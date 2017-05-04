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    ЦСКА заплатит 610 тысяч за беспорядки болельщиков во время дерби, «Спартак» – 625 тысяч

    Руководитель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о решении комитета по поводу нарушений болельщиков во время матча 26-го тура РФПЛ ЦСКА«Спартак» (1:2).

    «ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей за использование пиротехники и пронос веществ, которые привели к задымлению. За сжигание атрибутики у (пятое нарушение) – штраф 150 тысяч рублей. За баннер – 50 тысяч рублей. Скандирование ненормативной лексики (девятое нарушение в сезоне) – 90 тысяч. По материалам СМИ возбудили дело по броску в главного тренера «Спартака» стакана с водой – штраф 20 тысяч рублей за бросание посторонних предметов.

    «Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей за использование пиротехники, бросание пиротехники и неправомерные действия зрителей, выразившиеся в проносе средств, вызвавших задымление на трибуне. За сжигание атрибутики (второй случай) – 100 тысяч рублей. Неправомерные действия зрителей, создающих угрозу здоровью (болельщики сидели на решетке) – 150 тысяч рублей. За несогласованный баннер – 25 тысяч рублей. Скандирование болельщиками ненормативной лексики – 100 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

    По итогам матча лидер турнирной таблицы «Спартак» оторвался от ЦСКА на 10 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.05.2017 16:31
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 5 мая 2017, 05:06

      а денег на видео повторы все равно не будет....

      0
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 4 мая 2017, 19:00

      с*ка к чему эти штрафы, тупо сбор в карман РФС ДНИЩЕ ТУПЫЕ УПЫРИ

      -1
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      Рейтинг: +385

      Боцман52 > Sergey Z 6 мая 2017, 08:05

      Когда мне врежут бутылкой, я буду искать справедливость с виновного, а не с кафе. А здесь получается виновны одни, а расплачиваются клубы.

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED 4 мая 2017, 18:49

      ЦСКА-спартак - это праздник футбола для рфс, этож лям с лишним за один матч. А денег на видеоповторы все равно нет

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 4 мая 2017, 18:46

      По итогам матча лидер турнирной таблицы «Спартак» оторвался от ЦСКА на 10 очков.--- Как это не интересно в такой захватывающей подробностями статье.... ну, лишнее, право слово....

      2
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 4 мая 2017, 18:42

      Бл... дебилы! Лучше бы уж камеры наблюдения ввели, и палили бы кто, где, почем? А там уж и пожизненный "пропуск в на х..." со стадиона/ов, как в ангилии.....

      6
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > SunRomeS 4 мая 2017, 18:47

      там слишком много народу, не пустят одного дурака, пустят второго, это бесконечно

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 4 мая 2017, 17:38

      ЦСКА За сжигание атрибутики у (пятое нарушение) – штраф 150 тысяч рублей.
      Мясо За сжигание атрибутики (второй случай) – 100 тысяч рублей. Скидки чтоль?

      2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Cant Stop 4 мая 2017, 18:28

      сам же на свой вопрос ответил... у одной пятое нарушение, а у другой второе... чем больше было идентичных нарушений тем больше штраф...

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > Cant Stop 4 мая 2017, 18:45

      там дело в количестве, у цска болел больше было

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 4 мая 2017, 17:03

      такое бабло и за что? я понимал бы если владельцы стадиона брали с команд за поломки, питарды, а то неизвестно кому не понятно за что, в чём прикол и куда эти деньги девают?

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      Рейтинг: +70

      vincentin > NEON-SM 4 мая 2017, 17:16

      в карманы себе же, куда ж еще им деться - надо же машинки дорогущие, домишки за границей покупать

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      Рейтинг: +24996

      bset 4 мая 2017, 17:01

      Фига себе денег клуб отдает. А потом удивляются, почему трансферов нет. Так за 30 матчей по 500 тысяч отдавать. 15 млн получается. И это только РФПЛ.

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      Рейтинг: +70

      vincentin > Klaido 4 мая 2017, 17:21

      а зачем видеоповторы? это же лавочку по как высасыванию денег прикроет, и как тогда им лопатами бабло грести?

      Если и введут, то после внедрения этих повторов во всякие чемпионаты Нигерии, Анголы и т.д., тогда и задумаются над этим

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > bset 4 мая 2017, 18:29

      теперь переведи в доллары эти 15 млн и выйдет 300 тысяч всего... для клуба - это пшик! за такие деньги толкового игрока не купишь

      1
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 > bset 4 мая 2017, 19:56

      даже по нынешнему курсу это меньше 300000 евро, это месячная зарплата 3 игроков не больше

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      Рейтинг: +2509

      panmon 4 мая 2017, 16:32

      РФС наживается... На судей теперь пристальнее смотрят, а это лазейку еще не прикрыли

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