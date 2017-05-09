Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глушаков: «Чемпионства «Спартака» дождался – дождусь и сына»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что с завоеванием чемпионства московским клубом сбылась одна из его мечт.

    Напомним, красно-белые за три тура до окончания сезона РФПЛ завоевали золотые медали, став чемпионами России впервые с 2001 года.

    – Правильно ли говорить, что сбылась ваша главная спортивная мечта?

    – Одна из – точно. Ведь это моя первая медаль. И сразу золотая! Но останавливаться не хотелось бы: есть в футболе и другие титулы.

    – Со спортивными мечтами ясно. А с человеческими? Спрашиваю вас, как отца двух дочек.

    – Мечтаю и о сыне, конечно. Жена обещала! Согласен три года ждать, как в пословице. Чемпионства после перехода в «Спартак» примерно столько же ждал – и дождался. Сына тоже дождусь!

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2017 23:14
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 10 мая 2017, 08:46

      И новую жену

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 мая 2017, 08:46

      Тут как и в футболе, зависит от партнёра,
      Партнёр не подведёт - будет тебе опора.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 10 мая 2017, 06:47

      А мы как ждали!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Антон Конев 10 мая 2017, 06:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      чемпилн

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 10 мая 2017, 05:15

      Все будет,еще и медали и сына дождешься-вперед Спартак!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Cuervo 10 мая 2017, 05:09

      Ювелир))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 10 мая 2017, 05:04

      Ты бей под перекладину

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 10 мая 2017, 00:04

      Ну удачи тогда)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11