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    Легкоатлет Болт намерен войти в число 50 лучших футболистов мира

    Известный легкоатлет Усэйн Болт признался, что желает попробовать свои силы в футболе. Ямайский спортсмен подчеркнул, что хотел бы стать нападающим и забивать по 20 голов за сезон.

    «Я хочу стать одним из 50 лучших футболистов мира. Главное – иметь регулярную практику. Хочу быть форвардом и забивать как минимум 20 голов за сезон.

    Давно думал об этом, поскольку очень люблю футбол. В последнее время я общался с несколькими клубами, но ничего конкретного из этого не вышло. Конечно, футбол очень сложен с физической точки зрения, а я уже немолод, но я уверен, что смогу выступать на отличном уровне около четырех лет», – сказал Болт.

    Напомним, ранее Болт заявил, что может выступать в футболе на одном уровне с нападающим «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 14:36
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 мая 2017, 18:13

      С таким чемпионским характером и закалкой, я уверен, у него всё получится и клубу, кто его подпишет это даст крутое подспорье для маркетинга.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +68

      Ортапед 6 мая 2017, 17:57

      Ну просто Болоболт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 6 мая 2017, 16:53

      Болт ему, а не топ-50 )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 мая 2017, 16:53

      Будет всё время впереди мяча бежать,
      А тихоходы будут ржать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 6 мая 2017, 16:05

      Пока одни лишь разговоры))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +816

      diktatop 6 мая 2017, 15:24

      вообще станет ли футболистом то он об этом треплется уже давно

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 6 мая 2017, 15:15

      если в рфпл придет, то может даже лучшим стать! А во всем мире даже в 500 наврядле попадет

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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 6 мая 2017, 15:14

      Этой новости борода уже до пояса выросла. Ямайских ла кстати всех уличили в применении допинга с 2008 г

      2
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      Рейтинг: +581

      Чеба 6 мая 2017, 15:06

      Васин))))

      1
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      Рейтинг: +7

      Serge48 6 мая 2017, 15:04

      Рейнгольда помните. "Спартак" 60-х? Быстро бегал, мяч вперед и догонять. Неплохо получалось. А Болт еще быстрей. Интересно посмотреть.

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