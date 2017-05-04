Мацуев уверен, что «Спартак» станет чемпионом

Народный артист России, известный пианист Денис Мацуев, являющийся болельщиком «Спартака», высказал мнение об игре красно-белых в текущем сезоне. По словам Мацуева, он не сомневается в чемпионстве столичного клуба.

«У меня нет никаких сомнений, что «Спартак» станет чемпионом. Понятно, что осталось четыре тура, надо набрать четыре очка. Я спартаковец с 1985 года, меня приучила к этому моя бабушка, которая была отъявленной «спартаковкой», и это стиль моей жизни. «Спартак» – это навсегда, это любовь, это спектакль, это всегда переживание.

У нас не было 16 лет чемпионства. Это, конечно, немыслимо, и невозможно с этим смириться. Но, как бы ни играл «Спартак», мы всегда будем с ним. Я не верю тем болельщикам, которые говорят: вот, сейчас опять стал болеть за «Спартак», ведь 15 лет мы не выигрывали – не болели. Я не верю таким болельщикам, поэтому этот год особый для нас», – сказал Мацуев.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая «Зенит» на восемь очков.