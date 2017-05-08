Мората не думает о соперничестве с Бензема в бомбардирской гонке

Нападающий «Реала» Альваро Мората признался, что не стремится любой ценой обойти в бомбардирской гонке партнера по атаке Карима Бензема.

«Я никогда не думаю о том, забиваю ли больше, чем Бензема или нет. Такими вопросами чаще интересуются болельщики. Я же просто хочу поражать ворота соперника, когда выхожу на поле.

В этом сезоне я забил 20 мячей. Считаю, что это неплохой результат», – сказал Мората.

В текущем сезоне Мората провел в Примере 24 игры, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Бензема сыграл 27 матчей, записав на свой счет девять голов и четыре передачи.