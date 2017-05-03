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    Судья Николаев: «У КДК есть видеозапись драки матча «Урал» – «Локомотив», на основании которой можно наказать всех, кто был задействован в конфликте»

    Арбитр Алексей Николаев, обслуживавший матч финала Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» (0:2), рассказал об эпизоде, произошедшем под занавес матча, когда футболисты обеих команд устроили массовую драку. По словам судьи, в распоряжении КДК есть видеозапись конфликта, которая позволит наказать всех виновных.

    – Началась стычка с выяснений отношений Фидлера и Фернандеша – вы были рядом и тут же вмешались. Что игроки не поделили?

    – Игровой эпизод развивался совершенно в другом месте, рядом с моим помощником Николаем Богачем. Я не слышал, что говорят игроки неподалеку от меня, просто видел начало конфликта. Постарался его локализовать, но не получилось – пошла потасовка с участием игроков обеих команд. Погасить страсти помогли помощники.

    – Получается, в протоколе никак не отмечен лишь Фернандеш, со стычки которого с Фидлером все и началось.

    – Это эпизод для рассмотрения КДК. На основании видеозаписи можно наказать всех, кто был задействован в конфликте. Можно было удалить по 3-4 футболиста, но мы приняли другое решение. У КДК есть видеозапись, по которой можно «выделить» тех, кого мы упустили. Но зачинщиков, как вы сами сказали, мы увидели и наказали.

    В результате драки было удалено четверо футболистов.

    «Таких уродов, как Ари, надо гнать из страны». Что за дичь произошла в финале Кубка России

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2017 19:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 3 мая 2017, 20:31

      Хоть что то сделайте, балаболы

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 3 мая 2017, 20:13

      Классный заголовок: "У КДК есть видеозапись" . . . Было бы странно, если этой видеозаписи не было . . .

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 3 мая 2017, 20:12

      Зачем удалять ... надо было назначить штрафное пробитие по морде ...

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 3 мая 2017, 19:56

      Почему в хоккее это Нормуль, а
      на ФУТБОЛЕ - преступление? ?????
      Ну повеселили народ! !! АХУ........ННО

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Юрэс 3 мая 2017, 20:15

      В таком случае, футболистам придется бегать в хокейных шлемах и перчатках, которые по моему мнение смегчают удары . . . Ежели футболисты, которые мутузят голыми руками . . . Да и в хоккеи, драки вроде как готовятся, то есть участники заранее знают, что они подерутся. А то что сделал Ари, реально некрасиво, с разбегу, сзади, сверху и в голову кулаком, хорошо что промахнулся . . .
      Да и в хоккее, как то проблематично травмировать ударом по корпусу или по ногам . . .

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      Рейтинг: +953

      Юрэс > Аристократ Олжик 3 мая 2017, 20:38

      За такие бабки и ХЛЕБАЛЬНИКУ можно получать

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Юрэс 3 мая 2017, 22:18

      а что хоккеисты самые бедные спорстмены мира???

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 3 мая 2017, 19:56

      после драки видеоповторами не машут))))

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