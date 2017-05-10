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    Мбаппе: «Мой гол «Ювентусу» вообще ничего не значит»

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал результат противостояния с «Ювентусом» в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, «Монако» уступил сопернику по сумме двух матчей со счетом 1:4. В ответной встрече Мбаппе отметился забитым мячом.

    «Мой гол «Ювентусу» вообще ничего не значит. От него нет совершенно никакой пользы. Мы очень мало угрожали воротам соперника.

    Это выступление многому нас научило. В следующем году постараемся вернуться еще более сильными», – отметил Мбаппе.

    Между Мбаппе и Буффоном оказалась самая большая разница в возрасте в истории Лиги чемпионов.

    «Победа в Лиге чемпионов будет наградой в конце тяжелого пути». Буффон в третий раз вышел в финал ЛЧ

    Источник: L' Equipe

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    10.05.2017 01:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 мая 2017, 10:35

      В следующем году ты можешь быть уже в другой команде)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 10 мая 2017, 09:56

      Смышленый пацан - просто чудо какое-то... Интересно, станет великим или сдуется? Только травму не дай Бог.

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 10 мая 2017, 09:39

      тм испортил))))))))))

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 10 мая 2017, 07:43

      Мбаппе, Погба и Яя Туре много. А Буффон - один.

      0
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      Рейтинг: +675

      kagorich 10 мая 2017, 01:43

      Всё таки пробил Буфона.

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      Рейтинг: +484

      Андреич 10 мая 2017, 01:34

      Для тебя лично - значит.
      Ещё детям своим будешь рассказывать и без ложной скромности.

      2
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