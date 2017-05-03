Судья Николаев: «У КДК есть видеозапись драки матча «Урал» – «Локомотив», на основании которой можно наказать всех, кто был задействован в конфликте»

Арбитр Алексей Николаев, обслуживавший матч финала Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» (0:2), рассказал об эпизоде, произошедшем под занавес матча, когда футболисты обеих команд устроили массовую драку. По словам судьи, в распоряжении КДК есть видеозапись конфликта, которая позволит наказать всех виновных.

– Началась стычка с выяснений отношений Фидлера и Фернандеша – вы были рядом и тут же вмешались. Что игроки не поделили?

– Игровой эпизод развивался совершенно в другом месте, рядом с моим помощником Николаем Богачем. Я не слышал, что говорят игроки неподалеку от меня, просто видел начало конфликта. Постарался его локализовать, но не получилось – пошла потасовка с участием игроков обеих команд. Погасить страсти помогли помощники.

– Получается, в протоколе никак не отмечен лишь Фернандеш, со стычки которого с Фидлером все и началось.

– Это эпизод для рассмотрения КДК. На основании видеозаписи можно наказать всех, кто был задействован в конфликте. Можно было удалить по 3-4 футболиста, но мы приняли другое решение. У КДК есть видеозапись, по которой можно «выделить» тех, кого мы упустили. Но зачинщиков, как вы сами сказали, мы увидели и наказали.

В результате драки было удалено четверо футболистов.

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