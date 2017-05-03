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Мутко: «Действия Ари? Может, он отдохнуть хочет?»

3 мая 2017, 20:26
12

Глава РФС Виталий Мутко поделился мнением о драке, которая разгорелась в финальном матча Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом». Напомним, встреча закончилась победой железнодорожников со счетом 2:0, а зачинщиком потасовки стал бразильский нападающий Ари.

– После финала Кубка за рубежом снова заговорили о фанатской проблеме в России.

– А что они там увидели? Всего три или четыре файера зажгли – значит, досмотровая система сработала. Мы тут сами себе нападки устраиваем. Ничего там страшного не было. А вас потом там перепечатывают и преувеличивают. Давление на Россию было, есть и будет. К сожалению. Нам нужно говорить о футболе. Я в футболе с 92-го года. И я помню, с чего мы начинали. Конечно, хочется, чтобы у нас как вчера в Мадриде весь стадион пел. Но мы и к этому придем, обязательно!

– Но пока у нас Ари бьет соперника со спины...

– Ари – это другая тема! Это игрок. Эмоции футболиста. И те, кто подобное себе позволяет, будут наказаны. На них люди смотрят, нужно держать себя в руках. Прыгая, он уже понимал, что мимо это не пройдет. Может, он отдохнуть хочет? Я не знаю... Думаю, и клуб его по голове не погладит.

Ранее арбитр матча Алексей Николаев заявил, что в распоряжении КДК есть видео драки, с помощью которого все виновники понесут наказание.

«Павлюченко и Ари из одной пачки контрацептивов». Скандал с финалом Кубка России продолжается

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Локомотив Урал Ари Мутко Виталий
Комментарии (12)
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Зенит*SPB
1493833564
Надо демонстративно наказать всех кто учавствовал в драке, и наказать по всей строгости, что бы это было примером для других, и впредь не повторилось такое!!!!
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Atom2020
1493834620
"Конечно, хочется, чтобы у нас как вчера в Мадриде весь стадион пел." Бери микрофон и пой ...))
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kvm
1493836396
15 суток за хулиганку
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alex1951
1493836986
Ари уедет в Баварию,делов то куча!
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visokos83
1493848086
Охренеть, еще и выпендривается,что 25 лет в футболе, постыдился бы, с таким опытом,а результат нулевой.
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Байкал-Сибирь
1493860012
Это может ты отдохнуть хочешь клоун
Ответить
sprint5
1493866443
обыкновенная ересь чиновника
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