Луис Адриано сыграет в атаке «Спартака» в матче против ЦСКА

ЦСКА и «Спартак» объявили стартовые составы на поединок 26-го тура РФПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Головин, Набабкин, Натхо, Ионов, Витиньо.

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Джикия, Таски, Ещенко, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Попов, Промес, Луис Адриано.

Матч состоится в воскресенье, 30 апреля, и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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