Мутко: «Стоимость «Крестовского» находится в диапазоне «Уэмбли»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал финансовую сторону строительства арены «Крестовский».

«Мы достаточно прозрачны, все процедуры строительства открыты. Цены выставляют на сайты, поэтому Петербург критикуют. Все знают, сколько было потрачено. Можно увидеть видео, как строится стадион. Все могут узнать, что происходит.

Бюджет не стал высоким, просто все, что стоит, то стоит. Так получилось, что долгострой. Сменилась администрация, новое правительство решило сэкономить, где-то понизили стоимость. Стадион высокотехнологичный, его ценовая стоимость находится в диапазоне «Уэмбли». Когда Россия получила ЧМ-2018, пришлось взять стройку под свой надзор», – сказал Мутко.

Строительство «Уэмбли» длилось с 2003 по 2007 год. Цена составила 798 миллионов фунтов (58,8 миллиардов рублей по сегодняшнему курсу). Расходы на «Крестовский» (2007-2017) равны 48 миллиардам рублей.