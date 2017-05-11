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  • Компания из Саудовской Аравии заплатит почти миллион за приглашение Роналду

Компания из Саудовской Аравии заплатит почти миллион за приглашение Роналду

11 мая 2017, 10:42
18

Чтобы провести четыре часа в обществе нападающего «Реала» Криштиану Роналду достаточно заплатить 920 тысяч фунтов стерлингов. Одна из компания из Саудовской Аравии заявила о готовности пригласить португальца. Встреча продлится четыре часа, разрешено оставить два упоминания в социальных сетях, получить пять футболок с автографом Роналду и устроить фотосессию.

Кроме того, фирме будет разрешено использовать изображение футболиста сборной Португалии для региональной рекламы в течение одного дня.

Источник: Mirror.co.uk
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (18)
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Чеба
1494488959
Шалава, лава лава лава......
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xColaz
1494489031
Еще всего за 150 тыс. долларов можно взять по акции бонусный пакет "+2 упоминания в соц. сетях, 3 репоста и фирменная стрижка от Криштиану"
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айор балдёжник
1494489838
дешевка)
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mig28
1494490879
Это бизнес, ничего личного!
Ответить
Дядя Серёжа
1494492941
Роналду - один миллион - Раз! Роналду- один миллион - Два! Роналду - один миллион - Три! Продано. Следующий лот - Кокорин. Стартовая цена - а, он сам заплотит. Продано.
Ответить
Чеба
1494492958
Все денег мало! Я х.ею!
Ответить
Protosser
1494502013
А если продлить захотят?)
Ответить
firs04
1494503104
Доп. гарантию на 2 года оформите
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Абу Зейд Небесный
1494505310
Арабы вообще охуели, с жиру бесятся..
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САНЁК17
1494519395
Опять гному не повезло,значит звезда РЕАЛА на высоте чем гнома,конечно он же гном.Жду минусы от Барсуков.Это ожидаемо.
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