребята никого не слушали и что они способны решить задачу победы в чемпионате, получается, что я где-то даже напророчил эту победу.

В первую очередь «Спартак» стал чемпионом благодаря собственному усилению команды и недоукомплектованности соперников. Подбор игроков у «Зенита» и ЦСКА в нынешнем сезоне в разы хуже, чем в прошлых сезонах по разным причинам. В этом отношении «Спартак» на момент двух последних трансферных окон оставался сильнейшей командой», – сказал Асхабадзе.

Напомним, «Спартак» за три тура до финиша досрочно обеспечил себе чемпионское звание, став сильнейшим клубом РФПЛ впервые с 2001 года.