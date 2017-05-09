Глушаков: «ЦСКА и «Зенит» тоже становились чемпионами потому, что «Спартак» играл плохо»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подчеркнул, что считает неуместными разговоры о слабости конкурентов красно-белых в борьбе за чемпионство в этом сезоне. По его мнению, ЦСКА и «Зенит» тоже побеждали в РФПЛ в тот момент, когда спартаковцы играли плохо.

«Говорят, что взлет «Спартака» связан со спадом ЦСКА и «Зенита»? Тогда я могу сказать, что ЦСКА и «Зенит» становились чемпионами потому, что «Спартак» плохо играл. Не понимаю, кто говорит такие вещи. Мы дважды в этом сезоне обыграли ЦСКА и победили дома «Зенит».

Кто из них сильнее? ЦСКА. Хотя во втором дерби с армейцами у нас было много шансов для третьего гола. Вспомните момент с Промесом, когда он в штангу пробил», – приводит слова Глушакова «Российская газета».

Напомним, что «Спартак» по итогам 27-ми туров обеспечил себе золотые медали. Этот чемпионский титул стал первым для красно-белых с 2001 года и десятым в российской истории.