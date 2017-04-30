Джикия считает, что сейчас «Спартак» сильнее «Зенита» и ЦСКА

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России. По словам футболиста, московский клуб на данный момент является сильнее своих основных конкурентов.

– И «Зенит» и ЦСКА «Спартак» обыграл с одинаковым счетом 2:1. Вы принимали участие в обоих матчах, кто сильнее?

– «Спартак». Не знаю, это такие вопросы, в которые не хочется вдаваться.

– А вы знаете, когда «Спартак» в последний раз дважды обыгрывал ЦСКА в чемпионате?

– Я не знаю. В 1999 году? Ну, наверное, это подвиг, раз так долго не выигрывали.

– Запах пиротехники не отвлекал?

– Были моменты, да. Но не мешал, это часть футбола – даже прикольно было.

– Как вам судейство Безбородова?

– Я судейство никогда не обсуждаю. Нормально отсудил.

Отметим, что после победы в матче 26-го тура РФПЛ над ЦСКА (2:1) красно-белые набрали 60 очков и укрепили лидерство в турнирной таблице РФПЛ, опережая армейцев на 10 очков.

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