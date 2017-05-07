19-летний конголезец Туанзебе дебютирует в АПЛ в матче «Арсенал» – «МЮ»

Известны стартовые составы «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» на матч 36-го тура чемпионата Англии. Нападающий хозяев Дэнни Уэлбек сыграет против бывшей команды. Защитник «красных дьяволов» Аксель Туанзебе выйдет на свой первый матч в Премьер-лиге.

«Арсенал»: Чех, Холдинг, Косиельни, Монреаль, Окслэд-Чэмберлен, Рэмзи, Джака, Гиббс, Озил, Санчес, Уэлбек.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Туанзебе, Джонс, Смоллинг, Дармиан, Кэррик, Эррера, Мата, Мхитарян, Марсьяль, Руни.

Встреча на «Эмирейтс» начнется в 18:00 по московскому времени.

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