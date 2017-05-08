Зобнин заявил, что никогда не перейдет в «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что хочет продолжать профессиональный рост и готов рассмотреть предложения от команд из Европы, в случае, если таковые появятся. Также 23-летний игрок подчеркнул, что точно не продолжит карьеру в «Зените».

«Я хочу расти как футболист, и если будет предложение от каких-то европейских клубов, я бы его рассмотрел. В «Зенит» точно не перейду», – сказал Зобнин.

Хавбек перебрался в «Спартак» летом прошлого года из «Динамо». В текущем розыгрыше РФПЛ он принял участие в 27-ми поединках, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.