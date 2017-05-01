Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Безбородов: «Отсудили дерби на очень высоком уровне»

    Арбитр Владислав Безбородов, который обслуживал матч 25-го тура российской премьер-лиги ЦСКА«Спартак» (1:2) остался доволен своей работой. Он отметил, что его судейская бригада провела встречу на высоком уровне.

    – В день назначения вы сказали: «Дерби – это бодрит». Сейчас ощущения такие же – бодрил ли антураж, сама игра?

    – Очень. Просто счастлив, что нам досталась такая игра, и мы ее провели на очень высоком уровне. Горд за команду, с которой провел эту встречу. Может быть, были дополнительные трудности, связанные с тем, что мы редко вместе работаем. Но все, что я попросил, сделано. Прежде всего, выдержали накал матча. Мало кто знает, но за воротами, возможно, даже сложнее работать, чем в поле.

    – С чем это связано?

    – Если я все время в игре, там приходиться включаться-выключаться. Без навыка работы на этой позиции можно выключиться в ненужное время. Поблагодарил ребят в раздевалке – мы сделали большое дело. Потому что в последнее время акцент делался на судействе. Сейчас мы можем этот акцент сместить обратно на команды, на их результаты и игру – это самое главное удовлетворение и радость. Не хочу говорить громких слов, но… Мы постояли за российское судейство!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2017 10:36
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 1 мая 2017, 16:01

      Может быть!!!!!! Главное СПартак - чемпион!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 мая 2017, 12:17

      Что полностью подтверждает то, о чём я давным-давно пишу: у нас судьи очень высокой квалификации, даже самые одиозные. Они и физически хорошо готовы, и позицию на поле умеют занимать верно, и со зрением у них всё в порядке. Но при этом они нагло "нарисовали" питерцам в этом сезоне больше десяти очков! Нагло и безнаказанно! Вот поэтому у нас два чемпионата в РФПЛ: собственно РФПЛ из 15 команд и чемпионат "Бандитский Петербург", в котором "Зенит" по итогам сезона будет первым и последним.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > cska-62 1 мая 2017, 12:43

      Девять очков они точно прибавили,даже не обсуждается и ещё два три матча под вопросом ошибки или или спецом но а три игры явно с подкупом судей

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > cska-62 1 мая 2017, 12:52

      Судьи квалифицированные, но продажные! Это верно!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > slavutiq70 1 мая 2017, 13:55

      На старте только два матча судились "в одну калитку". И "Зениту" рисовался результат на табло. Я писал об этом. Можно найти. Просто не хочется время на это тратить. Следственным органам нужно в ходе доследственной проверки будет ВСЕ матчи питерцев проверять. Или уже в ходе уголовного дела. Все эти Миллеры и Мутко наивно надеются, что их "не сольют". Также думали банкир Пугачёв, сенатор Слуцкер, губернатор Белых, министр Улюкаев и т.д., и т.п. Когда коррупция становится одиозной и вызывает раздражение таких серьёзных масс, как футбольные болельщики, разборка может наступить быстро и неожиданно! Тут ещё и "Распил-Арена"... :-)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +886

      xColaz > Опорник84 1 мая 2017, 21:39

      Надо им сделать огромные зарплаты как у футболистов (даже больше, ибо судей меньше). Пускай ни так же круто тренируются и соперничают друг с другом. А за счет высоких зарплат, Газпрому развитие собственной команды будет выгоднее подкупа судей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 1 мая 2017, 12:14

      дал 1 угловой цска, хотя там его не было, ну а так да, отсудил неплохо, на редкость и удивление. Да и вообщекак ни странно матч прошёл не очень жёстко, всего 4 жёлтых, ни одной травмы, спасибо обеем командам за качественный матч. Спартак с победой,заслуженной

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 мая 2017, 12:01

      какой был заказ так и судил.... ну и себя похвалил .. ваще супер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 1 мая 2017, 11:48

      Блестящая работа настоящего профи! Безбородова можно считать победителем матча не меньше, чем Спартак)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > xColaz 1 мая 2017, 13:30

      Тонко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6618

      maior-60 1 мая 2017, 11:06

      Молодцы!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 1 мая 2017, 10:48

      а у меня вот вопрос по судейству возник.когда витиньо на ноги наступал,вроде в мяч играл и первым был на мяче,но шёл то в стык создавая опаснось.и реакция судьи-дальше играем,а если свистнет,то без последствий.а вот в матче зенит-урал игрока урала за такие столкновения удалили...вопрос,там и тут говорят что судейство на уровне,так кто прав из судей и на каком уровне?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > Каратель 1 мая 2017, 10:52

      Все верно. Дали играть не ломая игру по пустякам.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11