Глушаков: «Чемпионства «Спартака» дождался – дождусь и сына»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что с завоеванием чемпионства московским клубом сбылась одна из его мечт.

Напомним, красно-белые за три тура до окончания сезона РФПЛ завоевали золотые медали, став чемпионами России впервые с 2001 года.

– Правильно ли говорить, что сбылась ваша главная спортивная мечта?

– Одна из – точно. Ведь это моя первая медаль. И сразу золотая! Но останавливаться не хотелось бы: есть в футболе и другие титулы.

– Со спортивными мечтами ясно. А с человеческими? Спрашиваю вас, как отца двух дочек.

– Мечтаю и о сыне, конечно. Жена обещала! Согласен три года ждать, как в пословице. Чемпионства после перехода в «Спартак» примерно столько же ждал – и дождался. Сына тоже дождусь!