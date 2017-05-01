Девушка Марадоны пошла по его стопам, забив гол рукой

Девушка бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны Росио Олива отметилась первым в своей карьере голом рукой. Это случилось в матче Серии В женского чемпионата Аргентины между командами «Экскурсионистас», цвета которой защищает Олива, и «Камионерос». Она открыла счет в матче, а сама игра завершилась со счетом 3:0.

«Это была очевидная рука, все видели это», – заявил после матча тренер «Камионерос» Федерико Мальдонадо.

Стоит напомнить, что в 1986 году в четвертьфинальном матче чемпионата мира между сборными Аргентины и Англии Диего Марадона забил гол рукой на 51-й минуте. Тогда арбитр засчитал этот гол, как забитый головой. Сама встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев.