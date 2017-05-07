Гвардиола надеется на победу «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил надежду, что «Манчестер Юнайтед» одержит победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Напомним, что победитель ЛЕ получит право на участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.

«В АПЛ четыре клуба сражаются за два оставшихся места, которые дают путевку в ЛЧ. Надеюсь, «МЮ» сосредоточится на Лиге Европы, и в следующем сезоне мы увидим в Лиге чемпионов сразу пять английских команд. Это будет потрясающе», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Юнайтед» в первом полуфинальном матче Лиги Европы на выезде обыграл «Сельту» – 1:0. Ответная игра пройдет 12 мая на стадионе «Олд Траффорд»