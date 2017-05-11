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    Роналду: «Против «Ювентуса» будем бороться до конца. Мой прогноз – 50/50»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о противостоянии с «Атлетико» на полуфинальной стадии Лиги чемпионов и поделился ожиданиями от финала. 3-го мая «сливочные» сыграют в решающем матче турнира против «Ювентуса».

    «Мы понимали, что «Атлетико» будет активен с самого начала матча, и у них получилось забить два гола. Но у нас есть опыт, и мы понимали, что один гол лишит их всех шансов. Мы – «Реал», и мы доказали, кто здесь более опытен. Мы счастливы выйти в финал. Это было непросто, но команда заслужила. Мы были лучше в обоих полуфиналах.

    Сейчас мы возвращаемся к мыслям о чемпионате. Для подготовки к Кардиффу (город проведения финала – прим. «Бомбардира») еще будет время.

    Финал против «Ювентуса»? Будет нелегко, но мы будем бороться до конца. Мой прогноз – 50/50», – сказал 32-летний португалец.

    В нынешнем сезоне Роналду забил 35 голов и отдал 12 результативных передач в 42-х матчах всех турниров.

    Источник: Marca

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    11.05.2017 01:39
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    Комментарии27
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 14 мая 2017, 00:05

      Главное, 4-го июня не забудьте зайти сюда и прокомментировать исход. Вижу, вы готовы уже сейчас вручить кубок ЛЧ игрокам Ювентуса. Может и счёт подскажете, горе-эксперты!?

      0
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      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 11 мая 2017, 20:25

      То чувство, когда болея за Реал, хочется чтобы Буффон тоже поднял ушастого!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 11 мая 2017, 12:53

      Ювентус и Буффон - в смысле победа и "золотой мяч"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 мая 2017, 12:39

      точный прогноз

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 мая 2017, 11:33

      Победит Юве! Вперед Юве!

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 11 мая 2017, 11:00

      3-го мая!?) через год чтоли, или уже сыграли?). Ну а прогноз от Рона сильный....

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 11 мая 2017, 09:47

      юве победит

      0
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 11 мая 2017, 09:19

      Матч, в котором определится будущий обладатель Золотого Мяча..

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Чеба 11 мая 2017, 08:59

      Я не за Юве, я за Буффона!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 11 мая 2017, 08:36

      Юве-Реал будет очень сильно!

      1
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