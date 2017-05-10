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    Погба может попасть на обложку FIFA 18

    Стало известно, кто из футболистов может появиться на обложке видеоигры FIFA 18.

    Сообщается, что лицом известного футбольного симулятора может стать полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба.

    Напомним, что 24-летний хавбек перешел в «МЮ» прошлым летом из «Ювентуса» за рекордные 105 миллионов евро. Игрок провел в АПЛ 29 матчей, забив четыре гола и сделав три результативные передачи.

    В прошлом году на обложку FIFA попал Марко Ройс из дортмундской «Боруссии».

    Источник: 101greatgoals.com

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    10.05.2017 13:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +536

      dolf666 11 мая 2017, 10:20

      в сети есть видео с меню фифа18, там как раз Погба красуется на главном плане. но конечно пока есть сомнения насчёт подлинности этого видео)

      0
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      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 10 мая 2017, 16:19

      подумаешь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      GROM_969 10 мая 2017, 15:28

      Неочем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 10 мая 2017, 14:31

      На обложке FIFA 18 должен быть Джанлуиджи Буффон!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      issagaz 10 мая 2017, 14:23

      Роналду и Месси уже поднадоели?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 10 мая 2017, 13:39

      Разработчики FIFA 18 не догадались провести аукцион среди футболистов топ-уровня: кто из них на бОльшую сумму раскошелится, чтобы самому попасть на обложку их видеоигры?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: 0

      cky3k 10 мая 2017, 13:29

      Шатов и Смолов в России, как раньше было...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 10 мая 2017, 13:17

      явно не заслужил, лучше мбаппе.

      2
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