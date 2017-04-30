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  • Луис Адриано сыграет в атаке «Спартака» в матче против ЦСКА

Луис Адриано сыграет в атаке «Спартака» в матче против ЦСКА

30 апреля 2017, 16:43
9

ЦСКА и «Спартак» объявили стартовые составы на поединок 26-го тура РФПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Головин, Набабкин, Натхо, Ионов, Витиньо.

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Джикия, Таски, Ещенко, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Попов, Промес, Луис Адриано.

Матч состоится в воскресенье, 30 апреля, и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (9)
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SpazMatikus
1493557396
ЦСКА планирует забрать цент поля посмотрим чем ответит Каррера.жду яркой результативной игры,думаю вскроем защиту возможно пропустим,предпологаю нашу победу 2:3))) Вберед краснобелые!!!удачи
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filosof sparty
1493558314
Жаль что нет Зе... Вперёд Спартак, удачи!!!!
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Челнинец
1493558929
Лучше бы Зе Луиш был бы!(
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MorDOR_13
1493558995
Так пусть начнется схватка!!!
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Mr_Murder
1493560077
Вперёд "Спартак"!!! Луис - жду гола !
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marslond
1493561369
Пусть победит сильнейший, жду футбол высокого качества)))
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sammac
1493563886
ГООЛЛЛ!!!!!
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кеша_КБ
1493582085
- он выздоровел! и подтвердил реноме одного из лучших форвардов чемпионата РФПЛ.)))
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