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    У РФС нет денег на введение системы видеоповторов

    У Российского футбольного союза нет возможности оплатить введение системы видеоповторов для судейства матчей со следующего сезона. Об этом сообщил председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

    «Я за видеоповторы, и я говорил об этом, но это достаточно ощутимые финансовые влияния, на мой взгляд, РФС не обладает такими возможностями», – сказал Бутенко.

    По его словам, оборудование только для одного стадиона обходится в 200 тысяч евро. Требуются также расходы на эксплуатацию оборудования.

    Бутенко добавил, что на нескольких аренах, на которых пройдут матчи Кубка конфедераций, аппаратуру установит ФИФА.

    «Тогда на этих стадионах можно будет тестировать. Механизм использования нужно разработать».

    Источник: Life

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    03.05.2017 11:36
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +806

      тигрик 4 мая 2017, 18:56

      А в Португалии 2000 евро...Кажется они нулей лишних повтыкали...коррупция во всей красе...ворьё

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6

      19asmodey54 4 мая 2017, 09:16

      что эти ребята смогут увидеть? у них одни тугрики в глазах!

      -1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 3 мая 2017, 18:53

      200 тысяч ойро+ обслуживание?Это, Бутенко сдуру проговорился... ПосмОтрите, когда дойдёт до дела, а ОНО всё равно дойдёт, то сумма будет уже в три- в четыре раза больше, с основательной поправкой на карманную тягу. Наверное, Бутенко уже поставили на вид за язык?!

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 мая 2017, 18:20

      Без мозгов дёшево не получится. А если подумать. Да каждому судье купить по планшетику с прямой трансляцией и повторами с разных точек. А там в телеке повторы на любой вкус.

      0
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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 3 мая 2017, 17:52

      Все ерунда. Главное себе любимым на зарплату есть))))))))))

      0
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      Рейтинг: +37

      KEnZO_RUS 3 мая 2017, 17:13

      Учитывая сколько команды платят штрафов каждый тур, то не понятно, куда уходят деньги...На херню всякую тратят, в карман загребают, а как дело дошло до реально полезного дела, то денег нет

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 мая 2017, 17:10

      Видеоповторы на табло стадиона крутят. О чем базар, дядя? Вместе со зрителями пусть судья и смотрит. А вот денюшек левых может и не быть!

      1
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 3 мая 2017, 16:16

      Пусть каждая команда сама оплатит для себя. Для команд это не такие большие деньги.

      0
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 3 мая 2017, 16:10

      Хватит по карманам тырить

      2
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 3 мая 2017, 15:30

      мм, а у Карпина зарплаты лям в год..)

      -1
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 > pzdc. 4 мая 2017, 09:14

      считать деньги в чужом кармане дело неблагодарное,но увлекательное! Карпин-то здесь причем?

      -1
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