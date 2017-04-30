Широков: «В дерби ЦСКА – «Спартак» одни могут вновь зародить интригу в чемпионской гонке, а другие – убить ее окончательно»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Спартака» Роман Широков поделился ожиданиями от очной встречи команд в рамках 26-го тура РФПЛ. По словам экс-футболиста, московское дерби может многое решить в чемпионской гонке.

«Дерби воспринимается и в ЦСКА, и в «Спартаке» одинаково остро. Футболисты обеих команд настраиваются суперсерьезно. Плюс сегодняшний матч – один из ключевых в концовке всего чемпионата. Именно в этом дерби одни могут вновь зародить интригу в чемпионской гонке, а другие – убить ее окончательно», – сказал Широков.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию игры.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»