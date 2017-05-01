Безбородов: «Отсудили дерби на очень высоком уровне»

Арбитр Владислав Безбородов, который обслуживал матч 25-го тура российской премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» (1:2) остался доволен своей работой. Он отметил, что его судейская бригада провела встречу на высоком уровне.

– В день назначения вы сказали: «Дерби – это бодрит». Сейчас ощущения такие же – бодрил ли антураж, сама игра?

– Очень. Просто счастлив, что нам досталась такая игра, и мы ее провели на очень высоком уровне. Горд за команду, с которой провел эту встречу. Может быть, были дополнительные трудности, связанные с тем, что мы редко вместе работаем. Но все, что я попросил, сделано. Прежде всего, выдержали накал матча. Мало кто знает, но за воротами, возможно, даже сложнее работать, чем в поле.

– С чем это связано?

– Если я все время в игре, там приходиться включаться-выключаться. Без навыка работы на этой позиции можно выключиться в ненужное время. Поблагодарил ребят в раздевалке – мы сделали большое дело. Потому что в последнее время акцент делался на судействе. Сейчас мы можем этот акцент сместить обратно на команды, на их результаты и игру – это самое главное удовлетворение и радость. Не хочу говорить громких слов, но… Мы постояли за российское судейство!