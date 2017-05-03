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  • Судья Николаев: «У КДК есть видеозапись драки матча «Урал» – «Локомотив», на основании которой можно наказать всех, кто был задействован в конфликте»

Судья Николаев: «У КДК есть видеозапись драки матча «Урал» – «Локомотив», на основании которой можно наказать всех, кто был задействован в конфликте»

3 мая 2017, 19:37
8

Арбитр Алексей Николаев, обслуживавший матч финала Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» (0:2), рассказал об эпизоде, произошедшем под занавес матча, когда футболисты обеих команд устроили массовую драку. По словам судьи, в распоряжении КДК есть видеозапись конфликта, которая позволит наказать всех виновных.

– Началась стычка с выяснений отношений Фидлера и Фернандеша – вы были рядом и тут же вмешались. Что игроки не поделили?

– Игровой эпизод развивался совершенно в другом месте, рядом с моим помощником Николаем Богачем. Я не слышал, что говорят игроки неподалеку от меня, просто видел начало конфликта. Постарался его локализовать, но не получилось – пошла потасовка с участием игроков обеих команд. Погасить страсти помогли помощники.

– Получается, в протоколе никак не отмечен лишь Фернандеш, со стычки которого с Фидлером все и началось.

– Это эпизод для рассмотрения КДК. На основании видеозаписи можно наказать всех, кто был задействован в конфликте. Можно было удалить по 3-4 футболиста, но мы приняли другое решение. У КДК есть видеозапись, по которой можно «выделить» тех, кого мы упустили. Но зачинщиков, как вы сами сказали, мы увидели и наказали.

В результате драки было удалено четверо футболистов.

«Таких уродов, как Ари, надо гнать из страны». Что за дичь произошла в финале Кубка России

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Локомотив Урал Николаев Алексей
Комментарии (8)
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NEON-SM
1493830566
после драки видеоповторами не машут))))
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Юрэс
1493830571
Почему в хоккее это Нормуль, а на ФУТБОЛЕ - преступление? ????? Ну повеселили народ! !! АХУ........ННО
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Atom2020
1493831538
Зачем удалять ... надо было назначить штрафное пробитие по морде ...
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Аристократ Олжик
1493831591
Классный заголовок: "У КДК есть видеозапись" . . . Было бы странно, если этой видеозаписи не было . . .
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пряник929
1493832666
Хоть что то сделайте, балаболы
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