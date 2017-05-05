Начо благодарен Зидану за доверие

Защитник «Реала» Хосе Игнасио Начо поблагодарил главного тренера команды Зинедина Зидана за доверие.

«В «Реале» я остался благодаря Зидану. Тогда он сказал, что верит в меня. И это было для меня наилучшим решением.

Сейчас я играю там, где и хочу это делать. И провожу на поле много времени, что самое важное.

С кого я брал пример? Я всегда внимательно следил за игрой Йерро, Каннаваро и Серхио Рамоса», – сказал Начо.

Напомним, что перед стартом текущего сезона Начо рассматривал варианты продолжения карьеры в другом клубе.