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Зобнин заявил, что никогда не перейдет в «Зенит»

8 мая 2017, 17:41
27

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что хочет продолжать профессиональный рост и готов рассмотреть предложения от команд из Европы, в случае, если таковые появятся. Также 23-летний игрок подчеркнул, что точно не продолжит карьеру в «Зените».

«Я хочу расти как футболист, и если будет предложение от каких-то европейских клубов, я бы его рассмотрел. В «Зенит» точно не перейду», – сказал Зобнин.

Хавбек перебрался в «Спартак» летом прошлого года из «Динамо». В текущем розыгрыше РФПЛ он принял участие в 27-ми поединках, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Зобнин Роман
Комментарии (27)
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NEON-SM
1494254879
на дзюбу намекнул, правильно чувак, развивайся, уезжай в европу если получится, в спартаке тебе рады, но для себя в европе попробовать стоит
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Mahone
1494255637
Преданность клубу-это правильно!!!!!!!!!! Играй парень в одном великом клубе,сколько звезд добились успехов играя в одном клубе,Дзофф,Мальдини,Гигз и др,наши Акинфеев,Яшин,удачи со Спартаком!!!!!!!1
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shinnik
1494256303
зарекалася уже одна..
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NEMETSRUS
1494256471
Какая преданость вчера в Динамо сегодня в Спартаке а завтра почему не в Зените бред сивой кобылы !!
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datura
1494256627
Правильно Роман! Главное не сдзюбится!
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bset
1494256706
Красава. По стопам Дзюбы идет
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vladimir-7
1494256716
Можно подумать ему было предложение от Зенита. Возомнил парень о себе.
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порт
1494257822
Ну в Европе то точно ты не нужен. Такие только в свинарнике нужны.
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порт
1494258191
А свинота веселится, минусует.
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DZHEK_VOROBEY1987
1494258336
Правильно,нехрена в Зените делать,пусть там один кривой дуболом бегает под фамилеей Дзюба.
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