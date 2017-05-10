Погба может попасть на обложку FIFA 18

в сети есть видео с меню фифа18, там как раз Погба красуется на главном плане. но конечно пока есть сомнения насчёт подлинности этого видео)
Стало известно, кто из футболистов может появиться на обложке видеоигры FIFA 18.
Сообщается, что лицом известного футбольного симулятора может стать полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба.
Напомним, что 24-летний хавбек перешел в «МЮ» прошлым летом из «Ювентуса» за рекордные 105 миллионов евро. Игрок провел в АПЛ 29 матчей, забив четыре гола и сделав три результативные передачи.
В прошлом году на обложку FIFA попал Марко Ройс из дортмундской «Боруссии».