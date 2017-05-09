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    «Ливерпуль» нацелился на Салаха

    «Ливерпуль» намерен приобрести полузащитника «Ромы» Мохамеда Салаха.

    По информации источника, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп является поклонником таланта 24-летнего игрока и хочет с его помощью укрепить состав в следующем сезоне.

    При этом сообщается, что «волки» не горят желанием расставаться с одним из своих лидеров.

    Красные уже пытались подписать египтянина в 2014 году, когда он еще выступал за «Базель», однако в то время футболист предпочел перейти в «Челси».

    Контракт Салаха с «Ромой» рассчитан до июня 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 38 матчей. записав на свой счет 17 голов и 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 30 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    09.05.2017 16:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 9 мая 2017, 18:03

      тогда будет -2 ключевых на время кубка африки

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