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    Гвардиола надеется на победу «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил надежду, что «Манчестер Юнайтед» одержит победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Напомним, что победитель ЛЕ получит право на участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.

    «В АПЛ четыре клуба сражаются за два оставшихся места, которые дают путевку в ЛЧ. Надеюсь, «МЮ» сосредоточится на Лиге Европы, и в следующем сезоне мы увидим в Лиге чемпионов сразу пять английских команд. Это будет потрясающе», – сказал Гвардиола.

    «Манчестер Юнайтед» в первом полуфинальном матче Лиги Европы на выезде обыграл «Сельту» – 1:0. Ответная игра пройдет 12 мая на стадионе «Олд Траффорд»

    Источник: Goal.com

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    07.05.2017 10:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +95

      demir301 11 мая 2017, 11:26

      и пусть победит сильнейший!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +95

      demir301 11 мая 2017, 11:25

      Аякс хорош,финал МЮ-АЯКС

      0
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    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 7 мая 2017, 10:20

      Ну это на 90% что МЮ выйграет лигу европы

      -1
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > dimon2602 7 мая 2017, 15:03

      Я бы не был так уверен, или это единственная команда, которую ты знаешь?!

      -1
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