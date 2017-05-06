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    Билич назвал победу над «Тоттенхэмом» великолепной

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич считает, что его команда заслуженна отобрала три очка у претендента на чемпионское звание в текущем сезоне «Тоттенхэма». Он также отметил характер своих футболистов.

    «Мы заслуженно одержали победу в этом матче. У нас был четкий план на игру, команда классно воплотила его в жизнь. Мы показали свой характер и желание, но для победы над «Тоттенхэмом» этого недостаточно. Мы доказали, что способны добиваться нужного результата.

    Уверен, что сегодня мы провели один из лучших матчей в сезоне. Великолепная победа», – сказал Билич.

    Матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» – «Тоттенхэм» закончился со счетом 1:0. В первом круге встреча между командами завершилась победой «шпор» со счетом 3:2.

    Источник: ФК «Вест Хэм»

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    06.05.2017 07:30
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 6 мая 2017, 12:34

      Поздравляю!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 6 мая 2017, 09:40

      жаль шпоры отдают чемпионат

      0
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    • ...
      Рейтинг: +41

      Лопатка 6 мая 2017, 07:40

      жаль

      0
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