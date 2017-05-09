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  • Глушаков: «Чемпионства «Спартака» дождался – дождусь и сына»

Глушаков: «Чемпионства «Спартака» дождался – дождусь и сына»

9 мая 2017, 23:14
10

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что с завоеванием чемпионства московским клубом сбылась одна из его мечт.

Напомним, красно-белые за три тура до окончания сезона РФПЛ завоевали золотые медали, став чемпионами России впервые с 2001 года.

– Правильно ли говорить, что сбылась ваша главная спортивная мечта?

– Одна из – точно. Ведь это моя первая медаль. И сразу золотая! Но останавливаться не хотелось бы: есть в футболе и другие титулы.

– Со спортивными мечтами ясно. А с человеческими? Спрашиваю вас, как отца двух дочек.

– Мечтаю и о сыне, конечно. Жена обещала! Согласен три года ждать, как в пословице. Чемпионства после перехода в «Спартак» примерно столько же ждал – и дождался. Сына тоже дождусь!

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (10)
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filosof sparty
1494363869
Ну удачи тогда)
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Дядя Серёжа
1494381880
Ты бей под перекладину
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Cuervo
1494382181
Ювелир))
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Mahone
1494382557
Все будет,еще и медали и сына дождешься-вперед Спартак!!!!!!!!!
Ответить
Антон Конев
1494386362
чемпилн
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Опорник84
1494388051
А мы как ждали!
Ответить
subbotaspartak
1494395180
Тут как и в футболе, зависит от партнёра, Партнёр не подведёт - будет тебе опора.
Ответить
aurora5858
1494395207
И новую жену
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