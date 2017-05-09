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    Усэйн Болт считает, что Санчес должен покинуть «Арсенал»

    Многократный олимпийский чемпион ямайский легкоатлет Усэйн Болт отметил, что хотел бы видеть форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса в другом клубе. Ранее сообщалось, что футболист может и следующий сезон провести в составе «канониров», после чего покинет лондонцев в статусе свободного агента.

    «Считаю, что Санчес должен покинуть «Арсенал». Он способен не только забивать, но и создавать моменты для партнеров. Своей игрой Санчес доказал, что входит в число лучших футболистов мира», – приводит слова Болта ADN.

    Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 34 матча, в которых забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2017 11:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 9 мая 2017, 15:14

      Я, правда, в легкой атлетике мало что понимаю, но считаю, что Болт, при соответствующей подготовке, способен не только бегать на 100 и 200 метров, но и прыгать в высоту и длину.

      1
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      Рейтинг: +148

      grafff 9 мая 2017, 13:23

      Пол мира считает Криштяну 3.14....расом и ничего, а тут Болт один считает что Санчес должен покинуть Арсенал, афигеть он спец

      -1
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      Рейтинг: +22

      Civen 9 мая 2017, 12:59

      Болт ты то куда, советчик черный. Санчез не говорит же как бегать 100200 метров.

      -1
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      Рейтинг: +421

      LMI 9 мая 2017, 12:21

      Бегал бы ты и дальше по гаревой дорожке, а то уже слишком большим теоретиком футбольным стал

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