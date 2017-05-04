ЦСКА заплатит 610 тысяч за беспорядки болельщиков во время дерби, «Спартак» – 625 тысяч

Руководитель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о решении комитета по поводу нарушений болельщиков во время матча 26-го тура РФПЛ ЦСКА – «Спартак» (1:2).

«ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей за использование пиротехники и пронос веществ, которые привели к задымлению. За сжигание атрибутики у (пятое нарушение) – штраф 150 тысяч рублей. За баннер – 50 тысяч рублей. Скандирование ненормативной лексики (девятое нарушение в сезоне) – 90 тысяч. По материалам СМИ возбудили дело по броску в главного тренера «Спартака» стакана с водой – штраф 20 тысяч рублей за бросание посторонних предметов.

«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей за использование пиротехники, бросание пиротехники и неправомерные действия зрителей, выразившиеся в проносе средств, вызвавших задымление на трибуне. За сжигание атрибутики (второй случай) – 100 тысяч рублей. Неправомерные действия зрителей, создающих угрозу здоровью (болельщики сидели на решетке) – 150 тысяч рублей. За несогласованный баннер – 25 тысяч рублей. Скандирование болельщиками ненормативной лексики – 100 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

По итогам матча лидер турнирной таблицы «Спартак» оторвался от ЦСКА на 10 очков.