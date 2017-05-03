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    Семин предложил простить футболистов за драку в финале Кубка России

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об инциденте, произошедшем в конце финального матча Кубка России против «Урала» (2:0). Напомним, между футболистами обеих команд возникла драка.

    «Объяснил ли Ари, что с ним произошло в матче? С обеих сторон случились эмоции. Было бы правильно простить ребят. Финалы всегда получаются боевые и мощные, потому что такие игры многое определяют. А в той ситуации ничего страшного не вижу.

    Что касается того, из-за чего на меня кричал президент «Урала» Григорий Иванов, то это тоже нормальная ситуация. Я его уважаю. Один из редких людей, который долго содержит клуб, добивается успеха за свои деньги. Он любит футбол. А ситуации случаются разные. Можно сказать, из-за ничего», – заявил специалист.

    Ранее глава РФС Виталий Мутко заявил, что все виновники драки понесут наказания.

    «Павлюченко и Ари из одной пачки контрацептивов». Скандал с финалом Кубка России продолжается

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.05.2017 21:20
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +370

      splint1989 4 мая 2017, 13:39

      Простить))) Он знает что и Фарфану и Ари теперь игр по 5 влепят, а ему сезон надо заканчивать с кем то... Наказать и строго наказать всех кто участвовал в драке ,а то что это был финал только усугубляет какие действия!! Это как кричать гаишникам что я сбил человека потому что был пьяный...

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > splint1989 5 мая 2017, 05:24

      5 игр влепят в рамках кубка, а не в рамках чемпионата, так что им пофиг

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 4 мая 2017, 04:09

      Не надо путать жизнь и игру - все, что в рамках игры происходит, должно по другому оцениваться - другие эмоции совсем. Это же спорт! Совсем народ потек мозгом на почве осуждения всего и вся. За собой бы следили лучше, свои поступки так строго осуждать надо, а не чужие. Вы еще борцов и боксеров после матча уголовно судите за нанесение побоев и увечий!!!

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      Рейтинг: +2439

      docndoc > Smekaev 4 мая 2017, 08:55

      Не путай единоборства и футбол, ещё шахматы приплети.. В футболе руками только аут выбрасывать можно, а на поле ни мяч, ни в морду ни-ни

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      Рейтинг: +2439

      docndoc 4 мая 2017, 03:38

      А на поле все почему-то получают иммунитет от действующих законов, будто депутаты. Попробуй на улице въедь кому-нибудь в ноги сзади, да ещё травму нанеси: будет срок грозить реальный, а так - карточка и дисквалификация на несколько игр, а потерпевший в больничке. "Но это ж игра!" - скажете вы. Но мордобой никак в часть футбола не вставишь, тут не только административный, но и уголовный кодекс применим.

      1
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      Рейтинг: +175

      Freux 3 мая 2017, 23:17

      Наказать и строго

      2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 3 мая 2017, 22:45

      Простим, разрешим, а завтра и перчатки боксерские оденем... и будет "шоу". Перефразирую Николая Озерова: нам такой футбол не нужен!!!

      1
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      Рейтинг: +6903

      sochi-2013 3 мая 2017, 21:57

      Можно бы и простить (кроме Ари), но прецедент нельзя создавать!

      3
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      Рейтинг: +490

      andruhs 3 мая 2017, 21:50

      Эмоции нужно держать.
      А главное в любой ситуации не быть жлобом.
      На тебя же вся страна смотрит.

      2
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      Рейтинг: +295

      ильиных 3 мая 2017, 21:47

      Если б локомотив проиграл, ты подугому говорил бы.

      3
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 мая 2017, 21:46

      Давайте теперь нож под ребра засаживать каждому кто не так посмотрел а потом прощать...мол эмоции просто были

      3
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 3 мая 2017, 21:44

      Задолбали... За этой дракой забыли о футболе. Игроки как целки ломаются, интервью дают.

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