Билич назвал победу над «Тоттенхэмом» великолепной

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич считает, что его команда заслуженна отобрала три очка у претендента на чемпионское звание в текущем сезоне «Тоттенхэма». Он также отметил характер своих футболистов.

«Мы заслуженно одержали победу в этом матче. У нас был четкий план на игру, команда классно воплотила его в жизнь. Мы показали свой характер и желание, но для победы над «Тоттенхэмом» этого недостаточно. Мы доказали, что способны добиваться нужного результата.

Уверен, что сегодня мы провели один из лучших матчей в сезоне. Великолепная победа», – сказал Билич.

Матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» – «Тоттенхэм» закончился со счетом 1:0. В первом круге встреча между командами завершилась победой «шпор» со счетом 3:2.