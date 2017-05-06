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  • Легкоатлет Болт намерен войти в число 50 лучших футболистов мира

Легкоатлет Болт намерен войти в число 50 лучших футболистов мира

6 мая 2017, 14:36
13

Известный легкоатлет Усэйн Болт признался, что желает попробовать свои силы в футболе. Ямайский спортсмен подчеркнул, что хотел бы стать нападающим и забивать по 20 голов за сезон.

«Я хочу стать одним из 50 лучших футболистов мира. Главное – иметь регулярную практику. Хочу быть форвардом и забивать как минимум 20 голов за сезон.

Давно думал об этом, поскольку очень люблю футбол. В последнее время я общался с несколькими клубами, но ничего конкретного из этого не вышло. Конечно, футбол очень сложен с физической точки зрения, а я уже немолод, но я уверен, что смогу выступать на отличном уровне около четырех лет», – сказал Болт.

Напомним, ранее Болт заявил, что может выступать в футболе на одном уровне с нападающим «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (13)
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Serge48
1494072260
Рейнгольда помните. "Спартак" 60-х? Быстро бегал, мяч вперед и догонять. Неплохо получалось. А Болт еще быстрей. Интересно посмотреть.
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Чеба
1494072385
Васин))))
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Амба Нагорск
1494072865
Этой новости борода уже до пояса выросла. Ямайских л\а кстати всех уличили в применении допинга с 2008 г
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diadushka
1494072915
если в рфпл придет, то может даже лучшим стать! А во всем мире даже в 500 наврядле попадет
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diktatop
1494073495
вообще станет ли футболистом то он об этом треплется уже давно
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Д Альбертини
1494075902
Пока одни лишь разговоры))
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subbotaspartak
1494078801
Будет всё время впереди мяча бежать, А тихоходы будут ржать.
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Супермачо
1494078837
Болт ему, а не топ-50 )))
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Ортапед
1494082623
Ну просто Болоболт.
Ответить
ivanthebest
1494083619
С таким чемпионским характером и закалкой, я уверен, у него всё получится и клубу, кто его подпишет это даст крутое подспорье для маркетинга.
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