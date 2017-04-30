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  • Джикия считает, что сейчас «Спартак» сильнее «Зенита» и ЦСКА

Джикия считает, что сейчас «Спартак» сильнее «Зенита» и ЦСКА

30 апреля 2017, 20:15
31

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России. По словам футболиста, московский клуб на данный момент является сильнее своих основных конкурентов.

– И «Зенит» и ЦСКА «Спартак» обыграл с одинаковым счетом 2:1. Вы принимали участие в обоих матчах, кто сильнее?

– «Спартак». Не знаю, это такие вопросы, в которые не хочется вдаваться.

– А вы знаете, когда «Спартак» в последний раз дважды обыгрывал ЦСКА в чемпионате?

– Я не знаю. В 1999 году? Ну, наверное, это подвиг, раз так долго не выигрывали.

– Запах пиротехники не отвлекал?

– Были моменты, да. Но не мешал, это часть футбола – даже прикольно было.

– Как вам судейство Безбородова?

– Я судейство никогда не обсуждаю. Нормально отсудил.

Отметим, что после победы в матче 26-го тура РФПЛ над ЦСКА (2:1) красно-белые набрали 60 очков и укрепили лидерство в турнирной таблице РФПЛ, опережая армейцев на 10 очков.

«Зе Луишу дома не готовлю». Как ЦСКА отдал «Спартаку» чемпионство

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Джикия Георгий
Комментарии (31)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Диктор
1493572722
На данный момент Спартак самая сильная команда премьер лиги.
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Д Альбертини
1493572961
Джикия очень радует своей игрой! очень толковый парень и качественное усиление.
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BANNIKOV1970
1493573120
везёт сильнейшим
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shinnik
1493573541
тут и к бабай-ага не ходи.
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acer2003
1493575021
Если в турнирной таблице выше ЦСКА и Зенита,значит сильнее )) !!
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+50/-50
1493575276
- "По словам футболиста, московский клуб на данный момент является сильнее своих основных конкурентов." Неужели забыл Ростов. Амнезия? Память надо лечить.
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erma
1493575483
Кстати, спасибо самому Джикия за то, что это так. Воин!
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qwera 1969
1493575665
Железно....
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Muhametshin
1493576451
Да полностью согласен Спартак в этом году сильнее всех , но если с Ростовом даже конкурировать не смогли то грош цена Спартаку в лиге чемпионов, не в обиду болельщикам Спартака я не за кого то лично я за результативный футбол с нашей стороны но команды из Европы это даже не Ростов это более мастеровитые каманды которые будут биться до последнего, зенит уже вразумил в этом году , главная цель в еврокубках не пропустить вперёд Португалию что сделать будет крайне сложно в этой ситуации.
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Кинстифа
1493616005
КБ будем честны... мы обыграли Цска.. но то что мы сильней их наголову, как многие пишут.. это не так Цска отлично играл.. и закономерна была бы ничья Это футбол.. и кто знает.. как бы сложился для нас матч, если бы пропустили в самом начале
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