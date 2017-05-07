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    19-летний конголезец Туанзебе дебютирует в АПЛ в матче «Арсенал» – «МЮ»

    Известны стартовые составы «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» на матч 36-го тура чемпионата Англии. Нападающий хозяев Дэнни Уэлбек сыграет против бывшей команды. Защитник «красных дьяволов» Аксель Туанзебе выйдет на свой первый матч в Премьер-лиге.

    «Арсенал»: Чех, Холдинг, Косиельни, Монреаль, Окслэд-Чэмберлен, Рэмзи, Джака, Гиббс, Озил, Санчес, Уэлбек.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Туанзебе, Джонс, Смоллинг, Дармиан, Кэррик, Эррера, Мата, Мхитарян, Марсьяль, Руни.

    Встреча на «Эмирейтс» начнется в 18:00 по московскому времени.

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    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    07.05.2017 17:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 мая 2017, 17:37

      У МЮ второй состав, хреново. А тут им Ливер подарочек подкинул, в ничью сыграл. хорошо бы воспользоваться. Удачи, Аксель.

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > kykyi 7 мая 2017, 17:53

      в каком месте у МЮ второй состав? Погба это основа? смешно же :) в основе играют более стабильные ребята

      на поле сейчас самый что ни на есть первый боевой состав и если поставили молодого защитника, значит оно того стоит



      и да, МЮ сегодня выиграет 2-0

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Masteralex 7 мая 2017, 18:10

      Твои слова. да богу в уши.

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