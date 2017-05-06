Легкоатлет Болт намерен войти в число 50 лучших футболистов мира

Известный легкоатлет Усэйн Болт признался, что желает попробовать свои силы в футболе. Ямайский спортсмен подчеркнул, что хотел бы стать нападающим и забивать по 20 голов за сезон.

«Я хочу стать одним из 50 лучших футболистов мира. Главное – иметь регулярную практику. Хочу быть форвардом и забивать как минимум 20 голов за сезон.

Давно думал об этом, поскольку очень люблю футбол. В последнее время я общался с несколькими клубами, но ничего конкретного из этого не вышло. Конечно, футбол очень сложен с физической точки зрения, а я уже немолод, но я уверен, что смогу выступать на отличном уровне около четырех лет», – сказал Болт.

Напомним, ранее Болт заявил, что может выступать в футболе на одном уровне с нападающим «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни.