У РФС нет денег на введение системы видеоповторов

У Российского футбольного союза нет возможности оплатить введение системы видеоповторов для судейства матчей со следующего сезона. Об этом сообщил председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

«Я за видеоповторы, и я говорил об этом, но это достаточно ощутимые финансовые влияния, на мой взгляд, РФС не обладает такими возможностями», – сказал Бутенко.

По его словам, оборудование только для одного стадиона обходится в 200 тысяч евро. Требуются также расходы на эксплуатацию оборудования.

Бутенко добавил, что на нескольких аренах, на которых пройдут матчи Кубка конфедераций, аппаратуру установит ФИФА.

«Тогда на этих стадионах можно будет тестировать. Механизм использования нужно разработать».