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    Глушаков: «ЦСКА и «Зенит» тоже становились чемпионами потому, что «Спартак» играл плохо»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подчеркнул, что считает неуместными разговоры о слабости конкурентов красно-белых в борьбе за чемпионство в этом сезоне. По его мнению, ЦСКА и «Зенит» тоже побеждали в РФПЛ в тот момент, когда спартаковцы играли плохо.

    «Говорят, что взлет «Спартака» связан со спадом ЦСКА и «Зенита»? Тогда я могу сказать, что ЦСКА и «Зенит» становились чемпионами потому, что «Спартак» плохо играл. Не понимаю, кто говорит такие вещи. Мы дважды в этом сезоне обыграли ЦСКА и победили дома «Зенит».

    Кто из них сильнее? ЦСКА. Хотя во втором дерби с армейцами у нас было много шансов для третьего гола. Вспомните момент с Промесом, когда он в штангу пробил», – приводит слова Глушакова «Российская газета».

    Напомним, что «Спартак» по итогам 27-ми туров обеспечил себе золотые медали. Этот чемпионский титул стал первым для красно-белых с 2001 года и десятым в российской истории.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2017 17:31
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    Комментарии69
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 12 мая 2017, 12:03

      16 лет плохо играл, неудачники

      0
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 11 мая 2017, 07:11

      Стали чемпионами - молодцы. Значит ЦСКА есть над чем работать.

      0
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 > Obi Wan 11 мая 2017, 10:35

      Ну работать есть над чем у ЦСКА , а в особенности нужно обновлять состав
      а то одни и те же до пенсионерского возраста будут играть

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 10 мая 2017, 21:28

      Армейцы и Зенит становились чемпионами не потому, что Спартак играл плохо, а потому, что были сильнее всех других команд РФПЛ и многих в Европе, о чем свидетельствуют завоеванные ими кубки УЕФА.

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 10 мая 2017, 09:26

      чё вы налетели-то на него? это явно логичный ответ идиоту Орлову за недавнее высказывание!

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      Рейтинг: +507

      Arrow10 9 мая 2017, 23:55

      Вон как заговорили , став чемпионами , а в следующем сезоне будут скулить , что они сбавили и поэтому не смогли стать чемпионами , как бл*ть такой ЦСКА не обыгрывать у которого нет ни нападения , ни защиты ни даже денег чтобы купить игроков новых, да и этой шлюхе поменьше бы говорить , а больше делать , ведь им еще 16 лет чемпионства ждать

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Arrow10 10 мая 2017, 09:50

      аналогично. как можно было не обыгрывать Спартак у которого не было ни нападения, ни защиты, ни денег??) теперь вспомни недавнюю речь Гения Орлова, который ляпнул что "Спартак лидирует потому что ЦСКА и Зенит плохо играют", понял кому направлена речь Глушакова?? по-Орловски можно сказать что и Челси лидирует потому что Тоттенхэм плохо играет.

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      Рейтинг: +24996

      bset > dolf666 10 мая 2017, 10:29

      Я предлагаю вообще на высказывания Орлова не обращать внимания. Свои нервы дороже.

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      Рейтинг: +507

      Arrow10 > dolf666 10 мая 2017, 13:23

      Орлов вообще человек не от мира сего. Но вот на счет денег у Спартака их всегда хватало

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 9 мая 2017, 23:36

      С нетерпение жду приезда киприотов. Любых.
      А можно и швейцарцев, любых.

      2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > +50/-50 10 мая 2017, 09:50

      сказал болельщик клуба, который в любой группе занимает последнее место. кстати тогда киприоты и швейцарцы выигрывали, потому что Спартак играл плохо :D

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > dolf666 10 мая 2017, 17:36

      Мы хоть в группы попадаем))))

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > DUMOH 11 мая 2017, 10:10

      это наверно так классно, просто попасть в группу и быть в статусе "вечно униженными всеми кому не лень"?

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > dolf666 11 мая 2017, 16:53

      Кому не лень?)))Ну ты и шутник,там топ команды обычно)Кто не пытается-тот не ошибается)))Но это бредовый девиз,а он как раз у Спартака)))

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > dolf666 13 мая 2017, 20:06

      - "сказал болельщик клуба, который в любой группе занимает последнее место."
      Внимательно посмотри на аву. Аякс вышел в финал ЛЕ и запросто может поиметь Особенного и его команду.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > +50/-50 15 мая 2017, 09:36

      а тут речь про Аякс вообще не шла)) но про "запросто" ты погорячился, для МЮ Аякс вполне проходим. даже когда МЮ не в лучшей своей форме, у него очень тяжело выиграть, о чём и говорит их беспроигрышная серия. а вообще выше я говорил о ЦСКА, который у тебя в разделе "моя команда" указан)

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      Рейтинг: +651

      andrebest4 9 мая 2017, 23:29

      умница!!!!ответ на глупые доводы

      1
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      Рейтинг: +498

      Поль 9 мая 2017, 23:27

      Зачтено)

      2
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      Рейтинг: +6

      чепушило 9 мая 2017, 23:17

      Мудак Глушаков, это ваше последнее чемпионстстао, и его

      4
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 9 мая 2017, 20:57

      Не являюсь ни фанатом коней, ни бомжей, ни мясных, но читая коменты просто офигиваю от спартаковских коментов, такое впечатление складывается что основные болелы это школота. Когда чемпионами становилась любая другая команда такого срача ни на одном футбольном форуме не видел, а в этом году только и слышно "сосите", "пид...ры", "мы вам очко порвали" и все в таком духе. Понятно что чемпионства ждали более 10 лет, но ёпт ведите себя более адекватно.

      6
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      Рейтинг: +27

      grom87 > Gerero2198 9 мая 2017, 22:29

      Обобщать не нужно, дебилов в любой среде хватает, к сожалению,но с такой системой образования и общим падением культуры ничего удивительного. Их интеллект в принципе не способен изложить длинную и грамотную мысль, все , что остаётся, только пшыкнуть и этим удовлетвориться. Не нужно забывать, что среднестатистический болельщик употребляет алкоголь и табак, а это сказывается на мозговой деятельности очень сильно и незаметно для употребляющих.

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      Рейтинг: +507

      Arrow10 > Gerero2198 9 мая 2017, 23:58

      ну дак у спартачей адекватных болел шаром покати , их очень-очень мало, в основном отсталые дегенераты , которым только и нужно чтобы обос*ать или как-то оскорбить болельщиков других клубов , при чем такая тенденция проглядывается и у самих игроков спартачей

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