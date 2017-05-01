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    Девушка Марадоны пошла по его стопам, забив гол рукой

    Девушка бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны Росио Олива отметилась первым в своей карьере голом рукой. Это случилось в матче Серии В женского чемпионата Аргентины между командами «Экскурсионистас», цвета которой защищает Олива, и «Камионерос». Она открыла счет в матче, а сама игра завершилась со счетом 3:0.

    «Это была очевидная рука, все видели это», – заявил после матча тренер «Камионерос» Федерико Мальдонадо.

    Стоит напомнить, что в 1986 году в четвертьфинальном матче чемпионата мира между сборными Аргентины и Англии Диего Марадона забил гол рукой на 51-й минуте. Тогда арбитр засчитал этот гол, как забитый головой. Сама встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев.

    Источник: Goal.com

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    01.05.2017 07:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +364

      neofizer 1 мая 2017, 10:06

      дурной пример заразителен..

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 1 мая 2017, 10:04

      прочитал сначало "девушка Марадоны пошла по рукам")))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4024

      raritet 1 мая 2017, 09:52

      Тренерская школа имени Марадоны.

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 1 мая 2017, 07:57

      Девушка? Может женщина? )

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Max Urbanov 1 мая 2017, 08:24

      Девочка, Девушка,Женщина)))

      0
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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ 1 мая 2017, 07:55

      Эт скока ей лет то?!?!?!?

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > _HiTi_MaN_ 1 мая 2017, 09:01

      26 лет как я понял ему 56.

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