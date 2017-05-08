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    Зобнин: «Зенит» не выше нас, Россия – это «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что долго принимал решение по поводу перехода в стан красно-белых прошлым летом. 23-летний хавбек также отметил, что хочет расти как игрок и готов рассмотреть предложение от клуба из Европы.

    «Когда я пришел в «Спартак» у меня была цель – попасть в заявку команды и выходить на замену. Я действительно понимал, что мне будет тяжело.

    Я долго думал над предложением от красно-белых. Всегда говорил, что хочу расти как футболист. Если мне поступит предложение от европейского клуба, то я его рассмотрю. «Зенит»? Нет, он не выше «Спартака». Россия – это «Спартак», – сказал Зобнин.

    Футболист перешел в «Спартак» из «Динамо» минувшим летом. В нынешнем розыгрыше РФПЛ на его счету два гола и три результативные передачи в 27-ми встречах.

    Источник: Спорт FM

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    08.05.2017 20:34
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 9 мая 2017, 18:01

      МИРАНЧУК два звёздная болезнь в прогрессии ну Лёшку вроде отпустило у этого всё только начинается!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 9 мая 2017, 16:46

      Пусть на карту глянет - Питер выше Москвы =)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 9 мая 2017, 13:27

      слишком громко сказано и высокомерно, пора бы приземлиться и смотреть вперед, а то больно падать, Россия далеко не спартак.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > Суньхуй Вчай 22 мая 2017, 16:05

      и не Москва

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 9 мая 2017, 13:04

      Ага, а за сборную в основе играют Зенит и ЦСКА, слава богу Спартак это точно не Россия!!!

      1
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > zenit2012 9 мая 2017, 16:49

      Ну вообще то спартач Черчесов последнее время в основном вызывает игроков Спартака. Где то он прав, с тем же Зобниным - парень в этом сезоне хорошо отыграл. Ну а где то есть вопросы. И если из Зенита объективно брать в сборную сейчас почти некого, то вот в других клубах РФПЛ есть несколько игроков, которые смотрятся поинтересней и понадежней некоторых спартаковских.

      5
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > Nevsky_RU 9 мая 2017, 20:54

      У нашей сборной при Черчесове уникальные результаты))) В итоге все равно будут играть известные лица из Зенита и ЦСКА

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Dsergey 9 мая 2017, 07:01

      Спартак собирает стадионы. Футбол от этого выигрывает и это показатель популярности. Что есть то есть.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 9 мая 2017, 05:40

      Пшел в кисду плебей вместе с борзымкином россия это не шпартак

      0
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      Рейтинг: +387

      petlyra 9 мая 2017, 03:41

      Что-то юноша разговорился в последнее время.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 8 мая 2017, 23:48

      Мне кажется, что каждому иностранному трнеру надо объяснять эти слова перед подписанием контракта: Россия - это Спартак.

      0
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      Рейтинг: +158

      Zenit_72 > Павелий 9 мая 2017, 03:13

      Мне кажется у тебя понос сознания. А когда кажется, креститься надо.

      0
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      Рейтинг: +75

      dedruz 8 мая 2017, 23:41

      23 года, а уже испорченная голова... чего же не вся Вселенная?

      0
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > dedruz 8 мая 2017, 23:46

      На самом деле он ипел ввиду, что в России будет играть только за Спартак, а если рости то только Европа

      2
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      Рейтинг: +709

      monser08 8 мая 2017, 23:39

      Новый Петросян ?

      0
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