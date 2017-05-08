Зобнин: «Зенит» не выше нас, Россия – это «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что долго принимал решение по поводу перехода в стан красно-белых прошлым летом. 23-летний хавбек также отметил, что хочет расти как игрок и готов рассмотреть предложение от клуба из Европы.

«Когда я пришел в «Спартак» у меня была цель – попасть в заявку команды и выходить на замену. Я действительно понимал, что мне будет тяжело.

Я долго думал над предложением от красно-белых. Всегда говорил, что хочу расти как футболист. Если мне поступит предложение от европейского клуба, то я его рассмотрю. «Зенит»? Нет, он не выше «Спартака». Россия – это «Спартак», – сказал Зобнин.

Футболист перешел в «Спартак» из «Динамо» минувшим летом. В нынешнем розыгрыше РФПЛ на его счету два гола и три результативные передачи в 27-ми встречах.