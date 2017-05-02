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    Мутко: «Стоимость «Крестовского» находится в диапазоне «Уэмбли»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал финансовую сторону строительства арены «Крестовский».

    «Мы достаточно прозрачны, все процедуры строительства открыты. Цены выставляют на сайты, поэтому Петербург критикуют. Все знают, сколько было потрачено. Можно увидеть видео, как строится стадион. Все могут узнать, что происходит.

    Бюджет не стал высоким, просто все, что стоит, то стоит. Так получилось, что долгострой. Сменилась администрация, новое правительство решило сэкономить, где-то понизили стоимость. Стадион высокотехнологичный, его ценовая стоимость находится в диапазоне «Уэмбли». Когда Россия получила ЧМ-2018, пришлось взять стройку под свой надзор», – сказал Мутко.

    Строительство «Уэмбли» длилось с 2003 по 2007 год. Цена составила 798 миллионов фунтов (58,8 миллиардов рублей по сегодняшнему курсу). Расходы на «Крестовский» (2007-2017) равны 48 миллиардам рублей.

    Источник: Р-Спорт

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    02.05.2017 20:18
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +59

      коб1976 3 мая 2017, 14:01

      А чтобы до ума довести, еще один Уэмбли?

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 3 мая 2017, 11:51

      Ну тогда ладно! А то мы думали, что вы все нас дурите и бабки через откаты себе в карман кладете...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 3 мая 2017, 06:06

      Сравнил авно с конфеткой ))

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 мая 2017, 03:01

      Зато под питерский шумок в очередной раз реконструируют Лужники, которые теперь никому не понадобятся 363 дня в году. А про деньги вообще никто не слышал. Вот где деньги на ветер

      0
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      ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > APchelov 3 мая 2017, 03:26

      Кстати, очень точно подмечено. Как то у меня вылетело из головы... Нас полоскают во всех СМИ, а ещё в 2013-2014 году на реконструкцию Лужников уже закладывали 37 млрд. руб. А были оценки до 83,5 млрд.))) вот тебе и реконструкция.. ))) и тишина...А у нас даже Навальный умудрился попиариться...))) модно... А ведь и правда столько денег...а по сути он уже и не нужен особо будет... Только что там парк спортивный будет большой. Лишь бы рынок не замутили...а то дорогой рынок то будет)))

      0
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 3 мая 2017, 02:08

      Радуйтесь просто!) посмотрите сколько новых стадионов! ЦСКА, Спартак, Краснодар, Казань, Сочи и др. Это же на будущее! Радуйтесь за всех и страну. Это же здорово! Не сидите за компом тупо все критикуя в негативе... Просто придите на стадион и болейте за свою команду!))) какая у нас посещаемость?! И это премьер лига... Все сидят на диванах и все... Придите на матч, пообщайтесь с друзьями! На матче открытия Санкт-Петербург арена сидел с молодым немцем рядом..он болеет за команду из 4 дивизиона!!! Болеет, ходит! Из 4-го!!! А английский Чемпионшип? А у нас все знают хотя бы сколько в ФНЛ команд?))) футбол у нас будет тогда, когда многие писаки поднимут свои попы от диванов и пойдут в своём городе поддержат свою команду, возьмут с собой брата... Ходите на футбол!!!)))

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > 3a zenit 3 мая 2017, 03:19

      Ага...это факт. Если мимо распила, то кричат "жульё, пенсионеры", а как только попадают к кормушке...тишина))) кстати обычно громче всех как раз такие и кричат)))

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      Рейтинг: +272

      Muhametshin > zlobny_zenitos 3 мая 2017, 15:35

      Красиво стелишь, но извините с моей зарплатой я не могу позволить себе сходить на матч для меня это очень дорогое удовольствие, и наверное не я один такой, я конечно рад что такие крутые стадионы у нас построили но какой в них толк если я не могу их посещать из за проблем с финансами.

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 3 мая 2017, 01:42

      Как же всех жаба душит... ))) А вы почитайте как строили Уэмбли... Или как строили для Ювентуса стадион... Не будьте наивными ...на таких стройках пилят везде, не только в России. Но и в Англии, Италии ... И все строят дорого))) тут самый главный минус это долгострой.. Но вы не забывайте это строилось на деньги города... У нас бюджеты к лету утверждают, а к осени деньги выделяют... Вот и все. А всем, кто пишет гадости про плохой стадион скажу просто. Приезжайте и посмотрите сами))) и если вы не диванный болельщик и хоть раз были в феврале на игре при -16, на открытом стадионе, то вы все сами переоцените))) а все масштабные стройки, потом ещё год "напильником" обрабатывают. И это везде так)

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 3 мая 2017, 00:17

      Напишу так.....с моей точки зрения что построили в Питере за такие бешеные деньги с такими недостатками , просто позор и нет этому оправдания........

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > ВЛАДИВОСТОК 3 мая 2017, 01:33

      А вы были на нашей арене? Или такие глубокие суждения только из крикливых статей псевдожурналистов? Которые пишут с ошибками?)))

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      Рейтинг: +160

      Varnes > ВЛАДИВОСТОК 3 мая 2017, 08:25

      А какие недостатки на стадионе? Хоть какие нибудь факты есть, кроме постов в интернете: "я видел там с крыши вода течет"?

      Был два раза на стадионе, откровенных косяков не заметил. За тестовый период все недочеты уберут и будет нам счастье.

      0
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      Рейтинг: +295

      okolofutbola 2 мая 2017, 22:26

      Лучше покажи Мудко прокуратуре видео, как ты бабло отмыл на стройке.Министр сраный.

      3
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      Рейтинг: +4934

      polt 2 мая 2017, 21:43

      На у Уэмбли играют в футбол, а на Крестовском будут играть в ганд... Позорнейшее строительство и гордиться нечем. Хватает же наглости сделать такое сравнение. Мудко да и только.

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > vvv246 2 мая 2017, 22:50

      А Зенит или мудко под кем?:)))

      1
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > vvv246 3 мая 2017, 02:07

      ну а на вор-арене судьи команду тащат,браво!!!

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 мая 2017, 21:15

      ПОЗОР!

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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 3 мая 2017, 22:46

      Кому ?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 4 мая 2017, 06:34

      Нам.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 5 мая 2017, 07:48

      Ты знаешь кто в течении 10 лет, строил на наши бюджетные деньги стадион?
      Московская фирма "Трансстрой". Владелец в интернете есть. К Питеру отношения не имеет.

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      kykyi > Zeff 5 мая 2017, 10:45

      Я же не написал " стыдно Питеру", я написал стыдно НАМ, россиянам. Потому что до сих пор не научились строить быстро, качественно, дешево. И не надо выгораживать питерских. Кто подписывал акты и платил деньги этим бракоделам , жуликоватым генподрядчикам? Позор, Всем нам.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 8 мая 2017, 05:13

      Ну так согласен.

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      kykyi > Zeff 8 мая 2017, 07:04

      Аминь.

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