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  • Мутко: «Стоимость «Крестовского» находится в диапазоне «Уэмбли»

Мутко: «Стоимость «Крестовского» находится в диапазоне «Уэмбли»

2 мая 2017, 20:18
29

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал финансовую сторону строительства арены «Крестовский».

«Мы достаточно прозрачны, все процедуры строительства открыты. Цены выставляют на сайты, поэтому Петербург критикуют. Все знают, сколько было потрачено. Можно увидеть видео, как строится стадион. Все могут узнать, что происходит.

Бюджет не стал высоким, просто все, что стоит, то стоит. Так получилось, что долгострой. Сменилась администрация, новое правительство решило сэкономить, где-то понизили стоимость. Стадион высокотехнологичный, его ценовая стоимость находится в диапазоне «Уэмбли». Когда Россия получила ЧМ-2018, пришлось взять стройку под свой надзор», – сказал Мутко.

Строительство «Уэмбли» длилось с 2003 по 2007 год. Цена составила 798 миллионов фунтов (58,8 миллиардов рублей по сегодняшнему курсу). Расходы на «Крестовский» (2007-2017) равны 48 миллиардам рублей.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Мутко Виталий
Комментарии (29)
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ufos73
1493747139
Мудко меня ща лапшой на месяц вперед обеспечил, только и снимай с ушей! )
А ни чего что первоначальная стоимость в разы ниже запланировасась? Во много раз меньше! Мне так ЗП "удешевляли" )))
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Kotofey75
1493747175
Уэмбли тоже таджики строили?))
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Замир
1493748586
А стадион та получился Зачетный.
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kykyi
1493748945
ПОЗОР!
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polt
1493750638
На у Уэмбли играют в футбол, а на Крестовском будут играть в ганд... Позорнейшее строительство и гордиться нечем. Хватает же наглости сделать такое сравнение. Мудко да и только.
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okolofutbola
1493753160
Лучше покажи Мудко прокуратуре видео, как ты бабло отмыл на стройке.Министр сраный.
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ВЛАДИВОСТОК
1493759855
Напишу так.....с моей точки зрения что построили в Питере за такие бешеные деньги с такими недостатками , просто позор и нет этому оправдания........
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zlobny_zenitos
1493766514
Радуйтесь просто!) посмотрите сколько новых стадионов! ЦСКА, Спартак, Краснодар, Казань, Сочи и др. Это же на будущее! Радуйтесь за всех и страну. Это же здорово! Не сидите за компом тупо все критикуя в негативе... Просто придите на стадион и болейте за свою команду!))) какая у нас посещаемость?! И это премьер лига... Все сидят на диванах и все... Придите на матч, пообщайтесь с друзьями! На матче открытия Санкт-Петербург арена сидел с молодым немцем рядом..он болеет за команду из 4 дивизиона!!! Болеет, ходит! Из 4-го!!! А английский Чемпионшип? А у нас все знают хотя бы сколько в ФНЛ команд?))) футбол у нас будет тогда, когда многие писаки поднимут свои попы от диванов и пойдут в своём городе поддержат свою команду, возьмут с собой брата... Ходите на футбол!!!)))
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spartach n1
1493780810
Сравнил авно с конфеткой ))
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коб1976
1493809300
А чтобы до ума довести, еще один Уэмбли?
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