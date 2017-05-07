Аллегри – после ничьи в туринском дерби: «Мы довольны. Это очко приблизило нас к чемпионству»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилано Аллегри дал комментарий по игре 35-го тура Серии А против «Торино» (1:1), в которой его команда избежала поражения на второй добавленной минуте. Команда прервала 33-матчевую победную серию на домашней арене.

«Думаю, надо поздравить обе команды с отличной игрой. Мы создали много моментов, но в то же время были немного безрассудны. Нам не хватало терпения. Мы довольны. Все сыграли более или менее хорошо. Надо прибавить спокойствия при атаке, но сегодня не стоит кого-то винить. «Торино» провел хороший матч и показал отличную физическую подготовку.

Очко, добытое в этом матче, приблизило нас к чемпионству. Сейчас мы будем отдыхать. Мы должны обыграть «Монако», – сказал итальянец в интервью Mediaset Premium.

«Бьянконери» сохранили лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии. Отрыв от «Наполи» составляет семь очков. 9-го мая подопечные Аллегри примут «Монако» в рамках ответной встречи полуфинальной стадии Лиги чемпионов. В первом матче «Ювентус» одержал победу со счетом 2:0.