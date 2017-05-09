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    Зидан: «Реал» собирается приложить все усилия для победы над «Атлетико» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что сливочные намерены одержать победу в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (первая встреча – 3:0). Специалист отметил, что «галактикос» нужно продолжать действовать в привычном ключе.

    «Будем играть как обычно. Выйдем на поле и будем думать о победе. Ради нее мы сделаем все возможное. Посмотрим, как у нас получится. Но результат первого матча не повлияет на философию нашей игры. Мы собираемся приложить все усилия для победы. Мы хотим улучшить наш рекорд результативности (прим. – «Реал» забивал как минимум один гол в 60-ти последних матчах). В этом плане ничего не меняется.

    Для меня и моих подопечных завтра значение имеет только одна вещь. «Атлетико» постарается помешать нам сыграть в своем стиле. В этом заключается их игра. Нам же нужно продолжать действовать так, как и раньше. Этот подход помог добраться до полуфинала. Ничего не изменится. Идея та же. Выложиться по максимуму. С первой минуты матча эта мысль должна быть в наших головах», – сказал Зидан.

    Матч «Атлетико» – «Реал» состоится в среду, 10 мая, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    09.05.2017 15:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 мая 2017, 19:02

      Удачи,но Атлетико будет рвать и мететь,обидно проиграть в 3 раз

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 9 мая 2017, 18:12

      4:0 или что-то подобное в пользу "Атлетико" - бред сивой кобылы.

      0
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 9 мая 2017, 16:48

      Удачи,но Атлетико конечно жаль, третий год подряд споткнуться об Реал

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 9 мая 2017, 16:47

      Я думаю реал не та команда чтоб проиграть с разгромом и не пройти дальше

      0
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      Рейтинг: +40

      champion_cska 9 мая 2017, 15:34

      Победы команде Зинедина Зидана в ответном матче!

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