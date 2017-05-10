Погба может попасть на обложку FIFA 18

Стало известно, кто из футболистов может появиться на обложке видеоигры FIFA 18.

Сообщается, что лицом известного футбольного симулятора может стать полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба.

Напомним, что 24-летний хавбек перешел в «МЮ» прошлым летом из «Ювентуса» за рекордные 105 миллионов евро. Игрок провел в АПЛ 29 матчей, забив четыре гола и сделав три результативные передачи.

В прошлом году на обложку FIFA попал Марко Ройс из дортмундской «Боруссии».