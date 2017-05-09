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  • Каррера: «Какие бы цели ни стояли перед «Спартаком» в Лиге чемпионов, мы всегда должны стараться пройти как можно дальше»

Каррера: «Какие бы цели ни стояли перед «Спартаком» в Лиге чемпионов, мы всегда должны стараться пройти как можно дальше»

9 мая 2017, 13:27
27

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что красно-белые должны выступить в Лиге чемпионов максимально хорошо. По словам специалиста, несмотря на поставленные цели в турнире, нужно постараться пройти как можно дальше.

«Попасть в групповой этап Лиги чемпионов – огромное удовлетворение. Кто знает, каковы будут наши надежды в случае удачной жеребьевки. Но об этом мы подумаем потом.

Мечтать можно без предела, но самое главное – выступить настолько хорошо, насколько это возможно. Какие бы цели ни стояли перед командой, мы всегда должны стараться пройти в этом турнире как можно дальше. Если мы добьемся чего-то значимого, это будет заслуженно», – сказал Каррера.

Напомним, что «Спартак» при жеребьевке будет в первой корзине.

Источник: Gianlucadimarzio
Лига чемпионов Спартак Каррера Массимо
Комментарии (27)
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Mahone
1494326197
Будем 1 в группе!!!!!!! Вот цель!!! Вы не хуже др клубов,люди такие же,опыта наберетесь,лишь бы ноги не дрожали,вспомните : побед в группе и вперед!!!!!
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Mahone
1494326232
6 побед в группе!!!!!!!
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VikNMar
1494326308
Вперёд , за новым рекордом - 0 очков в ЛЧ ! На большее они не способны в Европе , там такие как с " Томь"ю пенальти не ставят .......
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Копытин
1494327723
Вот будете на два фронта играть как все ваши конкуренты в этом сезоне, вот тогда и посмотрим на каком в итоге месте окажетесь в конце следующего.
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Тони Монтана
1494328442
ага... томь с липовым пенальти кое-как обыграли...
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BarStep
1494331489
Он еще "ни кто" и звать его "ни как"..., а разговорился не на шутку, да и впрочем как и все вокруг. Что случилось то?, выиграли чемп России? Молодцы, я тоже поздравляю - заслужили в этом сезоне..., но что-то говорить и тем более восхищаться, я думаю нужно подождать окончания европейской осени...
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idenvas1
1494331806
Спартак вылетит опять из еврокубков. И будет стараться выиграть чемпионат России. А остальные клубы за за престиж и за Спартак будут добывать очки в копилку. Столько понтов у Спартака и вони. Игроки почувствовали себя суперзвездами хотя играют всего 1 сезон за Спартак в частности Зобнин. Лига чемпионов получит этих зазнаек. Вдоль и поперёк
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Rebrova
1494331906
Спартак в ЛЧ - черная лошадка. Никто не знает на что способен Спартак с Каррерой. На фоне немного увядшего чемпионата шансы на первый взгляд малы.
Ответить
alex1951
1494332394
Каррера,ты сделаешь карьеру, если не повторишь ошибок ЦСКА в ЛЧ..... они проигрывали даже то,что просто обязаны были выигрывать, а Спартак ,на худой конец,уж на ЛЕ всегда наиграет,тут уже примером служит Ростов...Удачи!
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subbotaspartak
1494338248
Чего тут гадать, Надо осени ждать.
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