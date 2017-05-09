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  • Глушаков: «ЦСКА и «Зенит» тоже становились чемпионами потому, что «Спартак» играл плохо»

Глушаков: «ЦСКА и «Зенит» тоже становились чемпионами потому, что «Спартак» играл плохо»

9 мая 2017, 17:31
81

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подчеркнул, что считает неуместными разговоры о слабости конкурентов красно-белых в борьбе за чемпионство в этом сезоне. По его мнению, ЦСКА и «Зенит» тоже побеждали в РФПЛ в тот момент, когда спартаковцы играли плохо.

«Говорят, что взлет «Спартака» связан со спадом ЦСКА и «Зенита»? Тогда я могу сказать, что ЦСКА и «Зенит» становились чемпионами потому, что «Спартак» плохо играл. Не понимаю, кто говорит такие вещи. Мы дважды в этом сезоне обыграли ЦСКА и победили дома «Зенит».

Кто из них сильнее? ЦСКА. Хотя во втором дерби с армейцами у нас было много шансов для третьего гола. Вспомните момент с Промесом, когда он в штангу пробил», – приводит слова Глушакова «Российская газета».

Напомним, что «Спартак» по итогам 27-ми туров обеспечил себе золотые медали. Этот чемпионский титул стал первым для красно-белых с 2001 года и десятым в российской истории.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит Глушаков Денис
Комментарии (81)
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a_who
1494343416
Хорошо сказал !
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Mahone
1494344680
Верно сказано!!! Как есть,молодец
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filosof sparty
1494345473
Поддерживаю полностью!!! Подобные нелепые оправдания в пользу бедных!!!
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Sergey9999
1494347976
Спартак лучший клуб в России!
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Snek
1494348943
глухарь как был кретином, так им и остался, ЦСКА и Зенит становились чемпионами, потому что играли хорошо, сейчас обе команды сдулись, Спартак объективно на их фоне сильнее, он стал чемпионом заслужено, а то, что несёт глухарь это полнейший бред, в принципе это подходит этому неучу.
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Snerg
1494350563
«Говорят, что взлет «Спартака» связан со спадом ЦСКА и «Зенита»? Тогда я могу сказать, что ЦСКА и «Зенит» становились чемпионами потому, что «Спартак» плохо играл ++++++++++++++++++++++++++++++ я это все время говорю ))) но тупые болелы зенита и цска не слушают! а это 100% правды )
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Snerg
1494350867
я не говорю что Спартак самый сильный клуб! но могу со 100% уверенностью сказать , что самый популярный , пусть любимый или ненавидимый , но популярный! ваши зениты цска , курят вместе со слезами лучески)
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Gerero2198
1494352632
Не являюсь ни фанатом коней, ни бомжей, ни мясных, но читая коменты просто офигиваю от спартаковских коментов, такое впечатление складывается что основные болелы это школота. Когда чемпионами становилась любая другая команда такого срача ни на одном футбольном форуме не видел, а в этом году только и слышно "сосите", "пид...ры", "мы вам очко порвали" и все в таком духе. Понятно что чемпионства ждали более 10 лет, но ёпт ведите себя более адекватно.
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чепушило
1494361055
Мудак Глушаков, это ваше последнее чемпионстстао, и его
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Arrow10
1494363322
Вон как заговорили , став чемпионами , а в следующем сезоне будут скулить , что они сбавили и поэтому не смогли стать чемпионами , как бл*ть такой ЦСКА не обыгрывать у которого нет ни нападения , ни защиты ни даже денег чтобы купить игроков новых, да и этой шлюхе поменьше бы говорить , а больше делать , ведь им еще 16 лет чемпионства ждать
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