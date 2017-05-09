Каррера: «Какие бы цели ни стояли перед «Спартаком» в Лиге чемпионов, мы всегда должны стараться пройти как можно дальше»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что красно-белые должны выступить в Лиге чемпионов максимально хорошо. По словам специалиста, несмотря на поставленные цели в турнире, нужно постараться пройти как можно дальше.

«Попасть в групповой этап Лиги чемпионов – огромное удовлетворение. Кто знает, каковы будут наши надежды в случае удачной жеребьевки. Но об этом мы подумаем потом.

Мечтать можно без предела, но самое главное – выступить настолько хорошо, насколько это возможно. Какие бы цели ни стояли перед командой, мы всегда должны стараться пройти в этом турнире как можно дальше. Если мы добьемся чего-то значимого, это будет заслуженно», – сказал Каррера.

Напомним, что «Спартак» при жеребьевке будет в первой корзине.