Зидан: «В полуфинале Лиги чемпионов против «Атлетико» попробуем сыграть по-новому»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от первого матча полуфинальной стадии Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Мы еще не думаем о Кардиффе (27-го мая в столице Уэльса пройдет финал турнира – прим. «Бомбардира»). Мы сосредоточены на завтрашней игре, которая должна получиться зрелищной и сложной. Для начала нам надо хорошо сыграть в этой встрече. Это та стадия турнира, когда на кону стоит все.

Попробуем сыграть против «Атлетико» по-новому, ведь это всегда добавляет мотивации. Мы хорошо знаем друг друга, поэтому все решат детали», – сказал француз.

Встреча на «Сантьяго Бернабеу» состоится 2-го мая и начнется в 21:45 по московскому времени.