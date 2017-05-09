Усэйн Болт считает, что Санчес должен покинуть «Арсенал»

Я, правда, в легкой атлетике мало что понимаю, но считаю, что Болт, при соответствующей подготовке, способен не только бегать на 100 и 200 метров, но и прыгать в высоту и длину.
Многократный олимпийский чемпион ямайский легкоатлет Усэйн Болт отметил, что хотел бы видеть форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса в другом клубе. Ранее сообщалось, что футболист может и следующий сезон провести в составе «канониров», после чего покинет лондонцев в статусе свободного агента.
«Считаю, что Санчес должен покинуть «Арсенал». Он способен не только забивать, но и создавать моменты для партнеров. Своей игрой Санчес доказал, что входит в число лучших футболистов мира», – приводит слова Болта ADN.
Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 34 матча, в которых забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.