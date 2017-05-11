Клопп не планирует расставаться с Коутиньо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг слухи, согласно которым клуб планирует расстаться с полузащитником Филиппе Коутиньо.

«У нас нет никаких планов расставаться с Коутиньо. Владельцы клуба твердо уверены, что его не стоит продавать. Мы также можем пригласить новых игроков, и это здорово. У нас стабильный состав с хорошим фундаментом.

Новички? Мы можем рассчитывать на нескольких игроков. Но никто не уйдет из команды без моего ведома, поэтому я спокоен по поводу этой ситуации», – сказал Клопп.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел в Премьер-лиге 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.