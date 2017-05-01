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    Зидан: «В полуфинале Лиги чемпионов против «Атлетико» попробуем сыграть по-новому»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от первого матча полуфинальной стадии Лиги чемпионов против «Атлетико».

    «Мы еще не думаем о Кардиффе (27-го мая в столице Уэльса пройдет финал турнира – прим. «Бомбардира»). Мы сосредоточены на завтрашней игре, которая должна получиться зрелищной и сложной. Для начала нам надо хорошо сыграть в этой встрече. Это та стадия турнира, когда на кону стоит все.

    Попробуем сыграть против «Атлетико» по-новому, ведь это всегда добавляет мотивации. Мы хорошо знаем друг друга, поэтому все решат детали», – сказал француз.

    Встреча на «Сантьяго Бернабеу» состоится 2-го мая и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: AS

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    01.05.2017 21:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 2 мая 2017, 06:33

      Удачи и победы матрасам!

      0
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 2 мая 2017, 02:47

      Извини, бро, но чтоб вас чпокнули!

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 1 мая 2017, 23:05

      Не представляю, что еще может показать Реал, чтобы нас удивить...

      0
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > mialkov 2 мая 2017, 00:03

      Например во втором тайме на замену выйдет....Зидан))))

      2
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      Рейтинг: +37

      MishaKlepiki 1 мая 2017, 22:47

      Всем привет!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 1 мая 2017, 22:24

      Если Роналду будет играть в дриблинг это уже по-новому а то он между защитниками застрянет и будет ждать голевой пас.

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 1 мая 2017, 22:19

      Атлетико и Симеоне заслужили победный финал ЛЧ!!!
      Объективно: шансов на выход в финал - минимум(

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 мая 2017, 21:33

      Атлетико поможет только чудо или супер настрой и игра 150%

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