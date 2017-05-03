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    РФС назначил судей на матчи 27-го тура чемпионата России

    Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров на матчи 27-го тура РФПЛ.

    Стоит отметить, что центральную игру тура рассудит Владимир Сельдяков из Балашихи.

    6 мая (суббота)

    «Спартак» – «Томь»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Стипиди (Краснодар).

    «Арсенал» – «Ростов»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск).

    «Амкар» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область).

    7 мая (воскресенье)

    «Зенит» – «Терек»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Колосков (Уфа).

    «Рубин» – «Уфа»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва).

    «Оренбург» – «Краснодар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Илья Елеференко (Москва).

    8 мая (понедельник)

    «Урал» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Сергей Архипов (Ульяновск).

    «Анжи» – «Локомотив»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Ширяев (Ставрополь).

    Источник: РФС

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    03.05.2017 13:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 3 мая 2017, 17:28

      оуоуо, Вилков снова, а где же Еськов, деньги всё сосчитать не может

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 мая 2017, 17:06

      Селедкина на Зенит? Он и судить-то не умеет!

      0
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      Рейтинг: +844

      lejnin 3 мая 2017, 16:06

      А с чего бы центральный матч тура Зенит-Терек? Чем тот же Амкар-ЦСКА хуже? Или центральным считается тот матч, где главную роль должен в очередной раз сыграть арбитр?? )))

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 3 мая 2017, 14:03

      Вся страна запьет!

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