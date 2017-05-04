Стогниенко: «Спартак» сделал все как надо и абсолютно заслуженно станет чемпионом»

Футбольный телекомментатор Владимир Стогниенко выразил мнение, что «Спартак» по итогам нынешнего сезона должен стать чемпионом России. По словам журналиста, московский клуб в нужный момент превзошел главных конкурентов.

«Сегодняшний «Спартак» в атаке очень симпатичен. Но этот футбол очень эмоциональный. Здесь нужно посмотреть, как будет дальше развиваться ситуация. В этом сезоне «Спартак» будет чемпионом абсолютно заслуженно.

Сейчас у ЦСКА очень непростой период в команде с кадровой перестройкой. «Зенит» вот уже второй раз подряд промахнулся с кандидатурой на пост главного тренера. А «Спартак» не промахнулся. Они играют хорошо. Просто в этом сезоне «Спартак» сделал все как надо, а остальные не смогли», – сказал Стогниенко.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, за четыре тура до конца чемпионата опережая ближайшего преследователя на восемь очков.