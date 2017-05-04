Во время ЧМ-2018 можно будет покупать алкоголь с помощью паспорта болельщика

Болельщики на чемпионате мира-2018 смогут подтвердить свой возраст при помощи Fan ID – паспорта болельщика. В частности, таким образом можно будет совершать покупки алкоголя. С таким предложением выступил один из производителей слабоалкогольных напитков, отметивший, что фанаты не всегда носят с собой обычные паспорта.

Стоит отметить, что с помощью паспорта болельщика фанаты получат право на бесплатный проезд в дни матчей. Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.