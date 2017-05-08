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    Зобнин заявил, что никогда не перейдет в «Зенит»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что хочет продолжать профессиональный рост и готов рассмотреть предложения от команд из Европы, в случае, если таковые появятся. Также 23-летний игрок подчеркнул, что точно не продолжит карьеру в «Зените».

    «Я хочу расти как футболист, и если будет предложение от каких-то европейских клубов, я бы его рассмотрел. В «Зенит» точно не перейду», – сказал Зобнин.

    Хавбек перебрался в «Спартак» летом прошлого года из «Динамо». В текущем розыгрыше РФПЛ он принял участие в 27-ми поединках, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.

    Источник: Спорт FM

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    08.05.2017 17:41
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +41

      avfc71 8 мая 2017, 23:26

      нет точно шампусик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 8 мая 2017, 22:46

      ахххах....да тебя только акциями гадпромовскими помани...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 8 мая 2017, 21:44

      Это интервью из двух кусков опять. И слова как обычно перефразированы! Лучше посмотрите его интервью на ютубе, он был на тотальном разборе с В.Г.Карпиным. p.s: в коментах такую х..ню пишут люди)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 8 мая 2017, 21:23

      Один уже такой был. Игрочишкой кличут.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 8 мая 2017, 20:13

      И в Зенит не перейдёт и Реал просит в ЛЧ. Свистун. С Карреры пример бери, вот тот мужик - всё по делу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 8 мая 2017, 19:37

      Тебя туда никто не приглашает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4024

      raritet 8 мая 2017, 19:34

      Никогда не говори Никогда.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 8 мая 2017, 19:30

      Дзюбо тоже так говорил )

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 мая 2017, 19:17

      зазобнился хрен на скрипке, чемпионы блин дутые

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 8 мая 2017, 19:01

      А он там и не нужен

      1
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