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    Мутко: «Действия Ари? Может, он отдохнуть хочет?»

    Глава РФС Виталий Мутко поделился мнением о драке, которая разгорелась в финальном матча Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом». Напомним, встреча закончилась победой железнодорожников со счетом 2:0, а зачинщиком потасовки стал бразильский нападающий Ари.

    – После финала Кубка за рубежом снова заговорили о фанатской проблеме в России.

    – А что они там увидели? Всего три или четыре файера зажгли – значит, досмотровая система сработала. Мы тут сами себе нападки устраиваем. Ничего там страшного не было. А вас потом там перепечатывают и преувеличивают. Давление на Россию было, есть и будет. К сожалению. Нам нужно говорить о футболе. Я в футболе с 92-го года. И я помню, с чего мы начинали. Конечно, хочется, чтобы у нас как вчера в Мадриде весь стадион пел. Но мы и к этому придем, обязательно!

    – Но пока у нас Ари бьет соперника со спины...

    – Ари – это другая тема! Это игрок. Эмоции футболиста. И те, кто подобное себе позволяет, будут наказаны. На них люди смотрят, нужно держать себя в руках. Прыгая, он уже понимал, что мимо это не пройдет. Может, он отдохнуть хочет? Я не знаю... Думаю, и клуб его по голове не погладит.

    Ранее арбитр матча Алексей Николаев заявил, что в распоряжении КДК есть видео драки, с помощью которого все виновники понесут наказание.

    «Павлюченко и Ари из одной пачки контрацептивов». Скандал с финалом Кубка России продолжается

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2017 20:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +762

      sprint5 4 мая 2017, 05:54

      обыкновенная ересь чиновника

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 4 мая 2017, 04:06

      Это может ты отдохнуть хочешь клоун

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      visokos83 4 мая 2017, 00:48

      Охренеть, еще и выпендривается,что 25 лет в футболе, постыдился бы, с таким опытом,а результат нулевой.

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 3 мая 2017, 21:43

      Ари уедет в Баварию,делов то куча!

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider > alex1951 4 мая 2017, 03:27

      Ага, там его уже заждались, а то народа не хватает тротуары перед их стадионом мести)))

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > serglider 4 мая 2017, 07:54

      Ты конечно прав.
      Есть такая должность в футболе-чистильщик! :0)

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      Рейтинг: +2250

      kvm 3 мая 2017, 21:33

      15 суток за хулиганку

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 3 мая 2017, 21:03

      "Конечно, хочется, чтобы у нас как вчера в Мадриде весь стадион пел."
      Бери микрофон и пой ...))

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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 3 мая 2017, 20:46

      Надо демонстративно наказать всех кто учавствовал в драке, и наказать по всей строгости, что бы это было примером для других, и впредь не повторилось такое!!!!

      -2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Зенит*SPB 3 мая 2017, 20:58

      и какая же строгость будет? максимум что светить по правилам КДК дисквалификация на 6 кубковых игр для каждого футболиста и штраф, который я уверен в любом случае не сильно ударит по их бюджету... не факт, что Ари и Фарфан вообще останутся в РФПЛ в следующем сезоне, а значит и все карточки оказываются пустыми! о какой тут справедливости и строгости может идти речь?

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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь > Зенит*SPB 4 мая 2017, 04:07

      Надо тебе очко порвать

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