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  • Асхабадзе: «Спартак» стал чемпионом благодаря собственному усилению команды и недоукомплектованности соперников»

Асхабадзе: «Спартак» стал чемпионом благодаря собственному усилению команды и недоукомплектованности соперников»

11 мая 2017, 17:24
10

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе выразил мнение, что московский клуб заслуженно стал чемпионом России. По словам функционера, состав красно-белых в нынешнем сезоне заметно превосходит силу подбора игроков главных конкурентов.

«В нынешнем сезоне «Спартак» стал чемпионом совершенно справедливо. Честно говоря, успех команды никак не отмечал, после победы в чемпионате написал сообщение владельцу клуба Леониду Федуну, в котором поздравил его с долгожданным завоеванием золотых медалей. Ни в коем случае у меня нет никакой обиды от того, что команде не удалось выиграть чемпионат, в тот момент, когда я работал в клубе.

В первую очередь, я рад за болельщиков, которые долго этого ждали, рад за Леонида Арнольдовича, рад за игроков, которым говорил в момент ухода, чтобы ребята никого не слушали и что они способны решить задачу победы в чемпионате, получается, что я где-то даже напророчил эту победу.

В первую очередь «Спартак» стал чемпионом благодаря собственному усилению команды и недоукомплектованности соперников. Подбор игроков у «Зенита» и ЦСКА в нынешнем сезоне в разы хуже, чем в прошлых сезонах по разным причинам. В этом отношении «Спартак» на момент двух последних трансферных окон оставался сильнейшей командой», – сказал Асхабадзе.

Напомним, «Спартак» за три тура до финиша досрочно обеспечил себе чемпионское звание, став сильнейшим клубом РФПЛ впервые с 2001 года.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Асхабадзе Роман
Комментарии (10)
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aurora5858
1494514152
Асхабадзе один из худших трансферов
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slavа0508
1494514201
Кто если становится чемпионом,просто по тому что был сильнее на данный момент,,,,а всё остальное просто чуш,,,,,аЗенит вообще по своим возможнастям превосходит всех в разы
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NEON-SM
1494514298
Спартак просто был сильнее всех в этом году, командная сплочённость помогла преодолеть некоторые проблемы, вот и всё
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Антон Конев
1494514594
Спартак-чемпион.И точка
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кеша_КБ
1494514854
"благодаря собственному усилению команды и недоукомплектованности соперников."...ещё раз повторю, Асхабадзе, кто мешал крнкурентам "усиливать" свои составы???, у них что?, денег меньше? или они на асфальте в футбол играли!?)...ну хватит уже бреда!!!
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OfaZavr
1494515306
Спартак победил сам. Конкуренты здесь не причём!
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Mahone
1494516768
Да надоели вы,да все Спартаку отдали очки так просто-завидно?все команды слабые,а мы чуть лучше? Успокойтесь!!!!!!!!!!! Спартак в этом году,подчеркиваю,был сильнее всех,нам все равно кто как выглядел-это их проблемы!!!!!!!! Мы Чемпионы!!!!!!!!!1 В след году может бть др чемпион,если он будет сильнее,10 очков отрыва?Давно помните такое?
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кеша_КБ
1494516786
- кстати, за 10 туров до окончания ЧР, где-то вычитал, что у "Зенита"состав лучше, чем у "Спартака" - Шавло говорил, Боков тогда же сказал, что победителем ЧР станет не Спартак..., а Вернблум сказал : "в 30-м туре мы догоним Спартак"...вот такие они "горячие" головы)))
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subbotaspartak
1494517331
Ну и рожи, Все пишут одно и тоже. Тьфу на вас и на предыдущих, Ноющих и в достойную победу плюющих.
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Ветеран17
1494533615
Да, прав, Асхабадзе. Если бы Зенит был укомплектован игроками и тренером Реала, а ЦСКА игроками Барселоны, то Спартак, возможно, не стал бы чемпионом. Какая прозорливость у Асхабадзе.
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