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    Клопп не планирует расставаться с Коутиньо

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг слухи, согласно которым клуб планирует расстаться с полузащитником Филиппе Коутиньо.

    «У нас нет никаких планов расставаться с Коутиньо. Владельцы клуба твердо уверены, что его не стоит продавать. Мы также можем пригласить новых игроков, и это здорово. У нас стабильный состав с хорошим фундаментом.

    Новички? Мы можем рассчитывать на нескольких игроков. Но никто не уйдет из команды без моего ведома, поэтому я спокоен по поводу этой ситуации», – сказал Клопп.

    В текущем сезоне 24-летний футболист провел в Премьер-лиге 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    11.05.2017 09:46
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