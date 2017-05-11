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    Компания из Саудовской Аравии заплатит почти миллион за приглашение Роналду

    Чтобы провести четыре часа в обществе нападающего «Реала» Криштиану Роналду достаточно заплатить 920 тысяч фунтов стерлингов. Одна из компания из Саудовской Аравии заявила о готовности пригласить португальца. Встреча продлится четыре часа, разрешено оставить два упоминания в социальных сетях, получить пять футболок с автографом Роналду и устроить фотосессию.

    Кроме того, фирме будет разрешено использовать изображение футболиста сборной Португалии для региональной рекламы в течение одного дня.

    Источник: Mirror.co.uk

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    11.05.2017 10:42
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 12 мая 2017, 17:27

      Конечно дикость. Но вспоминается анекдот, тот который будет сейчас платить, он до того с кем то на два поспорил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1300

      САНЁК17 11 мая 2017, 19:16

      Опять гному не повезло,значит звезда РЕАЛА на высоте чем гнома,конечно он же гном.Жду минусы от Барсуков.Это ожидаемо.

      -1
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 > САНЁК17 11 мая 2017, 19:22

      Ты для начала писать научись, уже потом называй Месси "гномом".

      0
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      Рейтинг: +1300

      САНЁК17 > ibragim_ibragimov_99 11 мая 2017, 19:25

      Началось.Ещё есть конкуренты.Правда всегда горькая,как не крути Ибрагим паша

      0
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 11 мая 2017, 15:21

      Арабы вообще охуели, с жиру бесятся..

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 11 мая 2017, 14:45

      Доп. гарантию на 2 года оформите

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser 11 мая 2017, 14:26

      А если продлить захотят?)

      0
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 11 мая 2017, 13:30

      Нормально

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 мая 2017, 12:10

      Это круто.)))

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 11 мая 2017, 11:55

      Все денег мало! Я х.ею!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 11 мая 2017, 11:55

      Роналду - один миллион - Раз!
      Роналду- один миллион - Два!
      Роналду - один миллион - Три!
      Продано.
      Следующий лот - Кокорин.
      Стартовая цена - а, он сам заплотит. Продано.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      FC_MORDOVIA 11 мая 2017, 11:32

      "Одна из компания из Саудовской Аравии"

      1
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