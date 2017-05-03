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  • Семин предложил простить футболистов за драку в финале Кубка России

Семин предложил простить футболистов за драку в финале Кубка России

3 мая 2017, 21:20
19

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об инциденте, произошедшем в конце финального матча Кубка России против «Урала» (2:0). Напомним, между футболистами обеих команд возникла драка.

«Объяснил ли Ари, что с ним произошло в матче? С обеих сторон случились эмоции. Было бы правильно простить ребят. Финалы всегда получаются боевые и мощные, потому что такие игры многое определяют. А в той ситуации ничего страшного не вижу.

Что касается того, из-за чего на меня кричал президент «Урала» Григорий Иванов, то это тоже нормальная ситуация. Я его уважаю. Один из редких людей, который долго содержит клуб, добивается успеха за свои деньги. Он любит футбол. А ситуации случаются разные. Можно сказать, из-за ничего», – заявил специалист.

Ранее глава РФС Виталий Мутко заявил, что все виновники драки понесут наказания.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Локомотив Урал Ари Семин Юрий
Комментарии (19)
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Atom2020
1493836072
Проиграй Семин, говорил бы совсем по-другому ... есть закон ... надо следовать
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Kotofey75
1493837042
Задолбали... За этой дракой забыли о футболе. Игроки как целки ломаются, интервью дают.
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алекс88
1493837174
Давайте теперь нож под ребра засаживать каждому кто не так посмотрел а потом прощать...мол эмоции просто были
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ильиных
1493837270
Если б локомотив проиграл, ты подугому говорил бы.
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andruhs
1493837449
Эмоции нужно держать. А главное в любой ситуации не быть жлобом. На тебя же вся страна смотрит.
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sochi-2013
1493837852
Можно бы и простить (кроме Ари), но прецедент нельзя создавать!
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mialkov
1493840741
Простим, разрешим, а завтра и перчатки боксерские оденем... и будет "шоу". Перефразирую Николая Озерова: нам такой футбол не нужен!!!
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Freux
1493842675
Наказать и строго
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docndoc
1493858285
А на поле все почему-то получают иммунитет от действующих законов, будто депутаты. Попробуй на улице въедь кому-нибудь в ноги сзади, да ещё травму нанеси: будет срок грозить реальный, а так - карточка и дисквалификация на несколько игр, а потерпевший в больничке. "Но это ж игра!" - скажете вы. Но мордобой никак в часть футбола не вставишь, тут не только административный, но и уголовный кодекс применим.
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Smekaev
1493860157
Не надо путать жизнь и игру - все, что в рамках игры происходит, должно по другому оцениваться - другие эмоции совсем. Это же спорт! Совсем народ потек мозгом на почве осуждения всего и вся. За собой бы следили лучше, свои поступки так строго осуждать надо, а не чужие. Вы еще борцов и боксеров после матча уголовно судите за нанесение побоев и увечий!!!
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