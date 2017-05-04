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    Мацуев уверен, что «Спартак» станет чемпионом

    Народный артист России, известный пианист Денис Мацуев, являющийся болельщиком «Спартака», высказал мнение об игре красно-белых в текущем сезоне. По словам Мацуева, он не сомневается в чемпионстве столичного клуба.

    «У меня нет никаких сомнений, что «Спартак» станет чемпионом. Понятно, что осталось четыре тура, надо набрать четыре очка. Я спартаковец с 1985 года, меня приучила к этому моя бабушка, которая была отъявленной «спартаковкой», и это стиль моей жизни. «Спартак» – это навсегда, это любовь, это спектакль, это всегда переживание.

    У нас не было 16 лет чемпионства. Это, конечно, немыслимо, и невозможно с этим смириться. Но, как бы ни играл «Спартак», мы всегда будем с ним. Я не верю тем болельщикам, которые говорят: вот, сейчас опять стал болеть за «Спартак», ведь 15 лет мы не выигрывали – не болели. Я не верю таким болельщикам, поэтому этот год особый для нас», – сказал Мацуев.

    «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая «Зенит» на восемь очков.

    Источник: ТАСС

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    04.05.2017 00:24
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +886

      xColaz 4 мая 2017, 14:39

      Эх Дениска! Прямо с языка сорвал) Только год поменять на 1988=)

      0
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      Рейтинг: +195

      Colonist 4 мая 2017, 11:50

      а я вот болею с 1969 года! Помню и победы и поражения, но побед было больше! И даже эти пятнадцать лет не убедили меня, что Спартак плохая команда! Спартак лучший!!! И до наших звезд всем остальным не добраться никогда! :)

      3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 4 мая 2017, 11:38

      как стало всё ясно, прибежали типо болельщики....

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 4 мая 2017, 10:32

      ОУКБ не избежен, это ж, и так ясно уже стало))

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 4 мая 2017, 10:01

      Я бы подобных болельщиками и не назвал! Так только глоры позорные могут...

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 4 мая 2017, 10:00

      Всё верно, Денис, эта симфония наша, их песенка спета!!!

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 4 мая 2017, 09:47

      Капитан Очевидность прям)

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 4 мая 2017, 09:47

      Смелый прогноз. У парня чуйка сильно развита.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Nevsky_RU 4 мая 2017, 09:59

      )))

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 4 мая 2017, 09:08

      Все ждут этого и чемпионство близко, даже Дзюба рот свой наконец то закрыл, потому что все прекрасно понимает. Спартак-чемпион, Дзюба -балабол.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 мая 2017, 08:51

      Я болею за Спартак с 1993 года и поэтому полностью поддерживаю Мацуева.

      -1
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