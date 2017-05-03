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У РФС нет денег на введение системы видеоповторов

3 мая 2017, 11:36
38

У Российского футбольного союза нет возможности оплатить введение системы видеоповторов для судейства матчей со следующего сезона. Об этом сообщил председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

«Я за видеоповторы, и я говорил об этом, но это достаточно ощутимые финансовые влияния, на мой взгляд, РФС не обладает такими возможностями», – сказал Бутенко.

По его словам, оборудование только для одного стадиона обходится в 200 тысяч евро. Требуются также расходы на эксплуатацию оборудования.

Бутенко добавил, что на нескольких аренах, на которых пройдут матчи Кубка конфедераций, аппаратуру установит ФИФА.

«Тогда на этих стадионах можно будет тестировать. Механизм использования нужно разработать».

Источник: Life
Россия. Премьер-лига
Комментарии (38)
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Тамхар
1493800794
Вранье, что нет денег. При введении такой системы просто перестанут платить судьям, а в этом многие заинтересованы. РФС ведь... Разв кто-то сомневается?
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_HiTi_MaN_
1493801015
Ну кто бы сомневался ... А денег на показ домашнего ЧМ, тоже не будет???))) Балаболы.
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kamyartem
1493801206
Ага на системы распознования лиц болельщиков у них деньги есть, а чтоб судьи не смогли отмазаться нету)))))
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kykyi
1493801909
Всего то Асаду 2-3 танка не отправить и будут на всех стадионах системы видеоповторов. Правительство, которое думает о своих гражданах, так бы и сделало.
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LINED
1493802935
Зато какой распил денег от сторительства стадионов!
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FanatSerj
1493803794
пффффф одна годовая зарплата ОДНОГО Кокорина в Зените и 16-ть стадионов будут уже оборудованы. Причем как я понимаю в 200 тысяч евро на стадион уже заложен откат 300% ? ))) Так что господин Бутенко чушь не несите.
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serppion
1493808536
Меняю бесполезного Мутка на подержанную видеотехнику!
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ALeX-161-rus
1493808929
Добавить нечего,все уже и так сказали. Одним словом,продажная и иже с ними.
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Atom2020
1493812985
Повесьте камеру в углу рамы ... и какого-нибудь бесполезного футбольного функционера за монитор посадите (без увеличения зарплаты естественно) ... всех инвестиций - дневные карманные расходы одного чинуша ... на кой хрен во внутреннем чемпионате, где 90% кривоногих бездарей играет, системы за 200 тыщ евро? ...
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Байкал-Сибирь
1493817004
Хватит по карманам тырить
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