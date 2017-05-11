Роналду: «Против «Ювентуса» будем бороться до конца. Мой прогноз – 50/50»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о противостоянии с «Атлетико» на полуфинальной стадии Лиги чемпионов и поделился ожиданиями от финала. 3-го мая «сливочные» сыграют в решающем матче турнира против «Ювентуса».

«Мы понимали, что «Атлетико» будет активен с самого начала матча, и у них получилось забить два гола. Но у нас есть опыт, и мы понимали, что один гол лишит их всех шансов. Мы – «Реал», и мы доказали, кто здесь более опытен. Мы счастливы выйти в финал. Это было непросто, но команда заслужила. Мы были лучше в обоих полуфиналах.

Сейчас мы возвращаемся к мыслям о чемпионате. Для подготовки к Кардиффу (город проведения финала – прим. «Бомбардира») еще будет время.

Финал против «Ювентуса»? Будет нелегко, но мы будем бороться до конца. Мой прогноз – 50/50», – сказал 32-летний португалец.

В нынешнем сезоне Роналду забил 35 голов и отдал 12 результативных передач в 42-х матчах всех турниров.