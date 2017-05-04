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Мацуев уверен, что «Спартак» станет чемпионом

4 мая 2017, 00:24
27

Народный артист России, известный пианист Денис Мацуев, являющийся болельщиком «Спартака», высказал мнение об игре красно-белых в текущем сезоне. По словам Мацуева, он не сомневается в чемпионстве столичного клуба.

«У меня нет никаких сомнений, что «Спартак» станет чемпионом. Понятно, что осталось четыре тура, надо набрать четыре очка. Я спартаковец с 1985 года, меня приучила к этому моя бабушка, которая была отъявленной «спартаковкой», и это стиль моей жизни. «Спартак» – это навсегда, это любовь, это спектакль, это всегда переживание.

У нас не было 16 лет чемпионства. Это, конечно, немыслимо, и невозможно с этим смириться. Но, как бы ни играл «Спартак», мы всегда будем с ним. Я не верю тем болельщикам, которые говорят: вот, сейчас опять стал болеть за «Спартак», ведь 15 лет мы не выигрывали – не болели. Я не верю таким болельщикам, поэтому этот год особый для нас», – сказал Мацуев.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая «Зенит» на восемь очков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (27)
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спартак спартаков1
1493847088
дениска мы тоже не сомниваемся
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_Kesh_Suntar_
1493853497
Нее будет 4 поражении! ))
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Gerero2198
1493866241
Ты бы еще так сказал перед последним туром при отрыве в 6 очком. Понавылазило всяких ушлепков.
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Диктор
1493877069
Я болею за Спартак с 1993 года и поэтому полностью поддерживаю Мацуева.
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RedWhiteFans2
1493878127
Все ждут этого и чемпионство близко, даже Дзюба рот свой наконец то закрыл, потому что все прекрасно понимает. Спартак-чемпион, Дзюба -балабол.
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Nevsky_RU
1493880425
Смелый прогноз. У парня чуйка сильно развита.
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filosof sparty
1493881294
Я бы подобных болельщиками и не назвал! Так только глоры позорные могут...
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Д Альбертини
1493883145
ОУКБ не избежен, это ж, и так ясно уже стало))
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BAIv
1493887080
как стало всё ясно, прибежали типо болельщики....
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Colonist
1493887839
а я вот болею с 1969 года! Помню и победы и поражения, но побед было больше! И даже эти пятнадцать лет не убедили меня, что Спартак плохая команда! Спартак лучший!!! И до наших звезд всем остальным не добраться никогда! :)
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