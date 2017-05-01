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Безбородов: «Отсудили дерби на очень высоком уровне»

1 мая 2017, 10:36
13

Арбитр Владислав Безбородов, который обслуживал матч 25-го тура российской премьер-лиги ЦСКА«Спартак» (1:2) остался доволен своей работой. Он отметил, что его судейская бригада провела встречу на высоком уровне.

– В день назначения вы сказали: «Дерби – это бодрит». Сейчас ощущения такие же – бодрил ли антураж, сама игра?

– Очень. Просто счастлив, что нам досталась такая игра, и мы ее провели на очень высоком уровне. Горд за команду, с которой провел эту встречу. Может быть, были дополнительные трудности, связанные с тем, что мы редко вместе работаем. Но все, что я попросил, сделано. Прежде всего, выдержали накал матча. Мало кто знает, но за воротами, возможно, даже сложнее работать, чем в поле.

– С чем это связано?

– Если я все время в игре, там приходиться включаться-выключаться. Без навыка работы на этой позиции можно выключиться в ненужное время. Поблагодарил ребят в раздевалке – мы сделали большое дело. Потому что в последнее время акцент делался на судействе. Сейчас мы можем этот акцент сместить обратно на команды, на их результаты и игру – это самое главное удовлетворение и радость. Не хочу говорить громких слов, но… Мы постояли за российское судейство!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Безбородов Владислав
Комментарии (13)
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Каратель помойников
1493624913
а у меня вот вопрос по судейству возник.когда витиньо на ноги наступал,вроде в мяч играл и первым был на мяче,но шёл то в стык создавая опаснось.и реакция судьи-дальше играем,а если свистнет,то без последствий.а вот в матче зенит-урал игрока урала за такие столкновения удалили...вопрос,там и тут говорят что судейство на уровне,так кто прав из судей и на каком уровне?
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maior-60
1493625972
Молодцы!
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xColaz
1493628491
Блестящая работа настоящего профи! Безбородова можно считать победителем матча не меньше, чем Спартак)
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BAIv
1493629306
какой был заказ так и судил.... ну и себя похвалил .. ваще супер
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NEON-SM
1493630082
дал 1 угловой цска, хотя там его не было, ну а так да, отсудил неплохо, на редкость и удивление. Да и вообщекак ни странно матч прошёл не очень жёстко, всего 4 жёлтых, ни одной травмы, спасибо обеем командам за качественный матч. Спартак с победой,заслуженной
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cska-62
1493630235
Что полностью подтверждает то, о чём я давным-давно пишу: у нас судьи очень высокой квалификации, даже самые одиозные. Они и физически хорошо готовы, и позицию на поле умеют занимать верно, и со зрением у них всё в порядке. Но при этом они нагло "нарисовали" питерцам в этом сезоне больше десяти очков! Нагло и безнаказанно! Вот поэтому у нас два чемпионата в РФПЛ: собственно РФПЛ из 15 команд и чемпионат "Бандитский Петербург", в котором "Зенит" по итогам сезона будет первым и последним.
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Mahone
1493643672
Может быть!!!!!! Главное СПартак - чемпион!!!!!
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