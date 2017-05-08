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    Мората не думает о соперничестве с Бензема в бомбардирской гонке

    Нападающий «Реала» Альваро Мората признался, что не стремится любой ценой обойти в бомбардирской гонке партнера по атаке Карима Бензема.

    «Я никогда не думаю о том, забиваю ли больше, чем Бензема или нет. Такими вопросами чаще интересуются болельщики. Я же просто хочу поражать ворота соперника, когда выхожу на поле.

    В этом сезоне я забил 20 мячей. Считаю, что это неплохой результат», – сказал Мората.

    В текущем сезоне Мората провел в Примере 24 игры, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Бензема сыграл 27 матчей, записав на свой счет девять голов и четыре передачи.

    Источник: Marca

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    08.05.2017 08:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +21

      temarulezzz 8 мая 2017, 20:51

      потому что бензема не соперник))

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 8 мая 2017, 12:05

      Он передумал уйти что ли после двух забитых мячей.

      0
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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 8 мая 2017, 11:42

      Воспитанник, который играет намного меньше минут,чем человек, который уже явно успел накушаться игрой, клубом и футболом в целом, играет явно ярче, злее и лучше! Почему он почти каждый матч остаётся на скамейке - вопрос руководству клуба. Зидану должно быть стыдно за такое решение. ВСЕ уже давно поняли,что Кариму пора менять команду, а Альваро пора дать шанс почувствовать себя основным

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      Рейтинг: +30

      JoiS 8 мая 2017, 11:25

      Лично мое мнение, Мората куда лучше Бенземы, более голодный на голы.

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