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    Аллегри – после ничьи в туринском дерби: «Мы довольны. Это очко приблизило нас к чемпионству»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилано Аллегри дал комментарий по игре 35-го тура Серии А против «Торино» (1:1), в которой его команда избежала поражения на второй добавленной минуте. Команда прервала 33-матчевую победную серию на домашней арене.

    «Думаю, надо поздравить обе команды с отличной игрой. Мы создали много моментов, но в то же время были немного безрассудны. Нам не хватало терпения. Мы довольны. Все сыграли более или менее хорошо. Надо прибавить спокойствия при атаке, но сегодня не стоит кого-то винить. «Торино» провел хороший матч и показал отличную физическую подготовку.

    Очко, добытое в этом матче, приблизило нас к чемпионству. Сейчас мы будем отдыхать. Мы должны обыграть «Монако», – сказал итальянец в интервью Mediaset Premium.

    «Бьянконери» сохранили лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии. Отрыв от «Наполи» составляет семь очков. 9-го мая подопечные Аллегри примут «Монако» в рамках ответной встречи полуфинальной стадии Лиги чемпионов. В первом матче «Ювентус» одержал победу со счетом 2:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2017 01:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 7 мая 2017, 09:08

      Полуосновным составом играли, нормально.

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