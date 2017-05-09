Усэйн Болт считает, что Санчес должен покинуть «Арсенал»

Многократный олимпийский чемпион ямайский легкоатлет Усэйн Болт отметил, что хотел бы видеть форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса в другом клубе. Ранее сообщалось, что футболист может и следующий сезон провести в составе «канониров», после чего покинет лондонцев в статусе свободного агента.

«Считаю, что Санчес должен покинуть «Арсенал». Он способен не только забивать, но и создавать моменты для партнеров. Своей игрой Санчес доказал, что входит в число лучших футболистов мира», – приводит слова Болта ADN.

Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 34 матча, в которых забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.