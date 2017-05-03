РФС назначил судей на матчи 27-го тура чемпионата России

Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров на матчи 27-го тура РФПЛ.
Стоит отметить, что центральную игру тура рассудит Владимир Сельдяков из Балашихи.
6 мая (суббота)
«Спартак» – «Томь»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Стипиди (Краснодар).
«Арсенал» – «Ростов»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск).
«Амкар» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область).
7 мая (воскресенье)
«Зенит» – «Терек»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Колосков (Уфа).
«Рубин» – «Уфа»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва).
«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Илья Елеференко (Москва).
8 мая (понедельник)
«Урал» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Сергей Архипов (Ульяновск).
«Анжи» – «Локомотив»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Ширяев (Ставрополь).