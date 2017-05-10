Мбаппе: «Мой гол «Ювентусу» вообще ничего не значит»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал результат противостояния с «Ювентусом» в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, «Монако» уступил сопернику по сумме двух матчей со счетом 1:4. В ответной встрече Мбаппе отметился забитым мячом.

«Мой гол «Ювентусу» вообще ничего не значит. От него нет совершенно никакой пользы. Мы очень мало угрожали воротам соперника.

Это выступление многому нас научило. В следующем году постараемся вернуться еще более сильными», – отметил Мбаппе.

Между Мбаппе и Буффоном оказалась самая большая разница в возрасте в истории Лиги чемпионов.

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