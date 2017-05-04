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  • ЦСКА заплатит 610 тысяч за беспорядки болельщиков во время дерби, «Спартак» – 625 тысяч

ЦСКА заплатит 610 тысяч за беспорядки болельщиков во время дерби, «Спартак» – 625 тысяч

4 мая 2017, 16:31
19

Руководитель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о решении комитета по поводу нарушений болельщиков во время матча 26-го тура РФПЛ ЦСКА«Спартак» (1:2).

«ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей за использование пиротехники и пронос веществ, которые привели к задымлению. За сжигание атрибутики у (пятое нарушение) – штраф 150 тысяч рублей. За баннер – 50 тысяч рублей. Скандирование ненормативной лексики (девятое нарушение в сезоне) – 90 тысяч. По материалам СМИ возбудили дело по броску в главного тренера «Спартака» стакана с водой – штраф 20 тысяч рублей за бросание посторонних предметов.

«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей за использование пиротехники, бросание пиротехники и неправомерные действия зрителей, выразившиеся в проносе средств, вызвавших задымление на трибуне. За сжигание атрибутики (второй случай) – 100 тысяч рублей. Неправомерные действия зрителей, создающих угрозу здоровью (болельщики сидели на решетке) – 150 тысяч рублей. За несогласованный баннер – 25 тысяч рублей. Скандирование болельщиками ненормативной лексики – 100 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

По итогам матча лидер турнирной таблицы «Спартак» оторвался от ЦСКА на 10 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (19)
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panmon
1493904765
РФС наживается... На судей теперь пристальнее смотрят, а это лазейку еще не прикрыли
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bset
1493906465
Фига себе денег клуб отдает. А потом удивляются, почему трансферов нет. Так за 30 матчей по 500 тысяч отдавать. 15 млн получается. И это только РФПЛ.
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NEON-SM
1493906586
такое бабло и за что? я понимал бы если владельцы стадиона брали с команд за поломки, питарды, а то неизвестно кому не понятно за что, в чём прикол и куда эти деньги девают?
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Cant Stop
1493908693
ЦСКА За сжигание атрибутики у (пятое нарушение) – штраф 150 тысяч рублей. Мясо За сжигание атрибутики (второй случай) – 100 тысяч рублей. Скидки чтоль?
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SunRomeS
1493912558
Бл... дебилы! Лучше бы уж камеры наблюдения ввели, и палили бы кто, где, почем? А там уж и пожизненный "пропуск в на х..." со стадиона/ов, как в ангилии.....
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семёнычев
1493912765
По итогам матча лидер турнирной таблицы «Спартак» оторвался от ЦСКА на 10 очков.--- Как это не интересно в такой захватывающей подробностями статье.... ну, лишнее, право слово....
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LINED
1493912971
ЦСКА-спартак - это праздник футбола для рфс, этож лям с лишним за один матч. А денег на видеоповторы все равно нет
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Axe111
1493913642
с*ка к чему эти штрафы, тупо сбор в карман РФС ДНИЩЕ ТУПЫЕ УПЫРИ
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Аид666
1493949987
а денег на видео повторы все равно не будет....
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