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    Во время ЧМ-2018 можно будет покупать алкоголь с помощью паспорта болельщика

    Болельщики на чемпионате мира-2018 смогут подтвердить свой возраст при помощи Fan ID – паспорта болельщика. В частности, таким образом можно будет совершать покупки алкоголя. С таким предложением выступил один из производителей слабоалкогольных напитков, отметивший, что фанаты не всегда носят с собой обычные паспорта.

    Стоит отметить, что с помощью паспорта болельщика фанаты получат право на бесплатный проезд в дни матчей. Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Известия

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    04.05.2017 09:41
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