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    Каррера: «Какие бы цели ни стояли перед «Спартаком» в Лиге чемпионов, мы всегда должны стараться пройти как можно дальше»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что красно-белые должны выступить в Лиге чемпионов максимально хорошо. По словам специалиста, несмотря на поставленные цели в турнире, нужно постараться пройти как можно дальше.

    «Попасть в групповой этап Лиги чемпионов – огромное удовлетворение. Кто знает, каковы будут наши надежды в случае удачной жеребьевки. Но об этом мы подумаем потом.

    Мечтать можно без предела, но самое главное – выступить настолько хорошо, насколько это возможно. Какие бы цели ни стояли перед командой, мы всегда должны стараться пройти в этом турнире как можно дальше. Если мы добьемся чего-то значимого, это будет заслуженно», – сказал Каррера.

    Напомним, что «Спартак» при жеребьевке будет в первой корзине.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    09.05.2017 13:27
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    Комментарии26
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 мая 2017, 16:57

      Чего тут гадать,
      Надо осени ждать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 9 мая 2017, 15:19

      Каррера,ты сделаешь карьеру,
      если не повторишь ошибок ЦСКА в ЛЧ.....
      они проигрывали даже то,что просто обязаны были выигрывать,
      а Спартак ,на худой конец,уж на ЛЕ всегда наиграет,тут уже примером служит Ростов...Удачи!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 9 мая 2017, 15:11

      Спартак в ЛЧ - черная лошадка. Никто не знает на что способен Спартак с Каррерой. На фоне немного увядшего чемпионата шансы на первый взгляд малы.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > Rebrova 9 мая 2017, 15:19

      "Черная лошадка"...?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 > BarStep 9 мая 2017, 15:44

      чёрная......)))) ахахахахахах

      0
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      ...
      Рейтинг: +235

      Копытин > talgatnurzhanov2006 9 мая 2017, 16:48

      Точно подмечено, черножопая.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Копытин 9 мая 2017, 17:21

      Долбоёбов ты,а не Андропов,дурка по тебе скучает....

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova > BarStep 9 мая 2017, 22:15

      извините. Афро-американская.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Копытин 9 мая 2017, 22:19

      Проснулся ,алкаш?
      Иди порыгай и в люлю,тебе пора спать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1

      idenvas1 9 мая 2017, 15:10

      Спартак вылетит опять из еврокубков. И будет стараться выиграть чемпионат России. А остальные клубы за за престиж и за Спартак будут добывать очки в копилку. Столько понтов у Спартака и вони. Игроки почувствовали себя суперзвездами хотя играют всего 1 сезон за Спартак в частности Зобнин. Лига чемпионов получит этих зазнаек. Вдоль и поперёк

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > idenvas1 9 мая 2017, 15:13

      где ты увидел понты?,Массимо сказал,что надо пройти как можно дальше...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 9 мая 2017, 15:04

      Он еще "ни кто" и звать его "ни как"..., а разговорился не на шутку, да и впрочем как и все вокруг. Что случилось то?, выиграли чемп России? Молодцы, я тоже поздравляю - заслужили в этом сезоне..., но что-то говорить и тем более восхищаться, я думаю нужно подождать окончания европейской осени...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс > BarStep 9 мая 2017, 17:08

      Странно немного. Что значит "разговорился"? Как будто он сам себе время и публикации покупает. Журналисты звонят триумфаторам за интервью. Любой мало мальски сраный ресурсик хочет урвать пару слов от победителей. Так было со всеми всегда и везде и всегда и везде будет. Это информационное общество.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 мая 2017, 14:41

      Все правильно сказал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 9 мая 2017, 14:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ага... томь с липовым пенальти кое-как обыграли...

      -7
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      Рейтинг: +235

      Копытин 9 мая 2017, 14:02

      Вот будете на два фронта играть как все ваши конкуренты в этом сезоне, вот тогда и посмотрим на каком в итоге месте окажетесь в конце следующего.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +26769

      slavutiq70 > Копытин 9 мая 2017, 14:48

      А кто у нас на два фронта то играл,,,,,,все удачно слились к решающим матчем

      1
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      Рейтинг: +235

      Копытин > slavutiq70 9 мая 2017, 16:45

      В календарь загляни. Опять только бы пёрнуть в воздух без доказательно и минусануть втихаря (про минусань втихаря это не к тебе).

      -2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 9 мая 2017, 13:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вперёд , за новым рекордом - 0 очков в ЛЧ ! На большее они не способны в Европе , там такие как с " Томь"ю пенальти не ставят .......

      -7
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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 > VikNMar 9 мая 2017, 14:03

      Запомни свои слова,а потом посмотрим что будет.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar > Mishanj 10 мая 2017, 18:37

      В весну выходят !

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 мая 2017, 13:37

      6 побед в группе!!!!!!!

      4
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      Рейтинг: +1557

      Mahone > klifS 9 мая 2017, 14:14

      Да,помните как было?

      2
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      Рейтинг: +235

      Копытин > klifS 9 мая 2017, 16:47

      А если бы у бабушки был член?..

      -1
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