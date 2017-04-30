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  • Широков: «В дерби ЦСКА – «Спартак» одни могут вновь зародить интригу в чемпионской гонке, а другие – убить ее окончательно»

Широков: «В дерби ЦСКА – «Спартак» одни могут вновь зародить интригу в чемпионской гонке, а другие – убить ее окончательно»

30 апреля 2017, 14:26
5

Бывший полузащитник ЦСКА и «Спартака» Роман Широков поделился ожиданиями от очной встречи команд в рамках 26-го тура РФПЛ. По словам экс-футболиста, московское дерби может многое решить в чемпионской гонке.

«Дерби воспринимается и в ЦСКА, и в «Спартаке» одинаково остро. Футболисты обеих команд настраиваются суперсерьезно. Плюс сегодняшний матч – один из ключевых в концовке всего чемпионата. Именно в этом дерби одни могут вновь зародить интригу в чемпионской гонке, а другие – убить ее окончательно», – сказал Широков.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию игры.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Широков Роман
Комментарии (5)
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Чеба
1493552369
Очевидные вещи говорит.
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4agaaa
1493553267
Кэп в удивлении))))
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NEON-SM
1493553275
это все и так знают, но по мне это матч скорее важен для цска, потому что Спартаку можно обыграть аутсайдеров и стать чемпионом, а для цска проигрыш равносилен не то что конец битвы за 1 место, возможен исход что за любые медали придётся нехило попотеть, там конкуренция неплохая, тот же ростов, краснодар
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Диктор
1493554017
Говорит то что все знают.Лично я верю в победу Спартака
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BANNIKOV1970
1493556377
Для зенита важно чтобы цска не выиграл!
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