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    Стогниенко: «Спартак» сделал все как надо и абсолютно заслуженно станет чемпионом»

    Футбольный телекомментатор Владимир Стогниенко выразил мнение, что «Спартак» по итогам нынешнего сезона должен стать чемпионом России. По словам журналиста, московский клуб в нужный момент превзошел главных конкурентов.

    «Сегодняшний «Спартак» в атаке очень симпатичен. Но этот футбол очень эмоциональный. Здесь нужно посмотреть, как будет дальше развиваться ситуация. В этом сезоне «Спартак» будет чемпионом абсолютно заслуженно.

    Сейчас у ЦСКА очень непростой период в команде с кадровой перестройкой. «Зенит» вот уже второй раз подряд промахнулся с кандидатурой на пост главного тренера. А «Спартак» не промахнулся. Они играют хорошо. Просто в этом сезоне «Спартак» сделал все как надо, а остальные не смогли», – сказал Стогниенко.

    На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, за четыре тура до конца чемпионата опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

    Источник: Спорт FM

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    04.05.2017 22:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 4 мая 2017, 22:57

      Все верно говоришь Володя)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +197

      proekt 4 мая 2017, 22:28

      СПАРТАК №1

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. > lra 4 мая 2017, 23:21

      вроде ты днищенский звенид ? не?!

      1
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > lra 5 мая 2017, 00:29

      гыгы...запасайся....много не пей! ))

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      Рейтинг: +2501

      B.G. > lra 5 мая 2017, 00:45

      ну, раз как родственник, тогда удачи и всех благ тебе ))

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      Рейтинг: +2501

      B.G. > lra 5 мая 2017, 01:38

      С моей стороны никакой ненависти...
      Ненависть - удел слабых )

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