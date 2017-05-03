Семин предложил простить футболистов за драку в финале Кубка России

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об инциденте, произошедшем в конце финального матча Кубка России против «Урала» (2:0). Напомним, между футболистами обеих команд возникла драка.

«Объяснил ли Ари, что с ним произошло в матче? С обеих сторон случились эмоции. Было бы правильно простить ребят. Финалы всегда получаются боевые и мощные, потому что такие игры многое определяют. А в той ситуации ничего страшного не вижу.

Что касается того, из-за чего на меня кричал президент «Урала» Григорий Иванов, то это тоже нормальная ситуация. Я его уважаю. Один из редких людей, который долго содержит клуб, добивается успеха за свои деньги. Он любит футбол. А ситуации случаются разные. Можно сказать, из-за ничего», – заявил специалист.

Ранее глава РФС Виталий Мутко заявил, что все виновники драки понесут наказания.

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