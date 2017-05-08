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Зобнин: «Зенит» не выше нас, Россия – это «Спартак»

8 мая 2017, 20:34
53

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что долго принимал решение по поводу перехода в стан красно-белых прошлым летом. 23-летний хавбек также отметил, что хочет расти как игрок и готов рассмотреть предложение от клуба из Европы.

«Когда я пришел в «Спартак» у меня была цель – попасть в заявку команды и выходить на замену. Я действительно понимал, что мне будет тяжело.

Я долго думал над предложением от красно-белых. Всегда говорил, что хочу расти как футболист. Если мне поступит предложение от европейского клуба, то я его рассмотрю. «Зенит»? Нет, он не выше «Спартака». Россия – это «Спартак», – сказал Зобнин.

Футболист перешел в «Спартак» из «Динамо» минувшим летом. В нынешнем розыгрыше РФПЛ на его счету два гола и три результативные передачи в 27-ми встречах.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Зобнин Роман
Комментарии (53)
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NEON-SM
1494267386
рома от радости отжигает, понять его можно
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Cipolino
1494267645
Россия-это Россия,а Спартак-это ЧМО(Чемпион Московского Округа).
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а013аа
1494267866
Понесло пиздёныша понюхав пробку от шампанского
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polt
1494268928
Что за словесный понос... А кто такой Зобнин, не подскажете?
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krokodail
1494269804
Зобнину дали вокруг жoпы понюхать,вот его и торкнуло.Понёс всякий бред.
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Диктор
1494270465
Хорошо сказано.Россия это Спартак.
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Dominator777
1494271006
Такую чушь даже Бубен никогда не говорил.
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mihail200606
1494271956
Скудоумный экспонат...
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BANNIKOV1970
1494271981
Некоторым до Зобнина десять жизней не хватит,а всё туда же
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prtcs
1494273202
Неужели все такие тупые свиньи? Посматрю на минусы этих тупорылах. РОССИЯ ЭТО ВЕЛИКАЯ СТРАНА И НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ, КАК ДУМАЕТ ЭТОТ ПАЦАН, ТУШИНСКИМ СВИНАРНИКОМ.
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